La défaite de l'Argentine fait marrer Twitter et ça ne va pas plaire à Messi

L'Arabie Saoudite met ainsi fin à l'invincibilité de l'équipe de Messi, qui n'avait pas perdu depuis 36 matchs.

Incroyable, mais vrai: La Albiceleste a donc bel et bien perdu son premier match de Coupe du monde, face à l'Arabie-Saoudite. Malgré un penalty transformé en but par Lionel Messi, le septuple ballon d'or et ses coéquipiers n'ont pas su faire la différence et s'inclinent 2 à 1 face aux Faucons Verts, emmenés par Hervé Renard.

Sur Twitter aussi, le peuple a parlé. Et la victoire de l'Arabie Saoudite en a surpris (et réjouis) plus d'un. Et évidemment, on a décidé de partager les meilleurs tweets avec vous.

Si la Reine était encore parmi nous

Je crois qu'on comprend mieux maintenant

Vous avez vu le jeu de mots? Malin, le lynx.

Quand le Karma vous rattrape