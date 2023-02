Kazuyoshi Miura est de retour en Europe.

A 55 ans, le plus vieux footballeur du monde a un nouveau club

Le terme «légende vivante» a peut-être été inventé pour lui. Lorsque Kazuyoshi Miura est devenu footballeur, le mur de Berlin était encore debout. Il fêtera bientôt ses 56 ans; et il est toujours professionnel.

Team watson Suivez-moi

Kazuyoshi Miura ne fréquente plus trop les grandes adresses. Mais la légende du football japonais est une fois de plus en instance de transfert. Après des passages au Japon, au Brésil, en Italie, en Croatie et en Australie, «King Kazu» évoluera au Portugal dans le club de deuxième division d'Oliveirense.

Cette information n'est pas anecdotique, car Miura n'est pas n'importe quel globe-trotter. A 55 ans, il est le plus vieux footballeur professionnel du monde.

«Même si c'est un nouvel environnement pour moi, je travaillerai dur pour m'adapter et apporter à l'équipe le type de jeu pour lequel je suis connu», a déclaré Miura à la BBC. Avant de rallier le Portugal, il a joué en quatrième division japonaise, aux Suzuka Point Getters, où il a marqué deux buts en 18 apparitions.

Ce ne sont pas forcément des statistiques qui font d'un quinquagénaire un renfort évident. Il est probable que des considérations marketing ont dicté ce transfert. Miura appartient au FC Yokohama et le club japonais a récemment repris la majorité des parts de l'UD Oliveirense.

La carrière de l'attaquant a commencé par une décision audacieuse. À l'âge de 15 ans, en 1982, Miura a émigré au Brésil avec le projet audacieux d'y devenir footballeur professionnel. En réalité, il l'a fait: à 19 ans, le FC Santos, le club du légendaire Pelé, l'a embauché.

Avec le FC Santos.

Auréolé de son cursus, Miura est rentré chez lui comme une star, avant d'y devenir champion trois fois de suite. L'année du vote pour le footballeur asiatique du XXe siècle, remporté par la légende coréenne de Bundesliga Cha Bum-kun, l'international japonais (89 sélections, 55 buts) a terminé quatrième en Serie A italienne, ce qui a encore accru sa notoriété.

C'était il y a près de trois décennies, et Kazuyoshi Miura joue toujours au football. Le record du plus vieux professionnel de l'histoire lui appartient depuis longtemps: en 2017, il a dépassé l'icône anglaise Stanley Matthews, qui s'est retirée peu après ses 50 ans.

Miura ne pense pas s'arrêter là. Il a annoncé dans le passé son intention de jouer jusqu'à ses 60 ans. Il n'y a apparemment aucune raison d'en douter.