En 2020, Jean-Pierre Egger a reçu le titre d'entraîneur suisse des 70 dernières années. Image: KEYSTONE

Jean-Pierre Egger, légende du sport romand, est décédé

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger, figure mondiale de la préparation physique, nous a quittés ce mardi à l'âge de 82 ans.

Le sport romand est en deuil. Il a perdu ce mardi l'une de ses légendes, Jean-Pierre Egger. Le Neuchâtelois est décédé ce 29 juillet, comme l'annonce sur ses réseaux sociaux Athletics Champions, l'association des champions suisses d'athlétisme.

«Notre champion Jean-Pierre Egger nous a quittés à l’âge de 82 ans» Athletics Champions

Jean-Pierre Egger, ici en 2003 avec Alinghi, a notamment été neuf fois champion de Suisse du lancer du poids. Image: KEYSTONE

Le colosse à la mythique moustache a été neuf fois champion de Suisse du lancer du poids. Il a même été le premier lanceur de poids à dépasser les 20 mètres, fait savoir ArcInfo.

Mais c'est après sa carrière d'athlète, comme entraîneur et préparateur physique, que Jean-Pierre Egger a acquis une renommée mondiale, comme le rappelle le quotidien neuchâtelois. Il a coaché le Suisse Werner Günthör, triple champion du monde du lancer du poids, et a été préparateur physique de l'Olympique de Marseille, de l’équipe de France de basket et d’Alinghi.

Il a également pris en charge le sauteur à ski Simon Amman, champion olympique, et la lanceuse de poids néo-zélandaise au très prestigieux CV Valerie Adams.

Jean-Pierre Egger a reçu en 2020, lors des Sports Awards, le prix d'«entraîneur suisse des 70 dernières années». (yog)