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Sion doit-il vendre Winsley Boteli avant la clôture du mercato?

Boteli a inscrit un superbe but sur le 1-1
Boteli sera-t-il encore à Sion le mois prochain?image: Keystone

Cette question va hanter le FC Sion jusqu’à la fin du mercato

Sion doit-il vendre Winsley Boteli, auteur d’un triplé jeudi soir contre l’Ajax Amsterdam, avant la clôture du mercato? Vaste question.
28.08.2026, 05:3528.08.2026, 05:35

Winsley Boteli n’en finit plus d’impressionner. Après avoir planté but sur but depuis le début de la saison, autant contre des équipes de Super League que face à de modestes formations européennes en qualifications de la Conference League, il a frappé fort sur la pelouse du grand Ajax, jeudi, en barrages retour de cette même compétition.

L’attaquant sédunois a inscrit ni plus ni moins qu’un triplé, évitant ainsi au FC Sion de sombrer lors de sa défaite 5-3 à la Johan Cruyff Arena.

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Avec cette performance, Boteli marche sur les pas de Cristiano Ronaldo, Lucas Moura ou encore Victor Osimhen, qui ont tous réussi un coup du chapeau au cours de leur carrière sur le terrain de l’Ajax.

Le plus retentissant est sans doute celui de Lucas en 2019, qui avait permis à Tottenham de renverser les Ajacides en demi-finale retour de la Ligue des champions. Un très grand moment de football.

Infliger trois buts à l’Ajax va immédiatement faire grimper encore davantage la valeur marchande du Genevois et, inévitablement, pousser les clubs désireux de renforcer leur effectif en cette fin de mercato à passer à l’action.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - AUGUST 27: Winsley Boteli of FC Sion celebrating the three goals during the UEFA Conference League match between Ajax and FC Sion at Johan Cruijff Arena on August 27, 2026 in ...
Boteli a marqué les esprits à la Johan Cruyff Arena. Image: www.imago-images.de

Le joueur a déjà été approché à maintes reprises cet été, comme l’indiquait Blick il y a quelques temps. Mais le club valaisan n'est pas vendeur.

Le directeur sportif du FC Sion, Barthélémy Constantin, l'a rappelé cette semaine dans le podcast Potos Goal de la RTS. Le plan est clair et visiblement convenu avec l'entourage de l'attaquant: offrir à Boteli une saison pleine pour qu’il s’aguerrisse avant de faire le grand saut vers un niveau supérieur. «Je ne le laisse pas partir», même pour 20 millions, a déclaré Constantin.

La performance du buteur sédunois, jeudi à Amsterdam, a cependant de quoi pousser le FC Sion à revoir ses plans. Tout dirigeant sérieux se devrait a minima de réexaminer la situation.

Réaliser un coup du chapeau dans un match de Coupe d'Europe à élimination directe, qui plus est en période de mercato, n'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Winsley Boteli s'est montré sous son meilleur jour à la Johan Cruyff Arena et Sion doit désormais se demander s'il ne tient pas là le moment idéal pour le transférer et réaliser la vente la plus importante de son histoire. A ce jour, c'est Matheus Cunha qui détient ce record, avec son transfert à Leipzig pour 15 millions d'euros.

Un autre Manzambi affole les compteurs
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Il faut aussi se demander quel intérêt ont le joueur et le club à poursuivre leur collaboration, alors que le FC Sion ne jouera finalement pas la Coupe d’Europe et se contentera de la Super League et de la Coupe de Suisse.

S’il survole le championnat, Boteli n’aura guère appris de sa saison comme titulaire à Sion, et sa cote n’aura pas non plus explosé. C’est dans de grands matchs comme celui contre l’Ajax que l’on se fait une idée de la trempe d'un garçon, et non suite à un doublé en déplacement à Zurich. Beaucoup ont brillé en Super League. Mais pour certains, les choses sont rapidement devenues plus difficiles en dehors de la Suisse.

Winsley Boteli (SIO), gauche, lutte pour le ballon avec Stefan Knezevic (FCL), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion, SIO, et le Luzern, FCL, ce dimanche 2 ao ...
Boteli avec Sion en championnat.image: Keystone

Les grands mastodontes ne viendront pas frapper à la porte du FC Sion, dans un an, parce que Boteli sera devenu meilleur buteur de notre championnat, à moins, bien sûr, qu’il n’y ait derrière l’envie de le prêter dans la foulée.

Le Genevois devra dans tous les cas passer par un bon club intermédiaire pour faire ses preuves et poursuivre sa progression, le genre d’équipe déjà intéressée à ce jour et dans laquelle il pourrait performer dès cette année, à la vue de son talent, de son début de saison tonitruant et de sa prestation aux Pays-Bas. Une formation comme l’Ajax, justement, ou son voisin belge Bruges, déjà positionné par le passé, ou encore Leipzig, pour reprendre le cas Cunha.

Sion doit-il vendre Winsley Boteli avant la clôture du mercato?
Au total, 15 personnes ont participé à ce sondage.

C’est à tout cela, et bien plus encore, que les dirigeants du FC Sion et l’entourage du joueur devront réfléchir jusqu’au 1er septembre, date de clôture du mercato dans de nombreux grands championnats. Avec un objectif aussi simple qu’épineux: prendre la meilleure décision possible.

(roc)

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