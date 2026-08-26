Winsley Boteli s’illustre avec Sion en ce début de saison. image: Keystone

Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion

Les performances de Winsley Boteli à Sion alimentent les discussions jusqu’en République démocratique du Congo, où certains espèrent le voir opter pour les Léopards plutôt que la Nati.

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C’est la question que tout le monde se pose: Murat Yakin va-t-il appeler Winsley Boteli lors du prochain rassemblement de la Nati, en septembre?

A la vue des performances de l’attaquant sédunois en ce début de saison (déjà six buts et deux passes décisives en matchs officiels, sans compter son poids dans le jeu), sa convocation ne serait pas volée. Le départ de Breel Embolo pour la MLS, pouvant être perçu comme le premier signe d’un déclin sportif, pourrait également jouer en sa faveur.

Mais tant que Boteli, qui a fait ses classes dans toutes les équipes de jeunes de l’Association suisse de football (ASF), n’a pas encore joué avec les A sous la houlette de Yakin, il reste sélectionnable par la République démocratique du Congo, compte tenu de ses origines familiales.

Une nouvelle qui semble fortement réjouir les suiveurs des Léopards qui, depuis quelques semaines, surveillent attentivement les performances du jeune buteur du FC Sion.

Sur les réseaux sociaux, on ne compte pas non plus les publications appelant la Fédération congolaise de football (Fecofa) à se manifester en premier et à tout mettre en œuvre pour le persuader de choisir la RDC. «Le temps presse pour convaincre Boteli», résume le Kivu Morning Post.

Beaucoup redoutent cependant que Winsley Boteli ne fasse le même choix qu’un certain Johan Manzambi, autre Genevois aux origines congolaises qui, après avoir fait ses gammes dans les équipes de jeunes de l’ASF, a opté sans hésiter pour la Suisse avant d’exploser aux yeux du monde sous les ordres de Murat Yakin.

Au vu de son potentiel, Boteli semble plus que jamais appelé à devenir un jour le fer de lance de l’attaque de la Nati, une équipe offrant sur le papier de meilleures perspectives sportives que celle des Léopards.

Il ne faut cependant pas enterrer trop vite la force de frappe de la RDC, qui a fait des binationaux une véritable stratégie. La Suisse en sait quelque chose, avec les exemples du Genevois Timothy Fayulu et du Soleurois Charles Pickel. Les récents excellents résultats de la République démocratique du Congo à la CAN (demi-finale en 2023) et au Mondial (seizième de finale en 2026) font aussi d’elle une sélection en plein essor et de plus en plus attrayante sportivement. Elle présente des atouts bien réels, au-delà du seul affect.

Winsley Boteli contre les Bleuets en novembre 2025. image: Keystone

Des rumeurs selon lesquelles le père du joueur serait opposé à ce que son fils représente les Léopards circulaient ces dernières semaines en RDC. Selon d’autres allégations, son agent aurait par la suite démenti cette information.

Difficile de savoir quel crédit accorder à ces affirmations. Contacté à ce sujet, Cristopher Mandiagu, né à Kinshasa, investi dans le football congolais et dont l’agence suisse L’ARC Management représente plusieurs joueurs helvétiques, y compris Boteli, ne nous a pas répondu.

Une chose est néanmoins sûre: l’avenir en sélection de Winsley Boteli devrait encore faire beaucoup parler d’ici la prochaine fenêtre internationale.