Cet inconnu peut sauver la Nati à l'Euro

L'équipe de Suisse peine à trouver des buteurs depuis plusieurs années. Le Bernois Kwadwo Duah, qui cartonne en Bulgarie, peut être la solution.

La Nati a un problème en attaque, et ça dure depuis longtemps. 2011 précisément, année où Alex Frei a mis fin à sa carrière internationale. Certes, des joueurs comme Haris Seferovic, Breel Embolo ou Josip Drmic ont tenté de combler le vide au centre de l'attaque, mais aucun d'entre eux n'a vraiment réussi à le faire sur une longue période.

Du coup, les fans suisses se demandent, tout comme le sélectionneur Murat Yakin sans doute, qui pourra bien marquer des buts cet été à l'Euro. Pour rappel, notre sélection y affrontera la Hongrie, l'Ecosse et l'Allemagne en phase de groupes.

La réponse pourrait être Kwadwo Duah. Cet attaquant de 27 ans est actuellement le Suisse qui marque le plus de buts (si l'on excepte la Challenge League et la Promotion League). Le Bernois a inscrit douze buts en 22 apparitions dans le championnat bulgare et a permis, dimanche, au Ludogorets Razgrad de remporter son 13e titre de champion consécutif.

Duah s'est fait l'auteur de deux buts lors de la victoire décisive contre le CSKA Sofia (3-1). Il est ainsi le co-meilleur buteur de son équipe.

D'un point de vue statistique, il est donc impossible pour Murat Yakin de passer à côté de Kwadwo Duah.

L'ancien junior d'YB, qui a également joué entre autres pour Xamax, Servette, Saint-Gall et Nuremberg, a enfilé le maillot de la Nati pour la dernière fois en novembre 2017. Il avait alors affronté la République tchèque avec les M20. Pour l'instant, il ne compte aucune cape avec les A.

Un joueur rapide et en confiance

Avec seulement deux matchs amicaux à disputer avant l'Euro, il pourrait être difficile d'intégrer Duah dans le contingent. Et les antécédents ne parlent pas en faveur de l'attaquant de Ludogorets: le sélectionneur Murat Yakin n'avait pas donné sa chance à Michael Frey, alors que l'attaquant cartonnait en Belgique lors de la saison 2021/22. Il avait marqué 22 buts pour le Royal Antwerp. Le coach de la Nati a également laissé filer Haris Tabakovic vers la Bosnie-Herzégovine, lui qui avait pourtant terminé meilleur buteur de la 2e Bundesliga.

Mais les alternatives sont rares. D'autant plus que la participation de Breel Embolo à l'Euro semble compromise après une nouvelle blessure. Zeki Amdouni a certes marqué six fois cette saison avec Burnley, mais il n'a été titularisé qu'à une seule reprise depuis mars. Noah Okafor n'est lui aussi qu'un joker à l'AC Milan. De son côté, Haris Seferovic est revenu récemment sur le devant de la scène, poussant Murat Yakin a déclaré que «la porte n'a jamais été fermée» pour lui. L'attaquant de 32 ans évolue depuis l'été dernier aux Emirats arabes unis et a inscrit neuf buts.

Par rapport à Seferovic, Kwadwo Duah a non seulement un meilleur bilan cette saison (et la confiance qui va avec), mais aussi beaucoup plus de vitesse à amener en attaque. Un coup de fil en Bulgarie pourrait donc s'avérer payant pour Murat Yakin.

