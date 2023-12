Vidéo: twitter

Voici le plus beau geste de la soirée en Ligue des champions

Le défenseur du Borussia Dortmund Niklas Süle a réalisé un incroyable sauvetage devant son but sur une tentative de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé, mercredi en Ligue des champions.

Tout est magnifique dans cette action de la 17e minute du match de Ligue des champions mercredi entre Dortmund et le Paris Saint-Germain: la longue ouverture du latéral parisien Lucas Hernandez pour Kylian Mbappé, le contrôle orienté de ce dernier, son dribble pour éliminer le gardien du Borussia Gregor Kobel et son petit ballon piqué pour passer par-dessus le défenseur Niklas Süle, taclant désespérément juste devant sa ligne.

Le PSG aurait dû ouvrir le score. Mais c'était sans compter sur l'incroyable geste salvateur de Süle. En pleine glissade, l'arrière central du Borussia Dortmund parvient à déplier sa jambe droite et contrer, du bout du pied, le tir de Mbappé. Le colosse de 195 cm pour 97 kg a ainsi démontré tout son sens de l'anticipation et sa souplesse, une qualité qu'on ne soupçonnait pas forcément chez lui.

Ce sauvetage a été quasiment fêté comme un but par le public du Borussia et les joueurs «jaune et noir». On a par exemple vu l'international suisse Gregor Kobel lever les bras et venir féliciter son coéquipier.

Au final, les équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Ce point fait le bonheur des Parisiens, qui arrachent la deuxième place de ce groupe F devant l'AC Milan (avec le même nombre de points que les Milanais – 8 – mais une domination dans les confrontations directes). Dortmund, lui, est premier avec 11 unités. Les Allemands et le PSG joueront donc les 8e de finale ce printemps. Le grand perdant de ce «groupe de la mort» est Newcastle: battus 2-1 chez eux par Milan, les Anglais sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Les Italiens, eux, sont repêchés en Europa League. (yog)