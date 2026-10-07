Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire

Murat Yakin a enfin fait tourner un peu son effectif mardi contre la Macédoine du Nord. Mais cette rotation reste bien limitée comparée aux choix de Jürgen Klopp.

Etienne Wuillemin / ch media

Plus de «Sport»

Mardi soir, à Lucerne, Murat Yakin a quelque peu fait tourner son effectif lors de la victoire 3-0 des Suisses contre la Macédoine du Nord en Ligue des nations. Au coup d’envoi, Yvon Mvogo, Sascha Britschgi, Vincent Sierro ou encore Djibril Sow figuraient ainsi dans le onze helvétique.

Ces changements ont marqué une petite rupture avec les récentes habitudes du sélectionneur. Lors des trois premiers matchs de la Nati dans la compétition, il avait en effet compté sur les 12 mêmes joueurs pour débuter les rencontres.

Cette rotation mardi à la Thermoplan Arena paraît toutefois bien timide au regard de ce qu’a réalisé le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp. Durant cette Ligue des nations, l’ancien coach de Liverpool et de Dortmund a multiplié les expérimentations.

«L’Allemagne cherche son super-footballeur», a ainsi titré la Süddeutsche Zeitung pour décrire les choix de Klopp lors des quatre matchs internationaux qui viennent de s’achever. Au total, 44 joueurs ont été utilisés, et 29 ont été titularisés.

Le nouveau sélectionneur est même allé jusqu’à disputer les deux dernières rencontres sans son capitaine Joshua Kimmich, un choix qui lui a valu ses premières critiques depuis sa prise de fonctions. Mais Klopp assume. Pour lui, le présent importe peu. Ce qui compte, c’est où sera l’équipe d'Allemagne lors du prochain grand tournoi, dans deux ans, après trois Coupes du monde où elle est passée à travers.

Jürgen Klopp, nouveau sélectionneur de l'Allemagne. image: Keystone

Pourquoi Murat Yakin ne profite-t-il pas de la Ligue des nations pour en faire autant? La réponse est simple: la Ligue B.

La relégation de la Nati à l’automne 2024 a eu des conséquences. Au lieu d’affronter les meilleures nations européennes, la Suisse doit désormais batailler avec la Macédoine du Nord, l’Ecosse et la Slovénie pour retrouver l’élite.

Cela présente certes un avantage: les nouveaux joueurs, comme Athekame, Sanches, Boteli ou Britschgi, n’ont pas à faire leurs débuts sous une pression maximale, comme le souligne Yakin.

Mais il ne peut pour autant pas trop expérimenter. La montée en Ligue A est essentielle pour la Suisse et ne doit pas être manquée. La prime de participation en Ligue B s’élève à 1,5 million d’euros, contre 2,25 millions en Ligue A. Qui plus est, seul le vainqueur de la poule reçoit 1,5 million supplémentaires, une somme dont la fédération a bien besoin.

Murat Yakin saluant la Thermoplan Arena de Lucerne. image: Keystone

En outre, des matchs contre des nations comme l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, l’Espagne ou l’Angleterre permettraient de remplir le Parc Saint-Jacques de Bâle. Par rapport aux rencontres disputées à Lucerne ou à Saint-Gall, les recettes peuvent augmenter jusqu’à 400 000 francs par match.

Sur le plan sportif également, le retour en Ligue A revêt une réelle importance. Le classement actuel a déjà une influence sur le statut de tête de série lors du tirage au sort des éliminatoires de l’Euro. Grâce à ses récentes victoires, la Suisse figurera dans le chapeau 2.

Mais la perspective des qualifications pour la Coupe du monde 2030 est encore plus déterminante. Au Mondial, seules 16 équipes européennes participent, contre 24 à l’Euro. La qualification est donc plus difficile à aller chercher. Et comme l’UEFA accorde toujours davantage de poids aux performances en Ligue des nations, une participation à la Ligue A permet de bénéficier d’un meilleur statut de départ.

Voilà pourquoi Murat Yakin mise sur son noyau principal qui, par ailleurs, lui donne entièrement satisfaction: La Suisse est quart de finaliste du Mondial et n’a perdu que deux rencontres cette année, face à l’Allemagne et l’Argentine.