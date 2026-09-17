Jürgen Klopp, nouveau sélectionneur de la Mannschaft. image: Keystone

La liste ahurissante du nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Jürgen Klopp ne fait pas dans la demi-mesure pour ses débuts à la tête de l’Allemagne: il a convoqué un nombre record de joueurs et mis en place une rotation en milieu de rassemblement.

Kim Steinke / t-online

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Jürgen Klopp a dévoilé ce jeudi sa première sélection en tant que sélectionneur de la Mannschaft. Au siège de la Fédération allemande de football (DFB), à Francfort, le technicien de 59 ans a présenté un contingent d’une ampleur record.

Pour les quatre premiers matchs de la Ligue des nations, la sélection allemande comptera au total 44 joueurs, dont seize mondialistes et seize nouveaux venus. Après deux des quatre rencontres prévues, un premier groupe laissera sa place au second.

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Pour le chouchou des supporters Deniz Undav et l’éternel espoir Leroy Sané, le nouveau sélectionneur n’a toutefois plus de place. Les deux hommes n'ont pas été retenus, tout comme Oliver Baumann.

Klopp se passe par ailleurs de Leon Goretzka, blessé, ainsi que de Pascal Groß et Angelo Stiller, diminués. Manuel Neuer et Antonio Rüdiger avaient, eux, pris leur retraite internationale à la suite de l'élimination précoce de l’Allemagne à la Coupe du monde.

A leur place, de nombreux nouveaux visages, donc. Parmi les joueurs appelés pour la première fois, dans l’un ou l’autre des deux groupes, figurent Hennes Behrens (FC Augsburg), les Fribourgeois Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt et Derry Scherhant, Bambasé Conté (Hoffenheim), Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Felix Keidel (Elversberg), ainsi que les expatriés Vitaly Janelt (Brentford) et Mika Baur (Celtic Glasgow).

Quinze mondialistes sont encore présents aux côtés du capitaine Joshua Kimmich. Cinq gardiens ont également été convoqués, dont Marc-André ter Stegen, qui retrouve son statut de numéro un avec la Mannschaft.

Deux matchs pour chaque groupe

Klopp prévoit un système de rotation avec un renouvellement de l’effectif après la deuxième rencontre. Le premier groupe, qui devrait notamment compter ter Stegen, le revenant Nico Schlotterbeck, Serge Gnabry, Lennart Karl et Jamal Musiala, ainsi que Kimmich et Kai Havertz, affrontera les Pays-Bas à Amsterdam le 24 septembre, puis la Grèce à Augsbourg trois jours plus tard.

Après ces deux rencontres, de nombreux joueurs quitteront le rassemblement et seront remplacés par les éléments du second groupe. Ce dernier, emmené par Florian Wirtz, Saïd El Mala et Nick Woltemade, disputera les matchs internationaux contre la Serbie à Munich, le 1er octobre, puis contre la Grèce à Thessalonique trois jours plus tard.

(t-online/roc)