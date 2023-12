Eliot Antonietti a dirigé le match d'Elite M13 entre l'EHCO Prospects et le Lausanne HC la semaine dernière. Image: Patrick Lüthy

Cet ex-hockeyeur de Genève-Servette a un nouveau rêve

L'ex-défenseur grenat Eliot Antonietti, aujourd'hui à Olten, souhaite devenir arbitre une fois sa carrière terminée. Le chemin pour y parvenir sera long et fastidieux. Nous l'avons accompagné à un match.

Silvan Hartmann

Lorsqu'Eliot Antonietti entre sur la glace en tenue d'arbitre avant le match Elite M13 entre l'EHCO Prospects et le Lausanne HC le 13 décembre, les jeunes talents cessent leur échauffement pendant un bref instant pour se tourner vers l'homme trapu et barbu en noir et blanc. «Ce n'est pas Eliot Antonietti?», entend-on du côté lausannois, tandis que les prospects d'Olten lèvent eux aussi les yeux vers leur idole.

Voir Antonietti avec un maillot d'arbitre sur les épaules est d'autant plus curieux que le hockeyeur de 30 ans joue toujours avec Olten en Swiss League, et qu'il a donc déjà beaucoup à faire avec les entraînements et les matchs. Mais s'il est sur la glace pour diriger un match de juniors ce jour-là, c'est parce qu'il a de grandes ambitions:

Il s'est fixé pour objectif de devenir l'un des dix arbitres suisses sous contrat d'ici trois à quatre ans, à la fin de sa carrière de joueur.

Eliot Antonietti (en vert) face à Kloten en 2022. Image: KEYSTONE

«Je suis convaincu qu'Eliot atteindra son objectif en l'espace de quelques années», assure Pascal Jaussi, responsable des arbitres au HC Olten. «Et il le fera mieux que certains arbitres actuels. Il n'a pas seulement les capacités professionnelles, il est aussi unique sur le plan humain. Il traite chaque personne avec le plus grand respect, il a beaucoup d'empathie et le plus important: quel que soit le niveau, il a le plus grand plaisir à siffler.»

Il n'y a pas si longtemps, Eliot Antonietti s'est posé la question que tous les joueurs se posent tôt ou tard dans leur carrière: que faire à la retraite sportive? Pour le natif d'Orbe, il était clair qu'il voulait absolument rester en contact avec le hockey sur glace, auquel il doit beaucoup et qu'il aime tant. Et comme il ne se sent «plutôt pas» à l'aise avec l'idée de devenir entraîneur, comme il le raconte en souriant, il a vite compris que le métier d'arbitre s'imposait.

Image: Patrick Lüthy

«Une des choses les plus importantes dans la vie est pour moi l'honnêteté. Je m'engage pour la justice. En général, je n'aime pas qu'on mente ou qu'on triche», dit Antonietti en enfilant ses jambières. S'il applique ses principes au hockey sur glace, le poste d'arbitre est fait pour lui.

Lors du match des moins de 13 ans remporté par Lausanne contre Olten, Antonietti fait preuve d'une «bonne capacité de compréhension et, en tant que joueur, il est déjà habitué à prendre des décisions rapides», souligne Jaussi. Co-arbitre ce jour-là, Robi Engler complimente aussi l'ex-Genevois pour son côté «très humain» et sa façon de «garder les pieds sur terre». «Il est aussi très désireux d'apprendre», loue-t-il.

Robi Engler et Eliot Antonietti. Image: Patrick Lüthy

En tant que professionnel actif, le Romand se trouve dans une bonne position pour atteindre son objectif. Et même si les anciens joueurs pros sont désormais bien vus par les arbitres et qu'ils bénéficient d'une promotion plus rapide et facilitée, devenir arbitre professionnel reste un grand défi pour eux. Antonietti devra ainsi gravir les échelons par étapes: 4e/3e ligue, 2e/1re ligue, MyHockey League, avant la Swiss League et la National League.

«Vous l'avez vu, je fais encore beaucoup de petites erreurs et je dois m'améliorer de match en match. Ce n'est pas parce que je suis joueur professionnel que je suis un bon arbitre» Eliot Antonietti après le match la semaine dernière.

Quand il est sur la glace en tant que joueur avec Olten, Eliot Antonietti échange souvent avec les arbitres de Swiss League. Parfois, il leur signale immédiatement les erreurs commises en leur expliquant brièvement les règles sur la glace. «Ils savent que je veux devenir arbitre et me corrigent parfois sur mes remarques, ce qui me permet d'apprendre de nouvelles choses. Je trouve passionnant d'entendre leur raisonnement sur les décisions.»

Eliot Antonietti ne précise pas quand il compte se lancer dans une carrière d'arbitre à plein temps. Dans tous les cas, il veut faire deux choses importantes: acquérir de l'expérience et se lancer dans une carrière d'arbitre immédiatement après sa carrière de joueur. Mais son plus grand engagement est encore sa carrière active au HC Olten, où il a un contrat jusqu'à la fin de la saison 24/25.

«J'aurai alors 32 ans et si mon corps le permet et que j'obtiens encore un bon contrat, j'aimerais continuer à jouer»

Après le coup de sifflet final mercredi dernier, une longue file d'attente se forme devant les arbitres. Tous les joueurs M13 veulent remercier les directeurs de jeu.

Image: Patrick Lüthy

Un junior du LHC demande alors à Eliot Antonietti quand il viendra siffler à Lausanne. C'est un compliment que le Vaudois accepte avec un sourire en se disant qu'un jour, peut-être, ce petit hockeyeur et lui se retrouveront à un tout autre niveau.