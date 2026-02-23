Le très beau geste des curleuses suisses en finale

Les Helvètes ont eu une très belle attitude en début de match face aux Suédoises, dimanche lors de la finale olympique disputée à Cortina.

Plus de «Sport»

La grande famille du curling, un sport feutré et régi par un code d'honneur, a vécu des Jeux olympiques agités. Les accusations de triche formulées par le Suédois Oskar Eriksson envers son adversaire canadien Marc Kennedy ont fait beaucoup parler durant la quinzaine. «L'esprit du curling est mort», a même estimé le joueur accusé. Pourtant, le dernier match de ce sport aux JO 2026, dimanche lors de la finale féminine entre la Suisse et la Suède, a été marqué par une très belle scène.

Au début du match le plus important des deux nations, la Suédoise Sara McManus a malencontreusement touché une de ses pierres en mouvement avec son balai. Elle en a aussitôt averti la Suisse.

La scène en vidéo: Vidéo: extern / rest

«Comme la situation se déroule dans la surface de jeu, c’est l’adversaire qui peut intervenir en estimant que la pierre aurait pu rouler 2 cm de plus ou de moins, puis la replacer en conséquence. Et dans ce cas, cela se fait toujours dans un grand esprit de fair-play», a analysé en direct le consultant de la RTS, Patrik Lörtscher, avant de témoigner de son expérience:

«J’en ai connu quelques-uns qui en ont profité en replaçant la pierre carrément 30 cm plus près du centre que là où elle aurait réellement dû s’arrêter. Après ça, ils ont eu beaucoup de mal à retrouver des adversaires pour jouer, car ce genre de comportement n’est absolument pas apprécié.»

Les Suissesses ont décidé de ne pas toucher la pierre suédoise, estimant que le geste involontaire de Sara McManus n'avait pas eu de grande incidence sur la position finale de la pierre touchée. Cette attitude fair-play n'a pas été récompensée au tableau d'affichage puisque les curleuses du CC Aarau se sont inclinées 6-5.

L'or olympique continue donc de se refuser au curling suisse. L'unique sacre dans des Jeux remonte à 1998 à Nagano chez les messieurs grâce à Lausanne Olympique.

(jcz)