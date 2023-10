A Boston, Alina Müller va devenir hockeyeuse professionnelle. Image: KEYSTONE

Cette Suissesse a réussi une grande première

La meilleure hockeyeuse suisse Alina Müller (25 ans) a été draftée dans la nouvelle ligue féminine nord-américaine. C’est la première fois qu’elle touchera de l’argent grâce au sport. Mais le hockey féminin se heurte encore à des obstacles, surtout en Suisse.

Soraya Sägesser / ch media

Parfois, votre vie change en une seconde. Pour Alina Müller, cette seconde a été celle où elle a appris que sa plus grande passion allait lui permettre de gagner sa vie. Ce qui reste un rêve pour un grand nombre de hockeyeuses est devenu réalité pour Alina Müller.

Alina Müller fait partie des meilleures hockeyeuses de la planète. image: Severin Bigler

Nous sommes le 18 septembre 2023. Depuis quelques mois, une nouvelle ligue féminine prend forme en Amérique du Nord. Pour faire court, une sorte de NHL pour les femmes. Et cette ligue a officiellement vu le jour à la fin août. Son nom: la Professional Women’s Hockey League.

Ce 18 septembre est le jour de la première draft de l’histoire de la ligue. Concrètement, les six équipes de la ligue (Montréal, Toronto, Minneapolis, Ottawa, Boston et New York) peuvent repêcher leurs joueuses. Les grands noms sortent en premier. Mais la Zurichoise de 25 ans ne doit pas attendre bien longtemps avant que le sien soit prononcé. «Pour la première fois, je me suis sentie sportive professionnelle», dit-elle.

La meilleure attaquante de l’équipe a inscrit 60 points la saison dernière. Image: Justin Berl/NCAA Photos

Une phrase qui change la vie

Les mots résonnent au ralenti dans sa tête:

«Boston selects Alina Müller»

Ce n’est pas un hasard. Ces cinq dernières saisons, elle a en effet porté le maillot des Northeastern University Huskies de Boston, où elle a également suivi ses études. Ces dernières étant désormais terminées avec un Master en poche, elle deviendra hockeyeuse professionnelle dès le mois de janvier. A Boston.

Alina Müller a été repêchée à la troisième place de la draft. Ce qui signifie qu’elle est non seulement la troisième joueuse la plus courtisée de la planète, mais aussi la meilleure joueuse européenne. «Je n’aurais jamais pensé ressentir autant d’émotions et vivre un tel moment. Je ne l’oublierai jamais», confie-t-elle.

Le moment où Alina Müller a été draftée. Vidéo: YouTube/CBC Sports

En y repensant, elle doit marquer des pauses. Non pas que les mots lui manquent, mais les émotions remontent. Dès sa première interview après la draft, elle luttait déjà contre les larmes. Si elle a assimilé la nouvelle, elle est toujours aussi émue. «A ce moment-là, j’ai compris que je pourrais vivre mon rêve pendant quelques années», explique-t-elle.

Elle a joué aux côtés de stars actuelles de la National League

Alina Müller a commencé sa carrière de hockeyeuse à Winterthour. Elle a d’abord joué quelques saisons chez les juniors – garçons – puis a fait ses débuts dans l’équipe féminine des ZSC Lions. En parallèle, elle a griffé la glace de Winterthour, puis de Kloten, avec les garçons. C’est là qu’elle a notamment joué aux côtés de l’actuel attaquant davosien Simon Knak ou du centre bernois Marco Lehmann. Mais contrairement à ces deux joueurs, elle n’a jamais pu vivre du hockey sur glace jusqu’à aujourd’hui.

Simon Knak a lui aussi été drafté, mais il n’a pas encore été appelé en NHL. image: Freshfocus

Ces prochaines années, elle gagnera donc sa vie grâce à sa passion. Les meilleures joueuses de la nouvelle ligue toucheront entre 80 000 et 100 000 dollars par an. Lors des dernières saisons à l’université, la réalité était tout autre: «Même si tu vis comme une professionnelle, ça n’a rien à voir sur le plan financier», dit-elle. Elle s’est donc beaucoup investie dans ses études en dehors de la glace. Bien sûr, son rêve restait de gagner sa vie avec le sport. «Mais je n’y croyais pas vraiment», assure-t-elle. Jusqu’à la création de cette nouvelle ligue féminine.

Ses premières envies professionnelles remontent à l’époque où son frère Mirco a commencé sa carrière en NHL.

«Je voulais vraiment suivre sa trace»

Son frère Mirco Müller porte le maillot de Lugano depuis trois saisons. image: Freshfocus/Michela Locatelli

Mirco Müller a fait ses débuts en NHL en 2014 aux St. Jose Sharks. Il joue désormais au HC Lugano depuis trois saisons. Pour Alina Müller, la période la plus faste de sa carrière est sur le point de débuter.

Un modèle sur et en dehors de la glace

Le smartphone de la Zurichoise a frôlé la surchauffe lors de la draft. «La dernière fois que j’avais reçu autant de messages, c’était après la médaille de bronze aux JO», sourit-elle.

Alina Müller a décroché la médaille de bronze avec la Suisse aux JO de Sotchi en 2014. image: keystone

Parmi les nombreux messages, certains lui ont fait particulièrement plaisir. Comme celui de l’ancien entraîneur de l’équipe nationale Ralph Krueger.

«J’ai été très surprise que quelqu’un qui a accompli tant de choses suive une petite Suissesse»

L’autre réaction a été un petit mot envoyé par le père de son parrain, depuis son lit d’hôpital. Ce dernier a appris la nouvelle en se réveillant après une opération. De quoi lui remonter le moral. «Il est très important pour moi de faire plaisir aux autres ou de les inspirer.»

Une source d’inspiration? Alina Müller l’est depuis longtemps. Que ce soit en tant que médaillée de bronze olympique ou en tant que femme authentique à côté de la glace. «Parfois, je me demande ce que j’ai fait pour mériter ça», dit-elle. Mais ça ne l’empêche pas d’essayer de le mériter, jour après jour. Travailler dur et garder les pieds sur terre sont les leitmotivs de la Zurichoise.

«En ce moment, la vie me donne beaucoup plus que ce dont je pouvais rêver»

La joueuse originaire de Winterthour a fait le grand saut en Amérique du Nord. image: Severin Bigler

C’est pourquoi elle veut montrer aux jeunes joueuses qu’il est désormais possible de passer pro en tant que hockeyeuse. Sans oublier ses ambitions de briller à nouveau sous le maillot de l’équipe nationale. «Il est gentiment temps de fêter une autre médaille.»

Davantage de considération pour le hockey féminin

Tout au long de sa déjà longue carrière, elle a suivi de près l’évolution du hockey féminin. Son bilan est clairement contrasté: «Malheureusement, ça n’a pas beaucoup changé après Sotchi.» Certes, de plus en plus de clubs suisses mettent sur pied des équipes féminines. Toutefois, Alina Müller déplore:

«Mais le hockey féminin reste très éloigné de celui des hommes en termes de considération»

Aux Etats-Unis, les femmes s’entraînent à tour de rôle avec les hommes sur la glace. En Suisse, les femmes doivent généralement se contenter d’entraînements en soirée, souvent tard.

«Il est important que les hommes voient aussi que nous nous entraînons autant et que nous faisons autant pour ce sport.» Alina Müller

Avant de décoller pour Boston en novembre, Alina Müller peaufine sa forme et sa confiance au sein de l’équipe féminine des ZSC Lions. Pour la première depuis mars 2018, Müller a retrouvé le vestiaire des Zurichoises. Et pour son premier match, c’est Neuchâtel qui a fait les frais du talent de la meilleure joueuse européenne. Alina Müller a marqué cinq buts.

Alina Müller en mode buteuse pour l’équipe féminine des ZSC Lions. image: Mario Gaccioli

Avant le début de la saison, elle disait encore que «ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air.» Mais la réalité montre qu’elle est bien trop forte pour le hockey suisse. «Un jour, j’aimerais revenir en Suisse et faire avancer le hockey féminin dans notre pays. Mais pour l’instant, je vis mon rêve.»

Adaptation en français: Stéphane Combe