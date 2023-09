Rüfenacht n'était jamais le dernier à lâcher les gants lorsqu'il jouait encore au hockey. Image: KEYSTONE

Une ancienne terreur du LHC va débuter une nouvelle vie

Thomas Rüfenacht (38 ans) vient de mettre un terme à sa carrière pour commencer un stage dans la célèbre agence sportive 4Sports. Il y a du boulot.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Triple champion de Suisse avec le CP Berne, passé par Lausanne entre 2007 et 2009 et prêté brièvement à Genève, Thomas Rüfenacht était le mélange parfait de la dureté, du courage, de la malice et de la classe. Mais ces trois dernières années, il a payé au prix fort la débauche d'énergie de ses saisons passées puisqu'il n'a pu disputer que 26 matchs en raison de blessures. Sa carrière, commencée en 2003 chez les juniors élites de Langnau, vient ainsi de s'achever à Ambri.

Le double national américano-suisse aurait sans doute pu prolonger sa carrière à Ambri, mais il a eu 38 ans en février et forcément, quand il se lève le matin, ça commence à tirer un peu dans le bas du corps. Il a donc décidé d'arrêter les frais. Une décision d'autant plus facile à prendre qu'une opportunité en or s'est offerte à lui.

Rüfenacht avec le trophée de champion, décroché dans la capitale en 2019. Image: KEYSTONE

Le tout frais retraité des patinoires se lance dans le métier d'agent auprès de «4Sports», une agence zougoise très réputée au niveau international. L'entreprise, fondée et dirigée par l'ancien attaquant zougois Daniel Giger, poursuit ainsi sa stratégie gagnante: la collaboration avec d'anciens joueurs dans différents pays.

Thomas Rüfenacht aura des collègues de travail charismatiques. Parmi eux, la légende de la NHL Claude Lemieux (qui s'occupe du marché nord-américain), l'icône de Lugano Sandro Bertaggia, le défenseur culte Ville Koistinen (qui travaille en Finlande) ou le héros allemand de l'argent olympique Frank Mauer (qui travaille pour le marché germanique).

On ne sait pas encore quelles seront les tâches de Thomas Rüfenacht à l'issue de son stage de six mois chez 4Sports. Ce qui est certain, c'est qu'il ne manquera pas de boulot, puisque l'agence s'occupe désormais de plus de 200 joueurs dans le monde, dont 43 en NHL.

Timo Meier fait partie des joueurs de NHL sous contrat avec 4Sports.

Meier a prolongé son contrat avec les Devils cet été. Il s'est engagé pour huit ans et pour la somme de 70,6 millions de dollars (soit 8,8 millions par saison). Image: AP

En National League, l'agence zougoise accompagne notamment Damien Brunner, Tobias Geiser, Nico Gross, Grégory Hofmann, Fabrice Herzog, Calvin Thürkauf, Joren van Pottelberghe, Alessio Bertaggia, Enzo Corvi ou encore Sven Andrighetto.