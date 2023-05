Les Suisses se sont inclinés 3-1 en quarts de finale des Mondiaux de hockey sur glace face à l'Allemagne. Image: keystone

Immense désillusion pour la Nati, éliminée par l'Allemagne en quarts

L'histoire se répète. L'équipe de Suisse a été éliminée au Championnat du monde à Riga en quarts de finale par l'Allemagne (3-1), comme en 2021.

Nouvelle désillusion pour la sélection de Patrick Fischer. Comme en 2021 à Riga et l'an dernier à Helsinki, la Suisse n'a pas su endosser le costume de favori après un excellent tour préliminaire et six victoires en sept matches. La formation à croix blanche a offert une prestation terne et sans idées.

La partie a démarré de la pire des façons pour les Helvètes. Préféré à Leonardo Genoni, Robert Mayer n'aurait pas pu moins bien se mettre dans son match. Sur un tir anodin de Kastner à la 7e, le portier de Genève a laissé filer le puck au-dessus de ses jambières. 1-0 pour l'Allemagne et un désagréable sentiment de déjà-vu.

Les Suisses ont souffert face à l'Allemagne, au propre comme au figuré. source: Keystone

Leaders absents

La Suisse avait pourtant bien attaqué le tiers médian en égalisant rapidement par Siegenthaler (21e). Et malgré quatre minutes de pénalité contre Ambühl pour une canne au visage, le box-play helvétique avait réussi à tenir le choc. Les hommes de Patrick Fischer ont même bénéficié de près de cinq minutes d'avantage numérique à la suite d'une violente charge de Moritz Seider sur Gaëtan Haas (32e). Le défenseur des Detroit Red Wings a été renvoyé au vestiaire alors qu'il avait déjà plus de 12 minutes de temps de jeu à la mi-match.

Côté suisse, les leaders annoncés ont failli, Hischier et Fiala en tête. Flanqués de Damien Riat en raison de l'absence de Denis Malgin annoncé malade, les deux hommes forts de NHL n'ont pas su se mettre au niveau. Et sans eux, la Suisse a coulé à pic.

Fischer doit-il partir?

Au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2024, Patrick Fischer est-il encore l'homme de la situation? Le Zougois a semble-t-il épuisé ses jokers depuis la finale perdue en 2018 à Copenhague. On sait qu'il a su fédérer et réussi à faire venir les joueurs de NHL au Mondial pour porter le maillot national avec fierté, mais cela ne suffit sans doute pas.

Le sélectionneur suisse Patrick Fischer a vécu un mauvais après-midi jeudi. source: Keystone

Une autre question se pose cependant: qui pour le remplacer avec la condition d'être suisse pour poursuivre le virage lancé par Raeto Raffainer en 2015 lors de l'intronisation de Fischer? Luca Cereda, entraîneur d'Ambri, est venu comme assistant à l'occasion de certains matches de préparation. Il serait certainement l'un des meilleurs candidats à cette éventuelle succession. (yog/jod/ats)