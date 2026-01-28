On connaît tous les qualifiés en Ligue des champions

La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a livré son verdict. Voici les qualifiés pour les huitièmes de finale, les barragistes et les éliminés.



La phase de ligue de la Ligue des champions a pris fin mercredi avec un programme frisant l'indigestion: 18 matchs en même temps pour, au final, qualifier 24 des 36 clubs en lice pour la suite.

L'un des enjeux majeurs était de déterminer l'appartenance au top 8 synonyme de passage direct en 8es de finale, et donc d'un certain allégement du calendrier des équipes concernées. Arsenal, qui a réussi un carton plein en battant Kairat Almaty 3-2, et le Bayern Munich étaient déjà certains d'y figurer depuis la 7e des 8 journées.

Arsenal a remporté ses huit matchs de Ligue des champions. image: Keystone

Ces six autres places privilégiées ont été obtenues par Liverpool (6-0 contre Qarabag), Tottenham (2-0 à Francfort), Barcelone (4-1 contre Copenhague), Chelsea (3-2 à Naples), le Sporting Lisbonne (3-2 à Bilbao) et Manchester City (2-0 contre Galatasaray). Pas moins de cinq des huit premiers sont des clubs de Premier League, ce qui en dit quand même assez long...

Les qualifiés pour les huitièmes de finale 1. Arsenal

2. Bayern Munich

3. Liverpool

4. Tottenham

5. FC Barcelone

6. Chelsea

7. Sporting Lisbonne

8. Manchester City

Le PSG et le Real devront passer par les «16es de finale»

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain devra par contre passer par les barrages. L'équipe de Luis Enrique a concédé le nul 1-1 à domicile contre Newcastle, qui disputera également les play-offs. Même punition pour le Real Madrid, qui s'est incliné 4-2 à Lisbonne contre Benfica malgré un doublé de Kylian Mbappé. Très nerveux, les Madrilènes ont fini le match à neuf après les expulsions d'Asensio et Rodrygo.

Dans le derby suisse entre le Borussia Dortmund (avec Kobel) et l'Inter Milan (avec Sommer et Akanji), ce sont les Italiens qui se sont imposés 2-0 dans la Ruhr. Les deux équipes sont qualifiées pour les «16es de finale». Il en va de même pour Monaco (avec Köhn et Zakaria) et la Juventus, qui ont fait 0-0.

Les barragistes 9. Real Madrid

10. Inter Milan

11. Paris Saint-Germain

12. Newcastle

13. Juventus

14. Atlético Madrid

15. Atalanta Bergame

16. Bayer Leverkusen

17. Borussia Dortmund

18. Olympiacos

19. FC Bruges

20. Galatasaray

21. Monaco

22. Qarabag

23. Bodø/Glimt

24. Benfica



Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi 30 janvier à 12 heures. Le 9e et le 10e affronteront le 23e ou le 24e, et ainsi de suite.​

Miracle pour Benfica

Parmi les clubs dont le parcours européen a pris fin mercredi, Naples est la victime la plus inattendue. Le succès obtenu contre le Real a propulsé in extremis le Benfica de José Mourinho parmi les 24 premiers grâce à un but de son gardien Trubin à la 98e! Cette réussite a fait le malheur de l'Olympique de Marseille, relégué au 25e rang à la différence de buts.

Les éliminés 25. Olympique de Marseille

26. Pafos

27. Union Saint-Gilloise

28. PSV Eindhoven

29. Athletic Bilbao

30. Napoli

31. FC Copenhague

32. Ajax Amsterdam

33. Eintracht Francfort

34. Slavia Prague

35. Villarreal

36. Kairat Almaty



