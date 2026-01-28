ciel couvert
On connaît tous les qualifiés en Ligue des champions

La dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a livré son verdict. Voici les qualifiés pour les huitièmes de finale, les barragistes et les éliminés.
28.01.2026, 23:0528.01.2026, 23:20

La phase de ligue de la Ligue des champions a pris fin mercredi avec un programme frisant l'indigestion: 18 matchs en même temps pour, au final, qualifier 24 des 36 clubs en lice pour la suite.

L'un des enjeux majeurs était de déterminer l'appartenance au top 8 synonyme de passage direct en 8es de finale, et donc d'un certain allégement du calendrier des équipes concernées. Arsenal, qui a réussi un carton plein en battant Kairat Almaty 3-2, et le Bayern Munich étaient déjà certains d'y figurer depuis la 7e des 8 journées.

epa12689147 Arsenals Viktor Gyokeres (L) celebrates with team mate Kai Havertz (R) after scoring the 1-0 lead against Kairat Almaty during the UEFA Champions League match between Arsenal FC and Kaira ...
Arsenal a remporté ses huit matchs de Ligue des champions.image: Keystone

Ces six autres places privilégiées ont été obtenues par Liverpool (6-0 contre Qarabag), Tottenham (2-0 à Francfort), Barcelone (4-1 contre Copenhague), Chelsea (3-2 à Naples), le Sporting Lisbonne (3-2 à Bilbao) et Manchester City (2-0 contre Galatasaray). Pas moins de cinq des huit premiers sont des clubs de Premier League, ce qui en dit quand même assez long...

Les qualifiés pour les huitièmes de finale
1. Arsenal
2. Bayern Munich
3. Liverpool
4. Tottenham
5. FC Barcelone
6. Chelsea
7. Sporting Lisbonne
8. Manchester City

Le PSG et le Real devront passer par les «16es de finale»

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain devra par contre passer par les barrages. L'équipe de Luis Enrique a concédé le nul 1-1 à domicile contre Newcastle, qui disputera également les play-offs. Même punition pour le Real Madrid, qui s'est incliné 4-2 à Lisbonne contre Benfica malgré un doublé de Kylian Mbappé. Très nerveux, les Madrilènes ont fini le match à neuf après les expulsions d'Asensio et Rodrygo.

Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?

Dans le derby suisse entre le Borussia Dortmund (avec Kobel) et l'Inter Milan (avec Sommer et Akanji), ce sont les Italiens qui se sont imposés 2-0 dans la Ruhr. Les deux équipes sont qualifiées pour les «16es de finale». Il en va de même pour Monaco (avec Köhn et Zakaria) et la Juventus, qui ont fait 0-0.

Les barragistes
9. Real Madrid
10. Inter Milan
11. Paris Saint-Germain
12. Newcastle
13. Juventus
14. Atlético Madrid
15. Atalanta Bergame
16. Bayer Leverkusen
17. Borussia Dortmund
18. Olympiacos
19. FC Bruges
20. Galatasaray
21. Monaco
22. Qarabag
23. Bodø/Glimt
24. Benfica

Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi 30 janvier à 12 heures. Le 9e et le 10e affronteront le 23e ou le 24e, et ainsi de suite.​

Miracle pour Benfica

Parmi les clubs dont le parcours européen a pris fin mercredi, Naples est la victime la plus inattendue. Le succès obtenu contre le Real a propulsé in extremis le Benfica de José Mourinho parmi les 24 premiers grâce à un but de son gardien Trubin à la 98e! Cette réussite a fait le malheur de l'Olympique de Marseille, relégué au 25e rang à la différence de buts.

L'OM ne veut plus de son joueur romand
Les éliminés
25. Olympique de Marseille
26. Pafos
27. Union Saint-Gilloise
28. PSV Eindhoven
29. Athletic Bilbao
30. Napoli
31. FC Copenhague
32. Ajax Amsterdam
33. Eintracht Francfort
34. Slavia Prague
35. Villarreal
36. Kairat Almaty

