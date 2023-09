La patinoire du Verney, à Monthey (VS), continuera d'ouvrir fin août, même si la préoccupation écologique existe dans la ville du Chablais valaisan. Image: capture d'écran x

Les hockeyeurs suisses font face à une menace

Les responsables de la patinoire de Moutier (BE) ont annoncé la semaine dernière que l'ouverture de l'infrastructure sera reportée l'an prochain. Une question d'argent mais surtout d'écologie.

Plus de «Sport»

Le réchauffement climatique donne... des sueurs froides aux hockeyeurs et patineurs de Moutier (BE). La semaine dernière, l'entreprise Prévôglace, qui exploite la patinoire, a annoncé que l'infrastructure ne sera ouverte que le 12 octobre 2024 pour la saison prochaine, autrement dit un mois plus tard que d'ordinaire.

La mesure aurait déjà dû s'appliquer cette année, mais un accord et arrangement financier avec les clubs locaux a pu l'éviter. Du coup, la patinoire de Moutier est ouverte depuis le 15 septembre, comme d'habitude. «Mais cette situation ne pourra pas se répéter une seconde fois», prévient dans le Quotidien Jurassien Jacques Stalder, président de Prévôglace.

La patinoire de Moutier. image: j3l.ch

En cause: la hausse des températures. Davantage d'énergie – et donc de coûts – sont nécessaires pour façonner la glace, comme par exemple durant ce mois de septembre où l'on a atteint les 30°C dans le Jura bernois et le reste de la Romandie. «Cela coûte une blinde et surtout, ça rejette trop de chaleur dans le ciel pour refroidir le tout, c’est complètement crétin d’un point de vue écologique», tranche Jacques Stalder, toujours dans le Quotidien Jurassien.

Avec l'écologie, il pointe une question sensible, devenue centrale ces dernières années dans le débat politique.

De nombreux partis, personnalités ou organismes prônent la réduction de la production énergétique. Mais cette dernière, dans le cas de la patinoire de Moutier, n'arrange pas les hockeyeurs et patineurs locaux.

Des craintes et une proposition

Le HC Moutier et le CP Moutier ont fait part de leurs craintes liées à cette future ouverture retardée. «Il nous faut environ quatre à cinq semaines de préparation avant le début du championnat et jusqu’à fin septembre on peut louer à l’extérieur, mais après cela, les patinoires sont surchargées», s'inquiète le chef technique du HCM Hugo Lehmann sur le site de la radio RJB.

Les patineurs prévôtois sont, eux, déjà contraints de louer des surfaces de glace ailleurs quand leur patinoire est fermée. « Si on doit le faire encore un mois de plus c’est plus compliqué. Ce sont des charges conséquentes, surtout qu’on sait que les finances du CPM ne sont pas au beau fixe», explique également à RJB la caissière du club Nathalie Schranz.

Pour parer au souci des hockeyeurs de Moutier, pensionnaires de 2ème ligue, Jacques Stalder propose de décaler leur championnat, de mi-octobre jusqu'à fin février (à la place de mi-septembre à mi-janvier actuellement).

Mais la fédération suisse de hockey sur glace, Swiss Ice Hockey, n'a encore rien entrepris dans ce sens.

Des montagnards et de la philo

Tous les hockeyeurs amateurs de Suisse romande ne font pas (encore) face à la même menace. A Monthey (VS) par exemple, «il y a des discussions par rapport à une date d'ouverture retardée de la patinoire, car il existe un souci pour l'écologie», explique à watson le service des sports. Mais aucune décision n'a encore été esquissée, notamment à cause du calendrier de hockey.

Joint par nos soins, le président de la ville Stéphane Coppey (PDC) se dit favorable à une ouverture plus tardive de la patinoire du Verney, en fonction cette saison depuis le 25 août. «Mais nous n'avons reçu aucune plainte de la population ni ressenti aucune pression sur ce sujet», précise l'élu.

«Au contraire du football, pour lequel on a reçu plusieurs courriers d'habitants déplorant que les projecteurs des stades restent allumés encore 30 minutes après 22h00» Stéphane Coppey, président de la ville de Monthey (VS)

Un peu plus en altitude, de l'autre côté du Rhône, les habitants de Leysin (VD) ne voient pas davantage de problèmes à ce que leur commune exploite une patinoire en été. «La question ne se pose pas pour le moment, le débat concerne plutôt les canons à neige», observe Antoine Pellaud, directeur des centres sportifs de la station vaudoise. Selon lui, ce manque de sentiment d'urgence s'explique surtout par la situation géographique de Leysin:

«A la montagne, comme ici, c'est différent. Avec des semaines et des week-ends de camps d'entraînement durant l'été, la patinoire fait vivre l'économie du village»

Sans compter qu'en altitude, avec des températures plus fraîches, la fabrication de la glace est moins gourmande en énergie. «On a aussi effectué des travaux ces dernières années pour limiter la consommation, en posant par exemple des panneaux solaires sur l'infrastructure», complète Antoine Pellaud.

La patinoire de Leysin. image: alpesvaudoises.ch

En résulte une question quasi philosophique: les sports hivernaux ne doivent-ils pas être l'apanage de la montagne, comme c'était presque le cas une grande partie du siècle dernier quand Arosa, Davos, Villars et La Chaux-de-Fonds dominaient le hockey sur glace suisse?

On connaît quelques fans de Genève, Lausanne, Fribourg ou Berne, pour ne citer qu'eux, qui feraient la grimace si tel était le cas...