Le capitaine valaisan des New Jersey Devils Nico Hischier réalise de très bons play-offs, notamment défensivement. Image: keystone

Hischier en lice pour un illustre prix en NHL, et ce n'est qu'un début

L'attaquant et capitaine valaisan de New Jersey est nominé pour le trophée Frank J. Selke. C'est la récompense d'une très belle saison, dans laquelle le Suisse peut encore nourrir de grands rêves.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Ce qui a été longtemps spéculé et attendu est désormais définitivement clair. Nico Hischier est l'un des trois finalistes pour remporter le trophée Frank J. Selke. Cette distinction est décernée chaque année dans la NHL à «l'attaquant ayant le meilleur comportement défensif».

Nico Hischier (à droite) au duel avec Artemi Panarin, attaquant des New York Rangers. image: IMAGO/USA TODAY Network

Outre Hischier, Patrice Bergeron (Boston) et Mitch Marner (Toronto) sont également nominés. Il semble irréaliste que le Suisse reçoive le prix dès cette année: Bergeron, qui a déjà remporté cette distinction à cinq reprises, était trop fort. Et comme il s'agit probablement de la dernière saison en NHL du Canadien de 37 ans, il jouit d'un bonus de sympathie supplémentaire.

Capitaine exemplaire et digne successeur

Mais cette nomination est déjà un grand honneur et une grande reconnaissance pour Hischier, ainsi que la récompense méritée d'une saison très solide jusqu'à maintenant. Le centre a enfin pu réaliser ce qu'on attendait de lui lorsqu'il a été drafté en première position en 2017. Oui, le Valaisan domine le jeu.

Il a beaucoup créé offensivement, marquant 80 points en 81 matchs. En même temps, il n'a laissé que très peu de choses passer dans sa zone défensive et compte le plus grand nombre de minutes d'infériorité numérique parmi les attaquants de son équipe. Le capitaine des New Jersey Devils montre toujours l'exemple et donne tout ce qu'il a sur la glace. Même lorsqu'il ne tient presque plus debout à cause de la fatigue, il essaie encore de se jeter devant les tirs adverses, comme ici dans la série de play-offs contre les New York Rangers. 👇

Si Nico Hischier continue à jouer de la sorte, la question n'est pas de savoir s'il remportera le trophée Selke pour la première fois, mais seulement quand. Dans les cercles de la NHL, le Valaisan est considéré comme un successeur possible de Bergeron, si ce dernier devait effectivement se retirer. En tant que centre avec environ un point par match et des statistiques défensives exceptionnelles, cette éventualité est tout à fait réaliste. Ce ne serait que le deuxième trophée individuel pour un Suisse en NHL, après la distinction de Roman Josi comme meilleur défenseur de la saison 2019/20.

Série tendue, poisse et rêves

Et peut-être que d'autres trophées viendront s'ajouter dans un avenir proche. Les New Jersey Devils disputent actuellement la demi-finale de conférence contre les Carolina Hurricanes. Même si Hischier et ses coéquipiers se sont inclinés mercredi dans l'acte 1 (1-5), cette série devrait être extrêmement équilibrée, avec des chances pour les Devils de se hisser en finale de conférence et de se rapprocher ainsi de la Coupe Stanley.

Hischier a été une figure de proue de la réussite jusqu'à présent, non seulement en tant que capitaine et leader, mais aussi sur la glace. Dans la série contre les Rangers, le Suisse a joué la plus grande partie du temps contre les deux lignes de pointe. Soit Mika Zibanejad, Chris Kreider et Vladimir Tarasenko pour la première; Artemi Panarin, Vincent Trocheck et Patrick Kane dans la seconde.

Malgré ces grands noms comme adversaires, Hischier a dominé les événements avec ses coéquipiers de ligne, en encaissant peu de goals. En plus, le Valaisan a obtenu quatre pénalités et n'en a pas pris lui-même. Il y a donc des arguments qui permettent au Valaisan de figurer parmi les papables pour le Conn-Smythe Trophy, la distinction du MVP – le meilleur hockeyeur – des play-offs.

Le nombre de buts marqués par Hischier peut faire croire le contraire: en sept matchs contre les Rangers, l'attaquant de 24 ans n'a pas marqué une seule fois (mais il a délivré cinq assists). Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé: il compte 22 tirs et 3,3 expected goals à son actif. Ce dernier point le place à la 14e place des attaquants les plus dangereux des play-offs. Seuls un peu de malchance à la conclusion et la classe du gardien des Rangers Igor Shesterkin ont empêché Hischier de trouver le chemin des filets.

Le nombre de buts qui auraient dû être marqués par les joueurs lors des play-offs (buts effectivement marqués moins les buts attendus en fonction des occasions). source: moneypuck.com

Si les tirs de Hischier devaient enfin rentrer à partir de l'acte II face aux Carolina Hurricanes et si les Devils se profilent comme sérieux candidats à la Coupe Stanley, alors oui, le rêve de remporter le prestigieux prix Conn-Smythe deviendrait accessible pour le Valaisan.

Adaptation en français: Yoann Graber