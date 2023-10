Jonas Siegenthaler (à gauche) et Roman Josi font partie des 14 Suisses qui ont un contrat NHL cette saison. Image: imago, shutterstock; watson

Ces 7 Suisses veulent cartonner en NHL

La nouvelle saison commence ce mardi soir avec 14 Suisses. Parmi eux, sept joueurs à vocation défensive. Ont-ils des chances de briller? Premier volet d'une présentation qui se poursuivra ce mercredi avec les attaquants.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Plus de «Sport»

On trouve sept hockeyeurs suisses à vocation défensive avec des contrats dans la prestigieuse ligue nord-américaine cette saison: cinq défenseurs et trois gardiens. La star de cette délégation? Roman Josi. Le capitaine des Nashville Predators fait partie des favoris pour le prix du meilleur défenseur. Présentation de nos sept compatriotes👇

Roman Josi (Nashville Predators)

Dernière saison régulière : 67 matchs, 18 buts, 41 assists



Total NHL: 827 matchs, 158 buts, 443 assists

A la fin de la saison dernière, Roman Josi a été freiné par une commotion cérébrale. Cette blessure n'a pas seulement empêché les Nashville Predators d'atteindre les play-offs, elle a aussi forcé le Bernois à déclarer forfait aux Championnats du monde. Mais le capitaine des Predators est désormais à nouveau en pleine forme. Il a expliqué qu'il a pu se reposer pendant l'été et se sent en bonne santé.

Lors des quatre dernières années, Josi a toujours été le meilleur compteur des Predators de Nashville – une statistique incroyable pour un défenseur. Une preuve que, cette année encore, beaucoup de choses, si ce n'est tout, dépendront de lui à Nashville.

C'est justement dans le domaine offensif que le hockeyeur de 33 ans doit redevenir le cœur et le poumon de son équipe. Car, encore une fois, l'effectif s'est affaibli par rapport à la saison précédente. Barry Trotz est le nouveau manager général et les Predators se situent désormais quelque part entre une reconstruction et une équipe ayant des chances de participer aux play-offs. Si Josi et le fantastique gardien Juuse Saros se montrent à la hauteur, beaucoup de choses sont possibles.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Depuis plusieurs années, Roman Josi est le chef d'orchestre du jeu des Nashville Predators. Le Bernois aura le plus de temps de glace, jouera dans le premier powerplay et sera cette année encore l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur.

Il n'y a pas de défenseur en NHL qui soit meilleur crosse en mains pour remonter le puck en zone offensive. Le bon patinage et la technique de Josi forment la base de son jeu.

Le Suisse s'est bien remis de sa commotion cérébrale. Avec une saison complète, il peut à nouveau viser la barre des 70 points.

Ce qui parle contre une saison réussie :

Les Nashville Predators sont une équipe très différente de celle d'il y a un an. Mattias Ekholm, Matt Duchene, Nino Niederreiter ou encore Mikael Granlund sont partis. Jusqu'où Josi peut-il porter cette équipe avec peu de soutien?

Le capitaine de Nashville a fêté ses 33 ans cet été et a à nouveau été victime d'une commotion cérébrale. L'âge et la santé pourraient finir par avoir un jour une influence (négative) sur son jeu fortement axé sur la vitesse de patinage.

Pronostic: 17 buts, 49 assists

Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Dernière saison régulière: 80 matchs, 4 buts, 17 assists

Total NHL: 255 matchs, 7 buts, 41 assists

En fait, c'est inutile d'évoquer les points au compteur personnel de Jonas Siegenthaler: ce n'est pas à ça qu'on mesure les prestations du Zurichois. Et pour cause: il est un excellent défenseur défensif. Il a des phases où il est même l'un des meilleurs défenseurs stay-at-home (ceux qui ne participent pas ou peu aux offensives) de NHL, mais il n'a encore jamais réussi à maintenir ce niveau sur toute une saison.

Jonas Siegenthaler, un solide «défenseur défensif». Image: keystone

Malgré ce manque de constance, il est devenu depuis longtemps un pilier de New Jersey. La plupart du temps, il joue aux côtés de Dougie Hamilton, plus offensif. Le duo se complète parfaitement: pendant qu'Hamilton prend des risques, Siegenthaler joue la sécurité derrière. Hamilton porte le puck dans le camp adverse, tandis que Siegenthaler opte pour des passes de construction intelligentes. Le Suisse joue également un rôle important en infériorité numérique. La saison dernière, il a franchi pour la première fois la barre des 20 points et en a aussi inscrit trois en onze matchs de play-offs.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Siegenthaler s'est établi comme un défenseur de premier plan aux New Jersey Devils. Cette année encore, il bénéficiera de beaucoup de temps de glace.

Avec les départs de Damon Severson et Ryan Graves, le routinier zurichois est devenu encore plus important pour les Devils. Notamment en tant que mentor pour Kevin Bahl et Simon Nemec.

L'attaque des New Jersey Devils est exceptionnelle. C'est simple: plus les Devils sont dans la zone adverse, plus la vie est facile pour Siegenthaler.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Même les bonnes performances de Siegenthaler ne le préservent pas de la colère de l'entraîneur. La saison dernière, Lindy Ruff l'a envoyé dans les tribunes (même une fois en play-offs).

Siegenthaler manque parfois de constance. A New Jersey, il ne pourra pas se permettre un long coup de mou, d'autant plus que la (jeune) concurrence de Bahl et Nemec menace.

Pronostic: 3 buts, 16 assists et toujours l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue

Janis Moser (Arizona Coyotes)

Dernière saison régulière: 82 matchs, 7 buts, 24 assists

Total NHL: 125 matchs, 11 buts, 35 assists

La progression de Janis Moser s'est poursuivie la saison dernière. Avec les Arizona Coyotes, le défenseur a augmenté son temps de glace de 18 à 21 minutes par match. Il a marqué plus de buts et réalisé davantage d'assists. Il a surtout fait des progrès défensivement.

Janis Moser, défenseur des Arizona Coyotes et de la Nati. Image: KEYSTONE

Si le Biennois de 23 ans poursuit sur sa lancée positive, il pourrait franchir pour la première fois la barre des 35 points chez les Coyotes. L'équipe est, d'ailleurs, meilleure sur le papier que l'an dernier.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Depuis cinq ans, la carrière de Janis Moser est en constante progression. On peut lui faire confiance pour que la tendance se poursuive cette saison.

Sur le papier, les Coyotes se sont améliorés grâce aux arrivées de Jason Zucker, Nick Bjugstad, Matt Dumba ou encore Sean Durzi, sans oublier Logan Cooley, engagé lors de la draft. Moser peut donc profiter de meilleurs coéquipiers qu'auparavant pour se développer.

Pour l'instant, Moser le Biennois continuera vraisemblablement à jouer les premiers rôles dans la défense de l'Arizona, malgré une concurrence plus importante. Il devrait être aligné aux côtés de Matt Dumba.

Ce qui parle contre une saison réussie:

De meilleurs joueurs signifient aussi plus de concurrence. Si Moser ne réussit pas son début de saison comme il le souhaite, il risque de se retrouver rapidement en retrait dans la hiérarchie.

Même si les Coyotes se portent mieux que l'année dernière, ils sont encore loin d'être une équipe de pointe. Les défaites seront encore nombreuses.

Pronostic: 9 buts, 27 assists

Akira Schmid (New Jersey Devils)

Dernière saison régulière: 18 matchs, 92,2% de tirs retenus

Total NHL: 24 matchs, 90,2% de tirs retenus

Akira Schmid a probablement été la plus grande surprise suisse en NHL la saison dernière. Alors que sa première incursion dans la meilleure ligue du monde en 2021 avait été un flop total (6 matchs, 4,83 buts encaissés en moyenne par match), le Bernois a convaincu la saison dernière. En 18 parties avec les Devils, il a réduit sa moyenne de buts encaissés à 2 et des poussières et a atteint un taux de tirs retenus de 92,2%.

Akira Schmid, gardien des New Jersey Devils. Image: keystone

Et dans la série de play-offs contre les Rangers, il s'est mué en héros de la remontada alors que son équipe était menée 2-0. Akira Schmid a, du même coup, acquis un nouveau statut au sein de l'équipe et auprès des fans.

Pour cette nouvelle saison, le jeune Bernois (23 ans) débutera en tant que numéro 2 derrière Vitek Vanecek, uniquement en raison de son expérience moindre. Au cours de la saison, Schmid et Vanecek devraient se répartir le travail de manière relativement équilibrée.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Pour ses 23 ans, Akira Schmid est impressionnant de sérénité. Lors des derniers play-offs, le Bernois est entré en jeu à un moment difficile et a permis aux Devils de renverser la vapeur face aux Rangers. C'est le genre d'état d'esprit dont il a besoin pour réussir une carrière de gardien en NHL.

Le Bernois est grand et pourtant mobile. Il correspond ainsi exactement à l'idée que l'on se fait d'un gardien de but moderne de NHL.

La saison dernière, Schmid a convaincu lors de 27 matchs de NHL (y compris les play-offs). Rien ne s'oppose à ce qu'il puisse réussir pareille performance sur une plus longue période.

Ce qui parle contre une saison réussie:

L'expérience d'Akira Schmid en NHL est encore très limitée. La saison dernière a été bonne, mais ses premières apparitions dans la ligue un an plus tôt ont été un échec cuisant. La vérité se trouve-t-elle quelque part entre les deux?

Beaucoup de gardiens connaissent de grandes variations d'une saison à l'autre. Le meilleur exemple est Jacob Markström. Il y a deux ans, le Suédois était l'un des meilleurs portiers et, lors du dernier exercice, il n'a pratiquement plus arrêté de puck.

Pronostic: Schmid joue environ la moitié des matchs des Devils avec un taux de tirs retenus autour de 91%

Tim Berni (Columbus Blue Jackets)

Dernière saison régulière: 59 matchs, 1 but, 2 assists

Tim Berni se trouve actuellement dans une situation curieuse. Le défenseur de 23 ans a participé pleinement au camp d'entraînement des Blue Jackets de Columbus, bien qu'il n'ait pas de contrat pour la nouvelle saison. Le défenseur a ensuite été libéré de son tryout, ce qui indique que les Blue Jackets ne prévoient pas de continuer avec lui. Malgré ça, le club possède toujours les droits du Zurichois. A moins d'un échange, il ne peut donc actuellement pas signer avec une autre équipe de NHL.

Tim Berni (maillot blanc) en action à Columbus. Image: keystone

Une situation d'autant plus étrange que Berni s'est montré convaincant quand il a été jeté dans le grand bain la saison dernière. Il s'est imposé comme un solide défenseur lors de ses 72 premiers matchs en NHL. Si aucune autre équipe ne s'intéresse à lui, le Zurichois n'aura plus qu'à rentrer en Suisse.

Pronostic: Berni quitte l'Amérique du Nord et revient en Suisse.

Lian Bichsel (Dallas Stars)

Lian Bichsel a obtenu beaucoup de temps de jeu au camp d'entraînement des Dallas Stars. Le défenseur de 19 ans y a prouvé qu'il s'était bien remis de sa blessure à la cheville contractée lors de la préparation pour le Championnat du monde au printemps. Malgré ça, le Suisse commencera la saison en AHL, d'autant plus que les Dallas Stars ont déjà un effectif correct en défense. Bichsel pourra ainsi s'habituer au hockey nord-américain un échelon plus bas et gagner ses galons.

Lian Bichsel pourrait jouer ses premiers matchs de NHL cette saison. Image: IMAGO/USA TODAY Network

Pronostic: Bichsel goûte pour la première fois à la NHL cette saison.

Ludovic Waeber (Florida Panthers)

Bien que Ludovic Waeber n'ait plus été le numéro 1 des ZSC Lions la saison dernière, il a surpris tout le monde en décrochant un contrat NHL avec les Florida Panthers. Lors du camp d'entraînement des Cats, le Fribourgeois a été utilisé de manière sporadique. Sans surprise, il commencera la saison en AHL.

Pronostic: Si les Panthers n'ont pas de gros problèmes de gardiens, Waeber ne sera pas utilisé en NHL.

Adaptation en français: Yoann Graber