Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse

La Suisse fait face à une pénurie bien particulière; celle des professionnels du domaine de l'informatique et des technologies de pointe. De ce fait, la branche devient très attractive du point de vue des salaires.

La Suisse continue de connaître une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur informatique: qu'il s'agisse du cloud, de la cybersécurité ou de l'intelligence artificielle, de nombreuses entreprises recherchent désespérément des spécialistes dans le domaine technologique.

Et cela a un impact direct sur les salaires: les employés qui possèdent les compétences requises peuvent en espérer de très bons salaires.

Des talents très recherchés sur le marché

Selon le dernier «Aperçu des salaires 2026» de la société de ressources humaines Robert Half, près de sept entreprises sur dix versent des primes spécifiques pour les connaissances spécialisées dans les domaines d'avenir.

Les compétences en cybersécurité, en architecture cloud et en IA sont particulièrement recherchées. La concurrence entre talents permet aux informaticiens expérimentés de négocier des salaires généralement bien supérieurs à la moyenne du secteur.

Sans surprise, les cadres gagnent le plus: selon l'analyse, les responsables de la sécurité des systèmes d'information et les directeurs informatiques empochent plus de 225 000 francs par an.

Un chef de projet dans le domaine du conseil peut prétendre à environ 160 000 francs, tandis que les professionnels de la sécurité atteignent un salaire médian d'environ 147 000 francs. Dans le domaine de l'IA, l'éventail va de 80 000 francs pour les débutants à environ 170 000 francs pour les ingénieurs seniors ou les chefs d'équipe.

Moins d'augmentation, mais des salaires hauts

La méthodologie de cette étude reste quelque peu vague: Robert Half a analysé les données issues de ses propres placements et d'une enquête en ligne réalisée en juin 2025. Elle a interrogé environ 250 responsables des ressources humaines et 500 employés des secteurs de l'informatique, des finances et de l'administration.

Les résultats montrent que les augmentations de rémunération dans le secteur ont ralenti par rapport aux années précédentes, mais restent globalement à un niveau élevé.

Malgré tout, les compétences informatiques demeurent un atout précieux dans le pays. Ceux qui se forment et se spécialisent s'assurent non seulement un travail stable, mais aussi des perspectives de revenus supérieurs à la moyenne.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)