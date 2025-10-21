Un Noël les poches vides? C'est une conséquence possible de la prochaine migration informatique des ORP. Image: montage watson

Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël

Du 19 décembre au 6 janvier, les services en ligne des ORP et des caisses de chômage seront à l’arrêt pour une refonte numérique. Voici ce que ça implique.

Meret Häuselmann / ch media

Durant les fêtes de fin d’année, les systèmes suisses de gestion du chômage vont retrouver l'esprit du passé. Du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026, les services en ligne des Offices régionaux de placement (ORP) et des caisses de chômage seront mis à l’arrêt.

Durant ces deux semaines, aucune indemnité ne pourra être versée, et plusieurs attestations ou formulaires ne pourront être transmis qu’en version papier.

Une mise à jour capitale

La raison de cette interruption est bien futuriste. Il s'agit de la migration du système de paiement Sipac, qui est en service depuis 1994. Avec la mise à jour Sipac 2.0, c'est la dernière étape du vaste projet SIPACfutur qui sera réalisée.

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), cette mise à jour est nécessaire, car le système actuel est obsolète. L’ancienne technologie ne permettait «aucune évolution supplémentaire». La plupart des personnes familières du système étant aujourd’hui à la retraite, le Seco explique:

«Il devenait presque impossible de trouver des spécialistes capables d’assurer encore sa maintenance»

Durant cette transition, tous les éléments de l’ancien système devront être totalement arrêtés, précise le Seco. Cela concerne aussi l’application Plasta utilisée par les ORP ainsi que la plateforme Job-Room destinée aux personnes en recherche d’emploi. Ce scénario est jugé le plus sûr pour éviter toute perte de données et garantir une synchronisation correcte au moment du redémarrage.

Les conséquences devraient être minimes

La période choisie par les autorités coïncide avec les fêtes de fin d’année afin de réduire au minimum le nombre de jours ouvrables concernés. Les paiements enregistrés avant le 19 décembre pourront être effectués jusqu’au 22 décembre.

Aucune saisie de données ne sera possible en ligne jusqu’au 5 janvier, ni pour les indemnités de chômage, ni pour le chômage partiel. Seule la correspondance postale restera fonctionnelle.

Les caisses de chômage devront gérer cette transition avec des horaires prolongés, confirme une caisse cantonale interrogée. «Nous nous attendons à une charge de travail importante», explique-t-elle. L’objectif est de verser les indemnités de décembre le plus tôt possible, à condition que tous les documents nécessaires aient été fournis.

Une période d'adaptation sera nécessaire

Les demandeurs d’emploi doivent toutefois s’attendre à quelques jours de retard au début janvier. «Nos collaborateurs seront formés dans les semaines à venir à l’utilisation du nouveau système», ajoute la caisse, précisant que la maîtrise et la stabilité ne seront acquises qu’après la mise en pratique.

Les caisses cantonales recevront un appui du gouvernement. Un porte-parole du Seco promet:

«Après la transition, les services d’exécution seront épaulés par une organisation de support considérablement renforcée. Si des problèmes majeurs survenaient lors de la migration, des mesures ont été prévues pour que les paiements puissent tout de même reprendre dans des délais raisonnables.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi