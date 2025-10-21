averses éparses10°
Tennis: Belinda Bencic a changé sa technique en service

WUHAN, CHINA - OCTOBER 09: Belinda Bencic of Switzerland in action against Iga Swiatek of Poland in the third round on Day 6 of the Wuhan Open at Optics Valley International Tennis Center on October 0 ...
Belinda Bencic a modifié son geste au service. Getty Images AsiaPac

Belinda Bencic a fait un gros changement

La tenniswoman saint-galloise a modifié en profondeur son geste au service. Cette nouvelle technique présente plusieurs avantages.
21.10.2025, 05:3121.10.2025, 05:31
Yoann Graber
Yoann Graber

Belinda Bencic réalise une superbe saison. Après avoir donné naissance à sa fille Bella en avril 2024, la Saint-Galloise a repris la compétition fin 2024 et a réussi, cette année, à remonter au 13e rang mondial (avec un titre en février à Abu Dhabi). A Wimbledon, elle a même été très proche de concrétiser son rêve ultime: gagner un Grand Chelem. La championne olympique 2021 et ancienne numéro 4 mondiale n'a perdu qu'en demi-finale face à Iga Swiatek.

Pour toucher enfin le Graal, Belinda Bencic cherche des moyens de progresser. Elle tente depuis fin septembre un gros changement dans son service. La Suissesse a profité de sa longue pause d'un mois sans match, entre sa défaite au 2e tour de l'US Open et le tournoi de Pékin, pour modifier son geste. C'est donc avec une technique profondément remaniée qu'elle est revenue le 26 septembre dans la capitale chinoise, remportant son 32e de finale contre l'Américaine Katie Volynets.

«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters

Pour faire court, Bencic a simplifié son geste. Avant même de lancer sa balle, elle lève sa raquette au-dessus de la tête, en position pour frapper directement la sphère jaune. A la manière d'une joueuse de volleyball, par exemple.

Le nouveau service de Bencic... 📺

Vidéo: youtube

Auparavant, la Saint-Galloise avait un service beaucoup plus standard (et qui est largement le plus pratiqué sur les circuits masculin et féminin): en même temps que son bras gauche lançait la balle en l'air, elle faisait une boucle avec sa raquette par en bas, avec la raquette pointant d'abord le sol (elle le touchait presque), puis – dans un mouvement continu – remontant dans le dos, jusque derrière la tête. Bencic a donc supprimé cette boucle et lance sa balle alors que la raquette est déjà en position derrière la tête, à l'arrêt.

... et son ancien service 📺

Vidéo: youtube

Aspect psy et coordination plus facile

La championne olympique 2021 ne s'est pas exprimée sur ce changement important de gestuelle, mais elle n'est pas la première à avoir opéré pareille modification.

En 2024, Iga Swiatek a également supprimé cette boucle. La Polonaise donne une explication intéressante sur le site de la WTA:

«Mon service est plus fluide et plus court, afin que je n'aie pas le temps de bégayer sous la pression»

Le service est, en effet, le seul coup qui ne se frappe pas dans le feu de l'action, c'est-à-dire dans l'échange. Conséquence: durant l'exécution du geste, les joueurs ont le temps d'avoir des pensées parasites (peur de faire la faute), qui les crispent et augmentent ainsi le risque de rater effectivement le coup. C'est d'autant plus vrai quand la préparation (la fameuse boucle) est longue.

Swiatek, lauréate de six titres du Grand Chelem, explique aussi que l'épuration de son service lui a permis d'être davantage régulière sur ce coup. Car un geste plus facile à coordonner réduit les risques d'imprécisions. Une donnée cruciale quand on sait qu'un service réussi exige une mécanique parfaite (lancer de balle, timing de frappe, orientation du corps, etc.). Or, celle-ci, avec une gestuelle incluant la boucle, est souvent très complexe... D'où l'idée de la simplifier.

WUHAN, CHINA - OCTOBER 9: Belinda Bencic of Switzerland serves against Iga Świątek of Poland in the Women&#039;s Singles Round of 16 match during day six of the 2025 Wuhan Open at Optics Valley Intern ...
Voici la (nouvelle) position de départ de Belinda Bencic au service. image: getty

Frapper la balle en position arrêtée permet aussi d'être plus stable. Alors que la boucle, qui accentue le transfert du poids du corps vers l'arrière, risque au contraire de déséquilibrer et, au final, d'altérer la qualité de frappe. D'ailleurs, avec sa nouvelle gestuelle, Belinda Bencic a les pieds nettement plus proches l'un de l'autre qu'avant. Quand elle effectuait la boucle, elle ramenait son pied arrière (le droit) depuis nettement plus loin avec, là aussi, un risque d'être déséquilibrée juste avant l'impact raquette-balle.

Un constat surprenant

Mais alors, si ce service épuré présente tant d'avantages, pourquoi est-il si minoritaire parmi les tennismen et tenniswomen pros? Beaucoup d'experts estiment que cette boucle – de l'avant vers l'arrière, et de bas en haut – offre davantage de puissance (vitesse) à la balle. Parmi eux, le site spécialisé Team-Tennis:

«La boucle a pour objectif de donner de l'amplitude au geste pour permettre une grande prise d'élan et elle a aussi pour but de permettre un retard maximal de la tête de raquette afin d'avoir le plus de vitesse possible pour l'impact.»

Pourtant, depuis qu'elle a supprimé cette boucle, Iga Swiatek a l'impression «de servir plus vite», comme elle le fait savoir sur le site de la WTA. Les statistiques lui donnent raison: lors de son sacre à Wimbledon cette année, elle avait la vitesse moyenne la plus rapide au service chez les femmes, relève l'US Open.

Sabalenka a aussi dû retravailler son service👇

Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka

Comme pour les autres coups du tennis, l'efficacité du service est surtout liée à la confiance du joueur ou de la joueuse. Si Belinda Bencic – qui affrontera la Française Varvara Gracheva en 8e de finale à Tokyo – est convaincue des bienfaits de son changement de technique, son engagement a de quoi devenir redoutable. Et, qui sait, lui permettre de remporter un jour un tournoi du Grand Chelem.

