Les prix de la bière et des saucisses sont très variables d'une patinoire à l'autre en National League. image: keystone/shutterstock

C'est un club romand qui vend la bière la plus chère de National League

On a comparé les prix et les offres de restauration des 14 équipes de première division de hockey sur glace. Surprise: c'est dans une patinoire de ce côté-ci de la Sarine que la bière est la plus coûteuse.

Reto Fehr

La saison de National League est entrée dans sa phase la plus spectaculaire depuis une semaine et le début des play-offs. Mais on est d'accord: un match de hockey sans boire ou manger un p'tit truc, ce n'est pas vraiment un match de hockey. Alors on a comparé les prix des stands (pas ceux des restaurants) de chaque patinoire de la ligue pour la bière et les saucisses. Les résultats👇

Ajoie vend la bière la plus chère

La taille des gobelets n'est pas la même dans chaque patinoire. A Ajoie, on ne sert par exemple que des 3 dl alors que Fribourg ne propose que des 4 dl. Du coup, pour pouvoir comparer les prix, on les a tous calculés sur 5 dl.

Et sur cette base, c'est un club romand qui vend la bière la plus chère. Les stands du HC Ajoie proposent les 5 dl à 8,30 francs. A l'autre extrême, on trouve Rapperswil (6,90 francs les 5 dl).

Les prix de la bière dans chaque club

La saucisse d' Ambri fâche les fans

Pour les saucisses à griller, la fourchette va de 6 francs (Ajoie) à 8 francs (Servette) pour 13 des 14 clubs. En 2019, elle se situait encore entre 6 et 7 francs. Là encore, pratiquement tous les clubs ont augmenté leurs prix. Les exceptions sont Davos et Zoug, qui ont maintenu leurs prix à respectivement 7 et 6,50 francs.

Ces données relatives à la restauration proviennent directement des clubs, qu'on a tous contactés. Seuls les stands ont été pris en compte, et non les restaurants dans les patinoires.



Pour une saucisse à Ambri, il faut casser la tirelire. Son prix? 12 francs. A Ajoie, on a double ration pour le même prix. Pas surprenant, donc, que les fans léventins se soient énervés sur leur forum au début de saison contre ces prix.

Le prix d'une saucisse à griller dans chaque club image: watson

Diversité de l'offre

L'époque où la bière et la saucisse constituaient la seule offre culinaire des patinoires est révolue. On vend désormais partout d'autres snacks. La nourriture vegan est encore très peu répandue aux stands, à l'exception des frites.

On trouve par contre facilement des burgers, sandwiches, piadina, hot-dogs, pizzas ou même de la raclette. Davos est le seul club qui propose l'intégralité de ce catalogue. La raclette, notamment, a été rayée de la carte dans plusieurs patinoires ces dernières années.

Le tableau de ce qu'on trouve (ou non) dans chaque patinoire image: watson

Les spécialités

En plus des snacks classiques, chaque patinoire a sa spécialité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voici la liste de ces exclusivités:

image: watson

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de saison et surtout, un bon appétit!

Adaptation en français: Yoann Graber