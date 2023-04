Image: FR110666 AP

Akira Schmid, le gardien suisse qui éblouit la NHL

Bombardé dans la cage des New Jersey Devils, le Bernois Akira Schmid, 22 ans, enchaîne les performances de classe et se profile comme le nouveau gardien prodige de la NHL. Alors qu'aucun club suisse ne voulait de lui...

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Akira Schmid peut devenir le meilleur gardien de notre histoire. Cette saison, il a déjà confirmé son énorme potentiel en jouant 18 matches (92,20% d'arrêts) avec les New Jersey Devils, en tant que deuxième plus jeune gardien de la NHL. Il a maintenant franchi une nouvelle étape: New Jersey a perdu les deux premiers actes des huitièmes de finale contre les New York Rangers, sur sa propre glace. Pour le troisième match au Madison Square Garden, c'est Akira Schmid qui a pris place dans la cage.

Il a maintenu les Devils en vie avec un taux de réussite grandiose de 97,20 %, pour une victoire en prolongation 2-1. Idem la nuit dernière où il était à nouveau titulaire: il n'a concédé qu'un seul but pour la deuxième fois consécutive (22 tirs arrêtés) et a permis aux Devils de revenir à 2-2 dans la série.

Cette performance est d'autant plus étonnante que Schmid doit constamment faire des allers-retours entre la maison mère et l'équipe ferme d'Utica. Ce n'est que le 13 avril que les Devils l'ont rappelé pour la quatrième fois de la saison.

Un smicard de 22 ans

Lorsqu'il joue avec les Devils, il est logé à l'hôtel à Newark. Pendant ce temps, il garde son appartement à Utica. «Je ne sais pas quand on me renverra chez moi.» Utica et Newark sont distants d'environ 480 kilomètres et, en règle générale, Schmid se déplace en voiture. «Le club me paie l'essence.» C'est la vie en NHL pour celui qui n'a pas encore de contrat «one way», et qui peut être renvoyé à tout moment dans l'équipe ferme.

La rémunération d'Akira Schmid est calculée à partir du tarif NHL (base 842 500 dollars) et de l'indemnité AHL (base 65 000 dollars). Pendant les trois premières années, tous les joueurs disposent de ces conditions contractuelles dites« two ways».

En NHL, on attend d'un joueur qu'il «appuie sur un bouton» pour atteindre son maximum. Akira Schmid, 22 ans, en est capable. Alfred Bohren a travaillé avec des équipes nationales juniors à tous les niveaux au cours des 25 dernières années. Il est convaincu depuis longtemps par Akira Schmid. «Il possède une sérénité que je n'ai encore jamais vue chez un jeune joueur. Plus le défi est grand, plus il est calme. Le fait qu'il ne se soit pas laissé déstabiliser lors de son premier match de play-off avec les Devils ne m'étonne pas. Il a dû regarder autour de lui et penser: oh, cool, il se passe quelque chose.»

En Suisse, il ne trouvait

pas de club

Sa carrière n'a pas mené Akira Schmid de manière linéaire jusqu'au Madison Square Garden. L'Emmenthalois découvre le hockey sur glace un peu par hasard. Il s'essaie d'abord comme gardien au FC Langnau. À l'âge de huit ans, il assiste avec son père à un match des SCL Tigers et passe à la glace. Après un essai, il doit attendre un an avant de prendre place dans les buts: «Mon père voulait que j'apprenne d'abord à patiner. Cela ne m'a pas fait de mal.»

Son best of 2022/2023 Vidéo: watson

Il est talentueux et le 22 mars 2018, à l'âge de 17 ans, il dispute son premier et unique match en National League. Il emmène les SCL Tigers vers une victoire contre Kloten dans le tour de relégation et repousse 91,18 % des tirs. Mais son agent Gaëtan Voisard ne lui trouve pas de club, même en Swiss League. Tout le monde décline la proposition: trop jeune, trop inexpérimenté.

Son potentiel est identifié par les recruteurs de la NHL lors de tournois internationaux juniors. New Jersey s'assure les droits lors du repêchage de 2018. Mais si Akira Schmid veut faire carrière, il doit jouer. Puisque personne ne lui donne sa chance en Suisse, il tente le coup en Amérique du Nord et commence tout en bas de l'échelle, dans une ligue mineure. Où il ne gagne pas un sous. Même pas un défraiement. «Le gîte et le couvert étaient tout de même gratuits. J'avais encore un peu d'argent que j'avais reçu pour ma confirmation. D'une certaine manière, ça allait, je n'ai pas de grandes exigences. Je voulais m'imposer en Amérique du Nord, l'argent était et reste tout à fait secondaire.»

Malingre, un peu timide, «friendly» et portant la casquette de baseball obligatoire, Schmid a l'air d'un US boy. Avec son équipement, il se transforme, du haut de ses 195 centimètres, en un titan qui sait aussi danser: sa mobilité est étonnante pour un gardien de cette taille. Son contrat expire à la fin de la saison prochaine. S'il continue à jouer de cette façon, il deviendra millionnaire en dollars à partir de l'été 2024. Chez les Devils ou dans un autre club. Il n'aura alors plus besoin de faire des heures en voiture.