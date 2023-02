René Fasel attend Vladimir Poutine lors d'une rencontre en Russie en 2021. image: keystone

«Cher René Fasel, en devenant russe, tu ruines ta glorieuse réputation»

Le président de longue date (1994-2021) de la Fédération internationale de hockey sur glace, le Fribourgeois René Fasel, aurait pris la nationalité russe. Il ne dément pas cette information de l'agence de presse publique russe et ne souhaite pas la commenter. Cette affaire est irritante, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Notre journaliste, Klaus Zaugg, lui écrit une lettre ouverte.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Cher René,

Selon le communiqué officiel de l'agence de presse russe, tu es donc devenu citoyen russe. Un «Russe de papier», pour ainsi dire. Je peux très bien comprendre que tu préfères ne rien dire sur ce sujet. C'est presque comme un interrogatoire dans un film policier, quand on explique au suspect: «Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous».

De nombreux Suisses se sont déjà installés en Russie ou ont rendu de bons services aux souverains russes. Mais c'était une autre époque. Lorsque les souverains russes faisaient appel à des horlogers, des maîtres fromagers ou des officiers helvétiques. Pour développer leur pays ou s'imposer dans les grandes guerres contre le roi Charles et l'empereur Napoléon.

Plus tard, même des personnes intelligentes n'ont pas su reconnaître la véritable nature des dirigeants russes. Il suffit de penser à l'ancien conseiller national Léon Nicole. J'ai récemment lu son livre Mon voyage en URSS, écrit en 1939. Il y décrit le régime despotique du petit père Staline presque comme une «oasis de bien-être» démocratique pour les ouvriers et les paysans. Je ne veux pas faire de comparaisons historiques abusives. Je veux simplement dire que tu es en bonne compagnie dans ton erreur sur la véritable nature des tyrans russes.

René Fasel (à gauche) et Vladimir Poutine en 2019 lors d'un tournoi pour jeunes talents en Russie. image: AP

Tu dois ta carrière grandiose en grande partie à tes amis russes. La loyauté envers des amis auxquels tu dois tant, placer la valeur de ces amitiés au-dessus de l'air du temps, cela t'honore. Mais il existe aussi le concept de Nibelungentreue (qu'on peut traduire en français par «fidélité aveugle»). Il vient de la culture teutonne et représente une fidélité inconditionnelle, fortement émotionnelle et finalement fatale et destructrice.

Tu as préparé et organisé «l'automne russe» de ta carrière bien avant la guerre d'Ukraine. Tu ne t'es jamais coincé les doigts dans le tiroir-caisse pendant ta carrière de diplomate sportif mondial. Tu as donc la conscience tranquille sur le plan juridique.

Mais cette fidélité à un régime qui a déclenché une guerre meurtrière est-elle vraiment nécessaire? Si quelqu'un est capable d'expliquer à ses amis russes l'horreur de cette terrible tragédie ukrainienne et de prendre ses distances, c'est bien toi, avec ton charme souvent si désarmant.

René Fasel et Vladimir Poutine lors d'un match de gala en Russie en 2016. Image: EPA SPUTNIK POOL

Et n'avons-nous pas développé en Suisse, au fil des siècles (depuis Marignano en 1515), le grand art de la neutralité? Une neutralité qui a été revendiquée avec force par le tsar Alexandre Ier lors du Congrès de Vienne en 1815? Tu aurais donc les meilleurs arguments pour te distancer de tes amis russes, tout en préservant ton honneur personnel – dont il est sans doute question ici – et pour rester au moins neutre. Et de ne pas devenir une figure de la propagande russe.

D'un point de vue purement juridique, tu n'as pas péché. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais dans ton cas, il s'agit du fait que tu es toujours une personne d'intérêt public et que tu ruines maintenant ta glorieuse réputation, celle de l'un des fonctionnaires les plus honnêtes et les plus glorieux de l'histoire du sport. C'est très, très dommage.

Avec mes meilleures salutations,

Klaus Zaugg