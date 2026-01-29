assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Football

FC Bâle: Lichtsteiner a pu choisir son adjoint, Magnin non

Stephan Lichtsteiner (à gauche) arrive au FC Bâle avec un avantage par rapport à son prédécesseur, Ludovic Magnin.
Stephan Lichtsteiner (à gauche) arrive au FC Bâle avec un avantage par rapport à son prédécesseur, Ludovic Magnin. image: watson

Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit

Stephan Lichtsteiner a succédé, lundi, à Ludovic Magnin comme coach du FCB. Avec une faveur que son prédécesseur n'avait pas reçue.
29.01.2026, 18:5829.01.2026, 18:58
Niklas Helbling
Niklas Helbling

«Pep Guardiola a travaillé une année avec les équipes de jeunes avant de prendre directement les rênes du FC Barcelone», explique le directeur sportif Daniel Stucki lors de la présentation du nouveau coach du FC Bâle, Stephan Lichtsteiner.

Une manière de convaincre de l'avenir radieux du FCB avec cet entraîneur encore inexpérimenté. Stucki est certain d’avoir déniché un futur crack des bancs:

«Il a le potentiel pour entraîner des clubs plus grands que le FC Bâle»
Der neue Cheftrainer Stephan Lichtsteiner, links, und Sportdirektor Daniel Stucki, rechts, an einer Medienkonferenz des FC Basel 1893 in Basel, am Dienstag, 27. Januar 2026. Der FC Basel 1893 hat sich ...
Daniel Stucki (à droite) place une grande confiance en Stephan Lichtsteiner. Image: KEYSTONE

Les deux parties parlent d’un «projet à long terme» et, du côté de Lichtsteiner aussi, la conviction que l'aventure fonctionnera est très forte. Pour cela, il faut «une ligne claire et des idées claires, et je les ai», affirme le nouvel entraîneur des Rotblau.

«Je donnerai à chaque joueur des consignes précises sur ce qu’il doit faire à son poste. Si je parviens à leur faire confiance, à eux et à mon système, alors nous dominerons.»

La confiance en soi ne manque en tout cas pas chez Stephan Lichtsteiner. Pour le FC Bâle, il s’agit toutefois d’une sacrée expérimentation. Avec 108 sélections avec la Nati et des aventures à la Juventus et à Arsenal, le technicien de 42 ans est sans conteste une figure majeure du football suisse.

Mais en tant qu’entraîneur, son expérience se limite jusqu’ici aux moins de 16 ans du FC Bâle et à un an et demi à la tête de Wettswil, en quatrième division. Passer de la 1ère ligue au plus grand club du pays représente un saut gigantesque.

Der neue Cheftrainer Stephan Lichtsteiner bei seinem ersten Training mit der ersten Mannschaft des FC Basel 1893 in Basel, am Dienstag, 27. Januar 2026. Der FC Basel 1893 hat sich von Ludovic Magnin g ...
Nommé lundi, Lichtsteiner a déjà dirigé des entraînements du FCB et vivra son premier match ce jeudi, en Europa League. Image: KEYSTONE

Il est actuellement impossible de dire si ce pari s’avérera payant. Une chose est toutefois claire: la direction du FCB, emmenée par le président David Degen et le directeur sportif Stucki, considère Lichtsteiner comme une meilleure solution à long terme que Ludovic Magnin. Sinon, le Lucernois n’aurait pas reçu un contrat courant jusqu’en 2029. Et le moment choisi est très bien pensé.

Les premières missions de Lichtsteiner à la tête des «rouge et bleu» sont cependant corsées. Jeudi à 21h00, Bâle reçoit Viktoria Plzen en Europa League. Pour atteindre la phase à élimination directe, les Rhénans devront non seulement s’imposer, mais aussi compter sur des résultats favorables dans d’autres rencontres.

Trois jours plus tard, le leader Thoune se présentera au Parc Saint-Jacques, avant un quart de finale de Coupe face à Saint-Gall le mercredi suivant. En l’espace de dix jours, Stephan Lichtsteiner se retrouve donc confronté à trois matchs couperet.

Toujours en Coupe d'Europe👇

Cette scène de Ligue des champions est folle

Il a ainsi l’occasion de redresser immédiatement la barre, aidé par le choc psychologique du changement d’entraîneur. Et, au pire, si ces trois matchs ne se passent pas bien, cela ne remettra pas en cause le «projet».

Effectif insuffisant et enseignements tirés

Pour que le FC Bâle se redresse sportivement, il faudra toutefois changer bien plus que le seul entraîneur. Les objectifs de la saison, calqués sur les prouesses du précédent exercice (défendre les titres en championnat et en Coupe), ne correspondent pas à l’effectif actuel. A la question de savoir si Ludovic Magnin a bénéficié d’une chance équitable, la réponse est «non».

Trainer Ludovic Magnin (FCB) reagiert bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Zuerich und FC Basel am Sonntag, 25. Januar 2026 im Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
La victoire 4-3 dimanche contre le FC Zurich restera le dernier match de Ludovic Magnin à la tête du FCB.Image: KEYSTONE

Les départs de joueurs clés (Leon Avdullahu, Kevin Carlos et Anton Kade) n’ont en effet été compensés que de manière très limitée. Parmi les recrues cette saison, seul Flavius Daniliuc s’est réellement imposé. Sans compter que les cadres habituels Albian Ajeti, Philip Otele et Bénie Traoré n'évoluent pas au même niveau que l'année dernière.

Mais avec les deux titres de l'exercice 2024/25, les exigences ont de nouveau augmenté à Bâle. Or, ce sont probablement plutôt les phases précédant et suivant cet envol spectaculaire qui devraient être considérées comme la nouvelle normalité.

En d'autres termes: malgré cette décevante 4e place en Super League, Ludovic Magnin n’a pas fourni un mauvais travail et aurait sans doute mérité plus de temps pour construire une équipe redoutable.

On en parle ici👇

Commentaire
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle

Signal positif: Daniel Stucki reconnaît publiquement ses erreurs et en tire des enseignements. Le meilleur exemple? Il a autorisé Stephan Lichtsteiner à venir avec l'entraîneur adjoint de son choix. Un privilège que n'avait pas reçu Ludovic Magnin.

Le nouvel entraîneur-assistant du FCB se nomme Pascal Bader (43 ans) et coachait jusqu'alors les M16 du FC Aarau.

KEYPIX - Der neue Assistenztrainer Pascal Bader bei seinem ersten Training mit der ersten Mannschaft des FC Basel 1893 in Basel, am Dienstag, 27. Januar 2026. Der FC Basel 1893 hat sich von Ludovic Ma ...
C'est lui. Image: KEYSTONE

Stucki admet également que ses transferts n’ont pas porté leurs fruits. Quant à savoir si les objectifs à court terme ont changé, le directeur sportif reste évasif.

Avec l’effectif actuel, il était dès le départ injuste de juger l’entraîneur à l’aune de l’objectif du doublé. Pour Magnin, cette éventuelle prise de conscience arrive trop tard, mais pour l’avenir de Stephan Lichtsteiner, elle pourrait s’avérer essentielle.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
de Klaus Zaugg
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Cette scène de Ligue des champions est folle
Cette scène de Ligue des champions est folle
de Yoann Graber
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
de Yoann Graber
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
de Klaus Zaugg
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
de Team watson
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
de Julien Caloz
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
de Christoph Kieslich
L'OM ne veut plus de son joueur romand
L'OM ne veut plus de son joueur romand
de Romuald Cachod
Le tennis se ridiculise
Le tennis se ridiculise
de Yoann Graber
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
de Klaus Zaugg
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
de Yoann Graber
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
de Yoann Graber
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
de Sven Papaux
Le public de Kitzbühel est ingrat
Le public de Kitzbühel est ingrat
de Romuald Cachod
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
2
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
L'attaquant français a eu une attitude envers son ami Brahim Díaz que certains jugent provocatrice et moqueuse, samedi face à Villarreal.
Kylian Mbappé a livré une copie quasi parfaite, samedi, lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. Le Français a en effet inscrit les deux buts de son équipe: le premier en renard des surfaces (47e), le second sur penalty dans le temps additionnel de la seconde période.
L’article