Les fans de Fribourg-Gottéron ont un message clair pour les dirigeants: ils veulent que le contrat d'Andreï Bykov soit prolongé. image: keystone/instagram

Bouleversé, Bykov écrit un message poignant aux fans de Gottéron

L'attaquant fribourgeois, qui vit une période très difficile sur la glace, a publié sur Instagram une véritable déclaration d'amour au public. Elle fait suite à l'hommage que les supporters lui ont rendu mardi soir.

Andreï Bykov a vécu un moment très fort en émotions ce mardi soir. Il le doit aux fans de Fribourg-Gottéron, qui lui ont rendu un bel hommage à la fin du match de National League contre Ajoie (victoire à domicile 7-2).

Déjà trois minutes avant la sirène finale, le kop déroulait une banderole avec un message des plus explicites:

«Bykov doit rester fribourgeois»

Une déclaration d'amour accompagnée de chants à la gloire du numéro 89 des Dragons.

Le kop fribourgeois avait un message à faire passer aux dirigeants. image: instagram

Le moment de cet hommage est tout sauf anodin. A l'heure actuelle, les dirigeants fribourgeois n'ont fait aucune proposition de prolongation de contrat – il s'achève à la fin de cette saison – à Andreï Bykov. Or, l'attaquant de 34 ans est une véritable légende du club, pour lequel il patine depuis bientôt 30 ans. Il y a été formé et dispute actuellement sa 17e saison dans l'élite sous ses couleurs. C'est simple: il n'a connu que Gottéron dans toute sa carrière, une fidélité extrêmement rare dans le hockey d'aujourd'hui.

Une période très difficile et des larmes

Seulement voilà, Andreï Bykov – né à Moscou et arrivé à Fribourg en 1990, à deux ans, quand son emblématique père Slava a rejoint Gottéron en provenance d'URSS – traverse une période très difficile sur la glace. L'attaquant n'a plus marqué depuis... 33 matchs. Sa dernière réussite remonte au 10 avril 2022, lors d'un match de play-off contre Zurich.

L'hommage des fans de Gottéron à Andreï Bykov en vidéo 📺 Vidéo: instagram

A cause de ce manque de tranchant, le coach Christian Dubé ne lui accorde plus qu'un rôle secondaire, avec au mieux une place en 4e ligne et seulement 10 minutes de temps de jeu par match en moyenne. Insuffisant, donc, pour convaincre Dubé – également directeur sportif – d'offrir dès maintenant un nouveau contrat à Bykov.

Les fans, eux, ont un avis tranché sur la question. Et il fait très plaisir au joueur, qui souhaiterait encore porter le maillot des Dragons la saison prochaine. Emu aux larmes par cet hommage, il confiait à La Liberté mardi après le match:

«Ça n’arrête pas de couler. Je suis quelqu’un de très émotif. C’est incroyable de voir ça. Cela représente énormément pour moi. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus beau. Franchement, c’est indescriptible!» Andreï Bykov, dans La Liberté

Un peu plus tard dans la soirée, les émotions du Fribourgeois n'étaient apparemment pas encore retombées. La preuve avec le message poignant qu'il a adressé aux supporters de Gottéron sur son compte Instagram. Voici des extraits:

«Vous nous avez accueillis en 1990 comme si nous étions déjà des membres de votre famille. Depuis mes premiers pas je fais partie de vous. J’ai vibré avec vous. J’ai grandi avec vous. Dès mon premier match vous m’avez soutenu inconditionnellement en grande partie grâce à l’héritage qu’a laissé mon papa…»

«J’ai joué pour vous. J’ai grandi humainement devant vous. Des hauts, des bas, de l’amour, parfois de la haine et de la frustration… J’ai appris avec vous. Aujourd’hui vous m’avez fait vivre un moment indescriptible»

La communion entre Andreï Bykov et les fans de Fribourg-Gottéron. image: instagram

«Être soutenu de la sorte représente tout pour moi. Je ne sais pas si je pourrais vous rendre autant que vous m’avez donné tout au long de ma carrière»

«Merci pour tout. Je vous aime pour toujours»

Le message d'Andreï Bykov sur Instagram image: instagram

Ce soutient massif du public à l'un de ses chouchous n'a pas, pour le moment en tout cas, réussi à convaincre Christian Dubé, bien plus pragmatique qu'émotif pour le coup. «Mon job est de construire la meilleure équipe possible avec l’enveloppe à disposition. Cela ne veut pas dire qu’Andreï ne sera pas là l’an prochain, ni qu’il sera là…», lâchait-t-il à La Liberté tout de suite après la victoire contre Ajoie.

Si Andreï Bykov retrouve rapidement le chemin des filets, sa situation pourrait vite changer. Il en est conscient. Il aura l'occasion de mettre fin à sa longue disette dès vendredi, avec la réception de Bienne.