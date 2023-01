En hockey, un hors-jeu est sifflé lorsqu'un joueur de l'équipe qui attaque a franchi la ligne bleue (même de quelques millimètres) avant que le puck ait entièrement franchi cette même ligne.

Des caméras à la ligne bleue? Vif débat autour d'une révolution

Damien Brunner a lancé une petite bombe en National League: il demande des caméras supplémentaires à la ligne bleue pour juger les hors-jeu. Avantages et inconvénients.

L'interview de Damien Brunner a fait le tour du pays à la vitesse de l'éclair. Passablement en colère, l'attaquant de Bienne a fait part de son incompréhension qu'il n'y ait toujours pas de caméras sur les lignes bleues en National League, pour faciliter l'évaluation des hors-jeu.

Brunner était particulièrement agacé par le fait que les dirigeants n'arrêtent pas d'invoquer un manque de moyens pour refuser de telles caméras, tout en gaspillant beaucoup d'argent sur de nouveaux entraîneurs et joueurs.

Ce discours enflammé a reçu de nombreuses approbations sur les réseaux sociaux et dans les colonnes de commentaires des portails d'information. Les fans seraient favorables à de telles caméras. Mais cette mesure atteindrait-elle son but?

Contre Grands moyens, petits effets

Une chose est claire: même avec des caméras des deux côtés de la ligne bleue, toutes les actions litigieuses ne pourraient être jugées sans aucune ambiguïté. Le présentateur Jann Billeter l'a bien expliqué sur le plateau de MySports: une image fixe prise par une caméra de télévision est rarement, voire jamais nette. Le flou lié au mouvement et à la fréquence des images implique que la position du puck et du patin, éléments décisifs lors du franchissement de la ligne bleue, ne pourrait pas toujours être déterminée avec précision. Sans parler du risque que des joueurs ou des juges de lignes obstruent le champ de vision.

Le directeur de la ligue, Denis Vaucher, a accordé une interview à MySports dans laquelle il rappelle que la ligue a déjà étudié l'utilisation de caméras à la ligne bleue. Le coût d'une mise à niveau complète de toutes les patinoires de National League serait d'environ un million de francs.

Il y aurait également un effort supplémentaire à fournir pour intégrer ces images aux retransmissions télévisées. Un effort que le contrat actuel ne prévoit pas.

Pour Garder un esprit pionnier

Denis Vaucher évoque un coût d'un million de francs mais à raison de quatre caméras par patinoire, l'estimation paraît généreuse. Néanmoins: répartie entre les 14 membres de la National League, elle équivaudrait à 71 500 francs par club. Même le moins payé des joueurs professionnels de l'équipe la moins riche du pays coûte certainement plus cher en un an.

Le coup de gueule de Damien Brunner (auf dütsch) Vidéo: YouTube/MySports

Les arbitres et les juges de ligne ont un rôle important dans le hockey sur glace: celui de juger les situations le plus correctement possible. Cette tâche devient de plus en plus difficile à mesure que le jeu devient de plus en plus rapide. Il serait d'autant plus important que les arbitres disposent des outils technologiques qui facilitent leur travail. Les caméras sur la ligne bleue – bien que n'étant pas la panacée – pourraient constituer un pas dans la bonne direction.

Le patron des arbitres, Andreas Fischer, semble partagé: «Fondamentalement, nous soutenons toute mesure qui aide à prendre une meilleure décision. Cependant, des caméras supplémentaires entraînent immédiatement des coûts d'installation et de maintenance. Il est important de bien peser le pour et le contre. Ce n'est pas à nous, arbitres, de prendre une telle décision. Nous travaillons avec les outils à notre disposition.»

Le championnat suisse est l'un des leaders européens en termes d'infrastructures. De nombreuses patinoires sont à la pointe de la technologie et il n'y a guère de ligues en Europe qui proposent des angles de vue aussi différents. Avec des caméras sur les lignes bleues, la Suisse pourrait renforcer son statut pionnier.

Pour obtenir des images originales, les cameramen suisses n'ont pas peur d'aller même sur la glace, comme ici lors de la Coupe Spengler 2019. Image: KEYSTONE

Conclusion

Il y a de bons arguments dans les deux camps. Les angles de vue supplémentaires donneraient aux arbitres une meilleure perception des hors-jeu. Cependant, cette technologie ne résoudrait pas tout, puisque la qualité des images ne serait pas toujours suffisante pour un examen correct. En fin de compte, il s'agit d'une pesée d'intérêts, et pour l'heure, les clubs estiment que les avantages ne valent pas le coût.

Il est également clair que tout changement ne surviendrait pas avec effet immédiat. Les règles et conditions générales de cette saison sont entérinées. La discussion en cours ne pourrait aboutir qu'à des modifications à partir de l'été prochain.