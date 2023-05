L'équipe de Suisse dégage beaucoup de puissance et de sérénité au Championnat du monde de hockey. Image: KEYSTONE

La Suisse avec un hockey de gala et la meilleure attaque depuis 1950

Tout roule aux Mondiaux de hockey: après deux victoires et un goal-average de 10-0, d'autres renforts arrivent de NHL et le seul «soucis» de la Suisse est une fâcherie avec la NZZ.

klaus zaugg / riga

Tous les feux sont au vert: une performance défensive historique, la perspective de revivre l'épopée de 2018 (médaille d'argent), de gros renforts qui débarquent de NHL. Tout va si bien que nos officiels peuvent prendre le temps de soigner leur ego en boycottant un média.

En ouverture des Championnats du monde, les Suisses ont battu la Slovénie 7-0 et la Norvège 3-0. Pour la première fois de son histoire moderne, la Nati n'a encaissé aucun but lors de ses deux premiers matchs. En février 1939, elle avait aussi commencé par un 12-0 contre la Lettonie et un 23-0 contre la Yougoslavie. Cette entrée en matière avait suffi à décrocher le bronze.

La Slovénie et la Norvège sont certainement un peu plus solides que la Lettonie et la Yougoslavie de l'époque. Mais elles sont aussi d'un calibre bien inférieur à la Suisse: ce sont deux équipes nationales courageuses qui ne gagneraient probablement aucun match à la Coupe Spengler.

Le plus remarquable est la manière dont les Suisses ont réussi ce passage obligé. A une performance parfaite dans le match inaugural (7-0 Slovénie) a suivi un hockey de gala tout aussi parfait. A la domination presque totale dans le tiers initial (12 tirs à 1) ont succédé une certaine forme de légèreté, puis une baisse de concentration coupable, mais sans conséquence.

Les années précédentes, ce relâchement contre la Norvège (11 tirs à 9, puis 2 à 5 tirs durant les tiers suivants) aurait presque certainement conduit à une défaite. Mais aujourd'hui, l'équipe est si solide qu'il ne s'est rien passé. Robert Mayer n'a encaissé aucun but.

Un hockey de gala parfait est un hockey qui s'amuse et gagne sans concéder de but. Une opportunité historique se présente maintenant à la Suisse: Leonardo Genoni a réussi un blanchissage contre la Slovénie, Robert Mayer contre la Norvège; si Joren van Pottelberghe est aligné mardi contre le Kazakhstan, ce serait trois gardiens différents avec une «clean shit» lors de trois matchs consécutifs.

Le sélectionneur Patrick Fischer dit qu'il veut d'abord en discuter avec l'entraîneur des gardiens Thomas Bäumle. Joren van Pottelberghe est définitivement le gardien numéro 3, car Akira Schmid ne se rendra pas à Riga.

Patrick Fischer, entraîneur comblé. Image: KEYSTONE

La défense (box-play compris) fonctionne donc parfaitement. La Norvège n'a pas marqué en 9'30 de supériorité numérique. Les perspectives offensives sont également excellentes. Kevin Fiala est maintenant arrivé à Riga. Sa présence ouvre la possibilité de reconstituer le duo de rêve qui avait conduit la Suisse à la médaille d'argent en 2018. A l'époque, Nino Niederreiter et Kevin Fiala avaient évolué aux côtés du centre Enzo Corvi à partir du quart de finale contre la Finlande (3-2). Les Suisses avaient battu le Canada en demi-finale (3-2) et n'avaient manqué le titre de champion du monde qu'en finale contre la Suède, aux tirs au but.

On ne sait pas encore si cette ligne d'attaque fantastique va retrouver sa magie. Le capitaine Niederreiter compte déjà deux buts à son actif: il a marqué contre la Slovénie et contre la Norvège pour le 3-0. Pour le 3-0 contre la Norvège, il n'a plus eu qu'à pousser le puck dans le but vide. «C'était mon but le plus facile jusqu'à présent pour l'équipe nationale.» Niederreiter en est maintenant à 15 buts en 41 matchs de Mondiaux.

Nino Niederreiter marque ce qui ne deviendra pas le but de sa vie. Keystone

Le centre Nico Hischier et le défenseur Jonas Siegenthaler sont également attendus à Riga où ils seront opérationnels dès jeudi. Les renforts de NHL sont importants, car le puissant attaquant de Lugano Calvin Thürkauf doit rentrer chez lui avec une déchirure ligamentaire à une épaule. Une opération sera vraisemblablement nécessaire.

Sur le plan individuel, cette Suisse est vraisemblablement la meilleure de notre histoire. À Riga, nous avons la meilleure équipe offensive des Mondiaux depuis 1950»

Tout se passe si bien que les fonctionnaires suisses ont le temps de soigner un peu leur ego. Le chef de la communication Thomas Hobi a officiellement interdit d'interview le journaliste de la NZZ Nicola Berger, connu pour son objectivité et son sérieux. Un boycott de la NZZ ne s'était encore jamais produit dans toute l'histoire de la Fédération créée en 1908. La NZZ a été fondée en 1780.

Thomas Hobi affirme que le boycott n'est pas sa décision. «Cela vient d'en haut.» Et d'ajouter: «Ce n'est pas une interdiction d'interview. C'est simplement que nous ne répondons plus aux questions de la NZZ.» Et comme Patrick Fischer confirme qu'il n'a rien à voir avec cette affaire, il est clair que le directeur sportif de la Fédération, Lars Weibel, est intervenu. La raison: le journaliste de la NZZ a laissé entendre entre les lignes que Lars Weibel n'avait pas la stature de son prédécesseur Raeto Raffainer.

Lars Weibel. Keystone

Cet épisode amusant est tout à fait positif. Il est de bon augure pour la suite: tout marche si bien que le plus haut fonctionnaire de la délégation helvétique à Riga peut prendre le temps, en toute bonne conscience, de chercher des noises jusqu'à la très respectée NZZ.