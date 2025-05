«Beaucoup de bêtises ont été écrites» sur la mort de Muriel Furrer

L'entraîneuse Kathrin Stirnemann (en pastille) revient sur le tragique accident ayant coûté la vie à sa protégée Muriel Furrer. image: keystone/imago/watson

«Des bêtises ont été écrites» sur la mort de Muriel Furrer

Cela fait plusieurs mois que Muriel Furrer a perdu la vie aux Mondiaux de cyclisme à Zurich. Après avoir longtemps gardé le silence, ses entraîneurs Kathrin Stirnemann et Tristan Marguet s'expriment désormais sur le tragique accident et expliquent ce qui a changé depuis que la championne en devenir n'est plus là.

Raphael Gutzwiller

Plus de «Sport»

Elle pourrait être au milieu de nous. Elle pourrait être l'une de ces athlètes qui, en cette joyeuse journée, parlent de leurs rêves et de leurs objectifs. Mais Muriel Furrer manque à l'appel. Elle n'est pas installée face à nous pour nous dire à quel point les Mondiaux de VTT à venir en Valais sont importants pour elle. Furrer aurait très probablement participé à la course juniors.

Elle n'est pas non plus présente pour évoquer les Jeux olympiques de Los Angeles, à l'occasion de cet événement médiatique, organisé par Swiss Cycling pour lancer comme il se doit la nouvelle olympiade. Ces JO de 2028 seraient probablement arrivés un peu trop tôt pour Muriel Furrer. Elle rêvait en revanche de Brisbane en 2032. «Les Jeux olympiques étaient son grand rêve», raconte celle qui l'entraînait: Kathrin Stirnemann.

Puis, vint la course juniors des Championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich. La jeune fille a chuté dans un virage, a été grièvement blessée et est restée près d'une heure seule en bordure de forêt, sans que personne ne la remarque. Muriel Furrer est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Avec elle, c'est aussi l'espoir d'une carrière prometteuse qui s'est éteint.

Les athlètes évitent les courses sur route

Grand talent du VTT, Furrer était l'une des protégées de Stirnemann, qui s'occupait jusqu'à l'année dernière de la relève et qui est désormais l'entraîneuse des élites féminines de VTT. Lors des Championnats du monde sur route, elle était présente dans la voiture de Swiss Cycling en tant que co-entraîneuse des filles de moins de 19 ans, spécialistes de la route. C'est également Stirnemann qui a reçu un appel inquiet du père de Muriel Furrer après que celui-ci a remarqué que sa fille n'était pas passée devant lui sur le circuit.

L'accident tragique reste encore présent dans le quotidien de Kathrin Stirnemann. Les larmes aux yeux, elle dit: «Ce qu'il s'est passé reste difficile à accepter. C'est difficile et cela le restera. Mais c'est quelque chose avec lequel nous devons vivre».

Kathrin Stirnemann. image: keystone

Plusieurs de ses autres protégées étaient amies avec Muriel Furrer et ont également lutté avec cette situation. «Elles ont eu du mal à se motiver et à surmonter la peur des descentes au cours des six derniers mois», explique l'entraîneuse. Certaines d'entre elles ont décidé de ne plus participer aux courses sur route. Elles préfèrent pour l'instant se concentrer exclusivement sur le VTT.

Dans son quotidien, Stirnemann a essayé de leur donner l'espace nécessaire lorsqu'elles ne se sentaient pas prêtes à aller quelque part. «Il est important de laisser cet espace aux athlètes. Elles peuvent aussi dire de temps en temps: "Je ne veux pas descendre ici". Cela s'est produit durant l'hiver», détaille Stirnemann.

Tristan Marguet, l'entraîneur national des U19 féminines sur route et de la piste, était également à Zurich le jour de la chute de Muriel Furrer. Jusqu'à présent, il n'avait jamais voulu s'exprimer en public. Aujourd'hui, il raconte qu'il lui a fallu un certain temps pour traiter cet événement, qui continue de le hanter.

Tristan Marguet. image: keystone

Cet incident l'a rendu plus prudent. «J'ai plus de respect qu'auparavant», dit-il. Lors des entraînements, il dit désormais à ses athlètes: «Ne prenez pas tous les risques». Il fait encore plus attention à choisir des parcours moins fréquentés.

Une question: «Et si?»

Après la mort de la jeune fille, beaucoup de discussions ont eu lieu sur la façon dont Muriel Furrer a pu rester aussi longtemps sans être détectée après sa chute. «Nous sommes devenus beaucoup plus prudents, mais malheureusement, nous ne pouvons pas changer ce qu'il s'est produit», déclare désormais Marguet. La sécurité a cependant été renforcée depuis.

Kathrin Stirnemann se demande parfois: «Que serait-il arrivé si nous l'avions trouvée plus vite?». Les médias ont parfois abordé la question de la responsabilité. Mais l'entraîneuse n'y porte pas attention. «Beaucoup de bêtises ont été écrites», dit-elle. Elle n'émet aucune reproche, que ce soit envers-elle ou quelqu'un d'autre.

«C'est infiniment triste, mais personne n'y est pour quelque chose. C'était un tragique accident. Malheureusement, elle n'est plus là» Kathrin Stirnemann

Ainsi, il ne reste de Muriel Furrer dans le cyclisme suisse que son souvenir. «A l'entraînement, il m'arrive parfois de penser qu'elle est avec nous dans notre petit groupe», dit Stirnemann. Ce sont des pensées qui résonnent encore dans les têtes de nombreux autres cyclistes suisses.