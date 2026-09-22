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National League: Fribourg s'impose à Davos

Jacob De la Rose (HCFG) gegen Adam Tambellini (HCD), v.l., im Eishockey Spiel der National League zwischen HC Davos, HCD und HC Fribourg-Gotteron, HCFG, am Dienstag, 22. September 2026 , in der VAT Ar ...
Jacob De la Rose (HCFG) face à Adam Tambellini (HCD) lors du match de hockey sur glace de la National League, le mardi 22 septembre 2026 à Davos.Image: KEYSTONE

Fribourg est encore vainqueur à Davos

De retour dans la patinoire qui les a vus être sacrés champions de Suisse pour la première fois de leur histoire le 30 avril dernier, les Dragons se sont imposés 2-1 contre Davos en National League.
22.09.2026, 22:4922.09.2026, 22:49

Fribourg-Gottéron s'est imposé 2-1 tab face à Davos mardi en National League à l'occasion de son retour sur les lieux du titre. Genève a validé son premier succès dans les derniers instants contre Rapperswil.

De retour dans la patinoire qui les a vus être sacrés champions de Suisse pour la première fois de leur histoire le 30 avril dernier, les protégés de Roger Rönnberg ont cette fois dû attendre les tirs au but pour battre Davos 2-1. A 5 contre 4, Jan Dorthe a ouvert la marque à la 7e pour les Dragons, mais Brendan Lemieux a répliqué 10 minutes plus tard pour remettre les deux équipes à égalité.

Folle soirée à Fribourg
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Simon Seiler a trouvé la latte à la 47e, mais aucun joueur n'est parvenu à faire trembler les filets jusqu'au terme de la prolongation. Aux tirs au but, Simon Walser a encore dégoûté le HCD, finaliste malheureux contre les Dragons lors du dernier championnat.

Premier succès pour Genève-Servette

Vainqueur 4-2 aux Vernets, Genève-Servette a fêté son premier succès de la saison face à Rapperswil-Jona, grâce à un éclair de Sakari Manninen à 49'' de la sirène, avant que Jesse Puljujärvi n'enfonce le clou en inscrivant le doublé huit secondes plus tard.

Pourtant, les Aigles ont été largement dominés pendant deux tiers, et ont abordé le dernier tiers en étant menés 2-0. Puljujärvi (44e) puis Josh Jooris, parfaitement servi par Vincent Praplan en «power-play» à la 48e, ont ramené les Aigles à deux partout, avant que les Grenat n'offrent un premier succès en championnat à leur entraîneur Sam Hallam. Après trois revers d'affilée, les Genevois quittent la dernière place du championnat.

Le LHC enchaîne à Langnau

Dans l'Emmental, Lausanne est parvenu à enchaîner un deuxième succès d'affilée en s'imposant 5-3 à Langnau. Basile Sansonnens a débloqué le compteur des Lions à la 14e, avant qu'Erik Brännström (24'32/37e) puis Jason Fuchs (24'56) ne fassent rapidement grimper l'avantage des visiteurs à 4-0. Les hommes de Geoff Ward ont cependant vu les Tigres revenir à 4-2, avant que Yannick Zehnder n'assure la victoire du LHC à la 54e.

Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
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Privé de son bijou offensif Jeff Skinner, blessé, Bienne s'est incliné 4-3 devant son public contre Ambri-Piotta au terme d'un match enlevé. Les Seelandais ont abordé la dernière période avec l'avantage 2-1 grâce à Toni Rajala (16e) puis Marcus Sylvegard (34e), mais ont vu les Biancoblu retourner la rencontre en vingt secondes dans le 3e tiers suite aux réussites de Zaccheo Dotti (48'51) puis de Dario Wüthrich (49'11). Si Dominic Zwerger est parvenu à égaliser à la 54e, Roby Järventie a donné la victoire aux siens à la 59e. Ce résultat permet aux Tessinois de s'emparer du deuxième rang provisoire.

Dans son antre de Porrentruy, Ajoie a concédé une défaite logique face à Zurich 3-2. Solide leader du championnat et encore invaincu cette saison, le «Z» a pris l'avantage au quart d'heure de la canne de Rudolfs Balcers. Le jeune Louis Robin (23 ans) a égalisé à la 32e, mais Chris Baltisberger a trompé Simon Hrubec pour le 2-1 à la 46e, soit moins d'une minute après que les Vouivres ont usé avec succès d'un coach's challenge sur une réussite de Simon Knak. Denis Malgin a inscrit le 3-1 à la 56e, tandis que Philip-Michael Devos a réduit l'écart à la 59e, sans parvenir à pousser les Zurichois à la prolongation.

A domicile, Lugano s'est imposé en prolongation face à Zoug 3-2. Enfin, Berne s'est imposé 4-1 à Kloten. (ag/ats)

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