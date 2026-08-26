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Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante

Sur son masque, le gardien de Kloten Reto Berra porte un hommage à son idole, Reto Pavoni. Un lien fort qui explique même la signature du portier chez les Aviateurs.

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Reto Berra a rejoint Kloten cet été, en provenance de Fribourg-Gottéron. Signer chez le 12e de la précédente saison, alors qu'on est champion en titre: le transfert a de quoi surprendre. Et ce même si l'ex-gardien des Dragons, 39 ans, est au crépuscule de sa carrière.

Mais comme l'explique le toujours très bien informé Klaus Zaugg dans l'un de ses articles, le choix de Berra de rejoindre Kloten est un choix du cœur. «Un transfert romantique à l'heure de l'hypercapitalisme du hockey», s'enthousiasme notre célèbre collègue alémanique de watson. Il affirme que «l'argent n'a joué aucun rôle». Et il va même jusqu'à dire:

«On n'avait plus assisté à quelque chose d'aussi spectaculaire depuis l'introduction des play-off (1986)»

Dans son article, Klaus Zaugg cite Reto Berra:

«Pour moi, c'était clair: si je quittais Gottéron, je jouerais pour Kloten et pour aucun autre club. C'est là que, gamin, j'admirais Reto Pavoni.»

Voilà donc la raison. Berra rejoint le club de son idole de jeunesse, Reto Pavoni. En plus de porter le même prénom, les deux hommes viennent de la même ville: Bülach, dans le canton de Zurich.

Fait cocasse: Reto Berra a été formé chez les ZSC Lions, le grand rival de Kloten. C'est aussi avec eux qu'il a fait ses débuts en National League, lors de la saison 2005/06. Mais c'est bel et bien Kloten son club de cœur. Grâce à Reto Pavoni, donc.

Reto Pavoni, légende de Kloten et de la National League. Image: KEYSTONE

L'ancien gardien, aujourd'hui âgé de 58 ans, est une légende chez les Aviateurs. Avec eux, il a remporté quatre fois de suite le titre de champion suisse, entre 1993 et 1996. Pavoni a également porté le maillot de la Nati. Sur la fin de sa carrière, il a évolué pour Genève et Fribourg, où il a rangé sa canne en 2008.

Sur son casque à Kloten, Reto Berra va porter un bel hommage à son idole. L'objet, peint à Montréal comme le précise la SRF, comporte une vignette représentant Reto Pavoni avec le maillot des Aviateurs. Son nom et son numéro, le 20, sont écrits sous l'image. Au-dessus de la vignette, il y a l'inscription «Dynastie 93-96», en référence à ces années glorieuses.

Le casque sous tous les angles, en vidéo Vidéo: instagram

Cette année, c'est la première fois que Berra ne peut pas porter son habituel numéro 20. Il arborera le 50. La raison? Comme le veut l'usage en hockey sur glace pour honorer une légende, Kloten a définitivement retiré ce maillot, en hommage à... Reto Pavoni, évidemment!

La vignette représentant Reto Pavoni, sur le casque de Reto Berra. image: capture d'écran instagram

Mais à travers la représentation de Pavoni sur son casque, Reto Berra portera indirectement son numéro fétiche. Dans un sport très superstitieux, cela a de quoi lui donner un petit avantage psychologique. Les attaquants adverses, à commencer par ceux de Rapperswil le 15 septembre, sont prévenus!