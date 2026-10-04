Exploit de Genève-Servette en National League

Même décimé par les blessures, le GSHC a trouvé les ressources pour battre Zoug dimanche aux Vernets (2-1). Ajoie s'est également imposé en renversant Lugano à Porrentruy (5-4).

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Décimé par les blessures, Genève-Servette a réalisé une grande prestation pour venir à bout de Zoug, deuxième meilleure formation en matière de points par match en ce début de saison.

Les Aigles se présentaient avec seulement trois étrangers en l'absence de Sakari Manninen, Markus Granlund, Noah Rod, Vincent Praplan, ou encore Jesse Puljujärvi (suspendu).

Mais les Grenat ont joué tous les coups à fond. Johnny Kneubühler a profité d'une sortie hasardeuse de Leonardo Genoni pour ouvrir le score (31e). Gregory Hofmann et Zoug pensaient avoir lancé leur match en égalisant à la 53e, mais Tim Bozon a inscrit le but de la victoire trois minutes plus tard.

Genève a une nouvelle fois montré une grande solidité défensive, un aspect de son jeu qui devient gentiment la «patte» de ce GSHC version Sam Hallam. Les Aigles occupent la deuxième place du classement de National League.

Montagnes russes pour Ajoie

Mené 3-1 par Lugano jusqu'à la 46e, Ajoie a renversé la rencontre en marquant quatre fois en moins de dix minutes pour décrocher une deuxième victoire à trois points cette saison et prendre la 5e place du classement.

Les Jurassiens s'en sont remis à leur capitaine finlandais Anttoni Honka, auteur d'un doublé en deux minutes, pour égaliser sur un power-play de 4 minutes (46e et 48e).

Pour conclure cette fin de troisième tiers folle, Kyen Sopa (54e) et Julius Nättinen (56e) ont fait le break, avant que Jere Innala ne réduise la marque (57e). Ajoie a tenu bon dans les dernières secondes.

Deniss Smirnovs avait d'abord marqué son premier but sous le maillot ajoulot à la 15e, mais les Tessinois s'étaient montrés plus efficaces offensivement en début de match.

(ats/roc)