assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Exploit de Genève-Servette, qui bat Zoug malgré les absents

Exploit de Genève-Servette en National League

Même décimé par les blessures, le GSHC a trouvé les ressources pour battre Zoug dimanche aux Vernets (2-1). Ajoie s'est également imposé en renversant Lugano à Porrentruy (5-4).
04.10.2026, 17:2304.10.2026, 17:35

Décimé par les blessures, Genève-Servette a réalisé une grande prestation pour venir à bout de Zoug, deuxième meilleure formation en matière de points par match en ce début de saison.

Les Aigles se présentaient avec seulement trois étrangers en l'absence de Sakari Manninen, Markus Granlund, Noah Rod, Vincent Praplan, ou encore Jesse Puljujärvi (suspendu).

Mais les Grenat ont joué tous les coups à fond. Johnny Kneubühler a profité d'une sortie hasardeuse de Leonardo Genoni pour ouvrir le score (31e). Gregory Hofmann et Zoug pensaient avoir lancé leur match en égalisant à la 53e, mais Tim Bozon a inscrit le but de la victoire trois minutes plus tard.

Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette

Genève a une nouvelle fois montré une grande solidité défensive, un aspect de son jeu qui devient gentiment la «patte» de ce GSHC version Sam Hallam. Les Aigles occupent la deuxième place du classement de National League.

Montagnes russes pour Ajoie

Mené 3-1 par Lugano jusqu'à la 46e, Ajoie a renversé la rencontre en marquant quatre fois en moins de dix minutes pour décrocher une deuxième victoire à trois points cette saison et prendre la 5e place du classement.

Les Jurassiens s'en sont remis à leur capitaine finlandais Anttoni Honka, auteur d'un doublé en deux minutes, pour égaliser sur un power-play de 4 minutes (46e et 48e).

Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement

Pour conclure cette fin de troisième tiers folle, Kyen Sopa (54e) et Julius Nättinen (56e) ont fait le break, avant que Jere Innala ne réduise la marque (57e). Ajoie a tenu bon dans les dernières secondes.

Deniss Smirnovs avait d'abord marqué son premier but sous le maillot ajoulot à la 15e, mais les Tessinois s'étaient montrés plus efficaces offensivement en début de match.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Ronaldo a raté l&#039;occasion de faire taire ses détracteurs
Ronaldo a raté l'occasion de faire taire ses détracteurs
de Catarina Martins
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
de Raphael Gutzwiller, Céline Feller
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
de Nils Kögler
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
de Etienne Wuillemin
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
de Romuald Cachod
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
de Klaus Zaugg
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
de Yoann Graber
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
de Bastien Trottet
La Nati de hockey va vivre l’enfer
La Nati de hockey va vivre l’enfer
de Julien Caloz
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
de Carola Frantzen
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
de Yoann Graber
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
de Julien Caloz
La Nati a déjoué un sacré traquenard
La Nati a déjoué un sacré traquenard
de Romuald Cachod
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
de Klaus Zaugg
On a testé l&#039;entraînement qui fait suer les champions
On a testé l'entraînement qui fait suer les champions
de Jérémie Crausaz
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
1
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
de Romuald Cachod
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
de Julien Caloz
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
de Julien Caloz
Pourquoi les Suisses adorent courir
1
Pourquoi les Suisses adorent courir
de Niclas Zettergren
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l&#039;Allemagne a un parcours fou
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l'Allemagne a un parcours fou
de Niklas Helbling
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Zendaya et On dévoilent leur deuxième collection commune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
L’Association suisse de football a retiré son soutien à Gianni Infantino. Une décision certes louable, mais qui intervient trop tard et rappelle l’attentisme des bureaucrates de la Confédération.
C’est une gifle retentissante pour Gianni Infantino. Mercredi, à 17h, l’Association suisse de football (ASF) a annoncé qu’elle retirait son soutien au Valaisan, candidat à sa réélection à la présidence de la Fifa. La raison? «Une réévaluation approfondie des développements intervenus au cours des derniers mois.» C’est un revirement spectaculaire après de longues semaines d’hésitation et des années de loyauté. C'est aussi un choix qui mérite d'être salué.
L’article