Les Ajoulots vivent leur meilleure période en National League depuis leur promotion en 2021. Image: KEYSTONE

Pourquoi Ajoie est si fort actuellement

Les hockeyeurs ajoulots – qui vont défier Davos ce vendredi (19h45) – occupent un surprenant 6e rang en National League. Quelles sont les raisons de leur succès? Et va-t-il durer? On répond.

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Le HC Ajoie est jusqu’ici l’une des bonnes surprises de ce début de saison de National League. Depuis leur promotion en 2021, les Jurassiens ont toujours terminé à la dernière place et se sont souvent retrouvés rapidement décrochés. Ils occupent désormais le sixième rang avec onze points en sept matchs.

Bien sûr, la saison n’en est encore qu’à ses débuts et le classement actuel ne signifie donc pas grand-chose – d’autant que la ligue semble extrêmement équilibrée cette année. Avec deux ou trois défaites consécutives, les Ajoulots pourraient très bien repasser sous la barre du play-in.

Le classement actuel de National League image: txt

Mais d’ici là, l’équipe de Ville Peltonen compte bien profiter de cette période faste. On se penche sur les raisons de cette réussite, et on tente de déterminer combien de temps celle-ci durera.👇

Presque toujours des points

En sept matchs, Ajoie n’a perdu qu’une seule fois après 60 minutes. Mais ce revers, une défaite 4-2 à domicile contre des ZSC Lions leaders et toujours invaincus, n’a vraiment rien de honteux. Pour le reste, les Jurassiens ont toujours récolté au moins un point. Certains grincheux objecteront peut-être que la saison n’en est encore qu’à ses débuts et que les comptes ne seront faits qu’en mars. Mais un point en septembre vaut exactement autant qu’un point en février ou en mars.

Les fans du HC Ajoie ont des raisons d'être heureux en ce début de saison. Image: KEYSTONE

Souvent, seuls quelques points font finalement la différence entre une qualification pour le play-in et une fin de saison prématurée, voire un passage par les play-out. Chaque point récolté par Ajoie durant cette période pourrait donc encore se révéler précieux au bout du compte.

Est-ce que ça va continuer?

Ajoie a montré en ce début de saison qu’il avait désormais le niveau nécessaire pour livrer des matchs serrés contre presque tous ses adversaires. Les Jurassiens ont également prouvé qu’ils étaient capables de garder la tête froide dans les moments chauds et d’aller chercher des points supplémentaires en prolongation ou lors des séances de tirs au but.

Malgré tout, Ajoie bénéficie actuellement d’une certaine réussite (nous y reviendrons plus loin). Et les Ajoulots profitent également du fait que tout ne fonctionne pas encore parfaitement chez d’autres équipes qui leur sont supérieures sur le papier. Davos est encore en phase de rodage, Lausanne doit composer avec plusieurs blessures, tandis que Lugano et Berne ont encore des matchs en retard.

Les Ajoulots ont battu le Lausanne HC (3-0), le 29 septembre. image: Keystone

Lorsque ces clubs auront trouvé leur rythme au fil de la saison, il devrait devenir plus difficile pour Ajoie de récolter des points aussi régulièrement. Le vice-champion Davos (ce vendredi soir) et le champion Fribourg attendent les Jurassiens lors de deux déplacements difficiles ces prochains matchs – entre les deux, ils recevront encore Lugano, qui n’est entré que lentement dans sa saison.

Une plus grande maîtrise du jeu

Une manière de mesurer la qualité du jeu d’une équipe de hockey sur glace consiste à utiliser ce que l’on appelle le pourcentage d’Expected Goals. Celui-ci compare la part des occasions créées par une équipe à celles de son adversaire. Lorsque cette valeur dépasse 50%, elle est positive. Le calcul est simple: si vous créez davantage d’occasions que vous n’en concédez, vous avez plus de chances de gagner le match.

Depuis sa promotion en National League, Ajoie ne s’était encore jamais approché des 50%. Mais les Jurassiens n’en avaient encore jamais été aussi proches que cette année. Lors des sept premiers matchs, ils ont généré en moyenne 44,21% des occasions. Cela reste loin d’être excellent, mais suffit au moins pour devancer jusqu’ici Kloten. Une chose est claire: un meilleur ratio d’Expected Goals augmente également les chances d’Ajoie de réellement prendre des points à chaque match.

image: watson

Est-ce que ça va continuer?

C’est difficile à prévoir. Là aussi, le même principe s’applique: lorsque les équipes théoriquement supérieures auront progressivement trouvé leur rythme au fil de la saison, Ajoie aura davantage de difficultés à tirer son épingle du jeu. Et même si l’équipe de Ville Peltonen s’est nettement améliorée par rapport aux années précédentes, elle affiche toujours la deuxième plus mauvaise valeur de National League. Sur le long terme, il devrait donc être difficile de continuer à récolter des points avec une telle régularité.

Des étrangers performants

L’attaquant finlandais Kristian Tanus est actuellement le meilleur compteur de la ligue avec cinq buts et sept assists en sept matchs. Daniel Carr (2 buts, 6 assists) ainsi que le reste de l'«armada finlandaise» du HC Ajoie, composée d’Anttoni Honka (3 buts, 4 assists), Julius Nättinen (3 buts, 3 assists), Jerry Turkulainen (1 but, 5 assists) et Julias Honka (1 but, 4 assists), convainquent eux aussi pleinement jusqu’ici.

Kristian Tanus, meilleur compteur actuellement de la National League. image: Keystone

C’est d’autant plus important que peu d’équipes de National League dépendent autant de leurs étrangers qu’Ajoie.

Est-ce que ça va continuer?

Voilà qui devrait faire sonner l’alarme chez les supporters d’Ajoie, car plusieurs étrangers évoluent actuellement au-dessus de leur niveau habituel – ou bénéficient d’une réussite au tir nettement supérieure à la moyenne. Après sept matchs, Tanus affiche une efficacité au tir (% de shoots convertis en buts) supérieure à 46%.

Au fil de la saison, cette valeur devrait à nouveau se stabiliser quelque part entre 10 et 18% pour cet ailier qui, jusqu’ici dans sa carrière, n’était pas particulièrement réputé pour être un «sniper». Cela signifie que Tanus connaîtra aussi des périodes durant lesquelles les pucks entreront nettement moins régulièrement.

image: watson

Cela pourrait poser de gros problèmes à Ajoie, car Tanus n’est pas le seul dans ce cas. Turkulainen (33,33%), Julius Nättinen (18,75%) et Anttoni Honka (14,29%) bénéficient eux aussi actuellement d’une grande réussite à la finition – du moins dans le cas de Honka si l’on tient compte du fait qu’il est défenseur. Si plusieurs étrangers traversent simultanément une période de disette devant le but, les Jurassiens pourraient alors connaître une crise. Les Suisses d’Ajoie ne sont en effet pas assez forts pour compenser.

Alors, Ajoie va tenir le rythme ou non?

L’envol actuel d’Ajoie – oui, une sixième place au classement constitue un véritable envol pour le HCA – ne devrait probablement pas durer éternellement. Même s’ils se sont quelque peu rapprochés de la concurrence, les Jurassiens restent l’une des équipes les plus faibles de National League. Lorsque les joueurs étrangers reviendront sur terre et que la concurrence aura trouvé son rythme, une chute au classement semble programmée au vu de l’extrême densité de la ligue.

Mais le HCA va tenter de surfer le plus longtemps possible sur la vague actuelle. Chaque point récolté maintenant pourrait se révéler précieux en fin de saison et, qui sait, les Ajoulots parviendront peut-être réellement, cette fois, à ne pas terminer à la dernière place.

Adaptation en français: Yoann Graber