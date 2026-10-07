La Chinoise ne gardera pas un bon souvenir du marathon de Berlin. Et vice versa. Image: dr

L'attitude de cette influenceuse choque au marathon de Berlin

L'influenceuse chinoise connue sous le pseudo de Abeeeer a signé son meilleur chrono au marathon à Berlin. Problème, une partie de la course a manifestement été parcourue de manière assez peu réglementaire, et les conséquences ne se sont pas faites attendre.

Plus de «Sport»

Abeeeer, alias Sun Yuanyuan, avait de quoi se vanter sur Strava. Sur le papier en tout cas. Le 27 septembre dernier, cette influenceuse fitness chinoise, suivie par quelque 530 000 personnes sur le réseau social chinois Xiaohongshu (que vous connaissez peut-être sous le nom de RedNote), passait la ligne d'arrivée du marathon de Berlin en 4 heures 53 minutes et 46 secondes.

Un nouveau record personnel, qu'elle n'a pas hésité à célébrer sur les réseaux sociaux.



«Lentement, c'est vite»

Des mensonges et des pédales

Sauf que manifestement, à vélo, c'est encore plus vite. Quelques jours après la course, l'Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), un compte spécialisé dans la vérification des performances des coureurs, publie en effet une photo un brin embarrassante. On y voit Abeeeer assise à l'arrière d'un vélo vers le 38e kilomètre.

Oups. Image: dr

Et malheureusement pour elle, comme le souligne The Independant, les chronos ne sont pas beaucoup plus discrets.

Entre les kilomètres 35 et 40, la «coureuse» boucle les cinq bornes en 30 minutes et 49 secondes. Soit son tronçon de cinq kilomètres le plus rapide de toute la course, alors que son allure avait au contraire progressivement ralenti au fur et à mesure. Pour l'exemple, sur les cinq kilomètres précédents, elle avait mis plus de six minutes supplémentaires.

Image: dr

Face aux images, difficile de faire semblant bien longtemps. Le 3 octobre, Abeeeer publie finalement des excuses sur son compte et reconnaît avoir utilisé un vélo. Elle explique s'être sentie mal pendant le marathon, tout en précisant toutefois que son état ne justifiait pas son choix. Elle reconnaît avoir ensuite omis de parler de ce «détail» lorsqu'elle a raconté sa course et présenté son chrono comme un record personnel.

Elle qualifie d'ailleurs son comportement de «très malhonnête» et admet avoir enfreint à la fois le règlement de la course et «l'esprit de compétition équitable» du marathon. Comme l'écrit le magazine People, les publications consacrées à sa «performance» ont depuis été supprimées de son compte.



Bye-bye les baskets

L'affaire aurait pu s'arrêter à cette humiliation sur les réseaux sociaux… Sauf qu'Abeeeer courait avec du matériel fourni par Brooks China, qui lui avait proposé une collab' pour le marathon.

Le 4 octobre, la marque a annoncé avoir mis fin à son partenariat avec l'influenceuse et assuré qu'il ne travaillera plus avec elle. Brooks a également présenté ses excuses. L'entreprise reconnaît n'avoir pas suffisamment scruté les résultats de l'influenceuse, notamment ses temps intermédiaires.

Une précaution qui aurait peut-être permis de repérer cet étonnant phénomène physiologique. Certes, après 35 kilomètres de course, certaines jambes retrouvent parfois de l'énergie. C'est particulièrement vrai lorsqu'elles arrêtent de courir.