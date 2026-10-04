en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
record

Marathon: Sawe persuadé de pouvoir courir sous 1h59

epa12914823 Sabastian Sawe of Kenya celebrates winning the London Marathon with a World Record and the first sub two-hour marathon time of 1:59:30 h during the London Marathon in London, Britain 26 Ap ...
Sabastian Sawe célèbre sa victoire au marathon de Londres 2026. Image: keystone

Les marathoniens ont une nouvelle obsession

Le Kényan Sabastian Sawe, recordman du monde du marathon et premier homme à briser la mythique barre des deux heures, est persuadé de pouvoir boucler la distance reine sous 1h59.
04.10.2026, 19:0104.10.2026, 19:01
Daniel WIGHTON / afp

«Je sais qu'il est possible de courir sous 1h59», a affirmé le Kényan Sabastian Sawe, détenteur du record du monde du marathon depuis son exploit à Londres en avril, ajoutant qu'il n'y avait «aucune limite» pour les marathoniens.

En avril, Sabastian Sawe est devenu le premier athlète à briser la mythique barre des deux heures lors du marathon de Londres en 1 h 59 min 30 sec. L'Ethiopien Yomif Kejelcha a également brisé cette barre en terminant deuxième en 1 h 59 min 41 sec.

epa12914802 Sabastian Sawe of Kenya wins the London Marathon with a World Record and the first sub two-hour marathon time of 1:59:30 h during the London Marathon in London, Britain 26 April 2026. Taki ...
Sabastian Sawe a battu le record du monde à Londres, en avril. Image: keystone

«Je sais qu'il est possible de courir sous 1h59», a martelé Sawe dans un entretien accordé à l'AFP à Berlin, où le marathon s'est tenu dimanche dernier.

«C'est difficile de prédire à quel point je serai rapide, mais (c'est possible) si nous avons de bonnes conditions météorologiques, une bonne allure et si je suis en forme.»

«Nous ne savons pas ce que les années à venir nous réservent, parce que d'autres personnes arriveront et feront quelque chose de grand. Pour l'instant, il n'y a pas de limite», a ajouté Sabastian Sawe, dont le record pourrait être menacé dès décembre à Valence, où Kejelcha est annoncé.

Une révolution ces dernières années

La barre des deux heures au marathon a longtemps été considérée comme une limite pour le corps humain. L'amélioration de l'entraînement et de la nutrition mais aussi l'apport technologique des chaussures à plaque carbone et mousse ultra-légère ont révolutionné la discipline ces dernières années.

Lauréat à Berlin en 2025, Sawe a dû, en raison d'une blessure, renoncer à la course cette année dans les rues de la capitale allemande, sur un parcours au profil favorable et réputé rapide, où 13 records du monde (hommes et femmes) ont déjà été battus.

En parlant de cet événement👇

Il s’est passé un truc de fou au marathon de Berlin
Il s’est passé un truc de fou au marathon de Berlin

«C'était dur, mais je dois l'accepter parce que les blessures font partie de la course. J'ai beaucoup appris et j'ai compris que la patience est importante», a glissé le coureur de 31 ans. Il espère faire son retour à Londres en 2027, mais son regard est déjà tourné vers les Jeux olympiques de Los Angelers en 2028, pour y faire «quelque chose de spécial».

Tragique issue chez les femmes à Berlin

Présent dimanche dernier à Berlin, Sawe a suivi de près la course de l'Ethiopienne Tigst Assefa, partie pour améliorer d'une grosse vingtaine de secondes le record du monde féminin (2h09:56) détenu depuis septembre 2024 par la Kényane Ruth Chepngetich.

En mars 2025, Chepngetich a été contrôlée positive à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, et est suspendue pour trois ans à compter du 19 avril 2025. Ses performances antérieures au contrôle positif sont pour le moment maintenues.

Assefa menait une allure pour boucler sa course autour de 2h09:30, quand elle s'est blessée, terminant le marathon de Berlin avec une rupture totale du tendon d'Achille droit. Elle a été opérée lundi à Munich, et sera absente pendant plusieurs mois.

27.09.2026, Berlin: Leichtathletik: Marathon. Tigst Assefa (M, Äthiopien) läuft beim BMW Berlin Marathon als Erste durchs Ziel. Sie muss danach wegen ihrer Krämpfe gestützt werden.....Die Läuferin hat ...
Tigst Assefa a terminé le marathon de Berlin blessée.Image: keystone

«Quand j'ai vu ce qui se passait, j'étais sous le choc, parce qu'elle faisait véritablement une bonne course. Tout était parfait pour elle. Elle courait pour réaliser quelque chose pour laquelle elle a travaillé dur», témoigne Sabastian Sawe. Le Kényan enchaîne:

«C'est sûr qu'elle le fera (battre le record du monde), parce que Tigst est une femme très forte, et sa mentalité est à part. Elle a le courage de repousser ses limites. Elle a toujours été une gagnante.»

Des contrôles antidopage plus fréquents

Les cas de dopage dans l'athlétisme kényan se sont multipliés ces dernières années, et pour essayer de couper court à toute suspicion sur ses performances, Sawe a demandé à être contrôlé plus souvent, un régime spécifique de tests débuté à l'été 2025 et toujours en cours.

Toujours dans la discipline👇

Le marathon de Paris fait grincer des dents
Le marathon de Paris fait grincer des dents

«Même avec tout ce que j'ai accompli, je veux montrer au monde que tous les athlètes ne trichent pas. C'est une bonne habitude, pour les athlètes, de passer de nombreux tests afin de prouver qu'ils courent proprement et qu'ils gagnent proprement», conclut le recordman du monde.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Ronaldo a raté l&#039;occasion de faire taire ses détracteurs
Ronaldo a raté l'occasion de faire taire ses détracteurs
de Catarina Martins
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
de Raphael Gutzwiller, Céline Feller
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
de Nils Kögler
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
de Etienne Wuillemin
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
de Romuald Cachod
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
de Klaus Zaugg
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
de Yoann Graber
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
de Bastien Trottet
La Nati de hockey va vivre l’enfer
La Nati de hockey va vivre l’enfer
de Julien Caloz
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
de Carola Frantzen
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
de Yoann Graber
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
de Julien Caloz
La Nati a déjoué un sacré traquenard
La Nati a déjoué un sacré traquenard
de Romuald Cachod
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
de Klaus Zaugg
On a testé l&#039;entraînement qui fait suer les champions
On a testé l'entraînement qui fait suer les champions
de Jérémie Crausaz
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
1
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
de Romuald Cachod
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
de Julien Caloz
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
de Julien Caloz
Pourquoi les Suisses adorent courir
1
Pourquoi les Suisses adorent courir
de Niclas Zettergren
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l&#039;Allemagne a un parcours fou
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l'Allemagne a un parcours fou
de Niklas Helbling
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Des lycées s'embrasent dans toute la France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
La première saison professionnelle de Klark Riethauser, annoncé comme le prochain joueur suisse à être drafté en NBA, vient à peine de débuter qu’elle est déjà à l’arrêt.
Il y a un an, watson s’était fait l’écho de l’éclosion d’un futur grand basketteur suisse: Klark Riethauser.
L’article