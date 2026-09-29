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Il s’est passé un truc de fou au marathon de Berlin

2026 Berlin Marathon BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 27: Ethiopian Tigst Assefa is seen after injury following winning the women category the 2026 Berlin Marathon, where thousands of runners from around t ...
La détresse de Tigst Assefa malgré sa victoire à Berlin.Image: www.imago-images.de

Il s’est passé un truc de fou au marathon de Berlin

Tigst Assefa, à qui le record du monde était promis, a subi une terrible blessure dimanche dans les tout derniers kilomètres du marathon de Berlin. Cela ne l’a toutefois pas empêchée de remporter l’épreuve et de signer la troisième meilleure performance de tous les temps.
29.09.2026, 15:0929.09.2026, 15:09

La vainqueure du marathon de Berlin, l'Ethiopienne Tigst Assefa, a terminé l'épreuve dimanche avec une rupture totale d'un tendon d'Achille, dont elle a été opérée lundi en Bavière, a indiqué à l'AFP son manager Gianni Demadonna.

En avance sur les bases du record du monde jusqu'au passage du 40e kilomètre, Assefa, 29 ans, a finalement franchi la ligne d'arrivée en 2 heures 11 minutes et 4 secondes, son record personnel et le troisième meilleur temps de l'histoire du marathon chez les femmes.

Dans ce final, avant de s'imposer pour la troisième fois à Berlin, elle était apparue grimaçante et s'était même mise à boiter, le directeur de la course Mark Midle indiquant par la suite qu'elle souffrait du tendon d'Achille droit, sans autres détails.

La souffrance d'Assefa dans le final ⬇️

Vidéo: twitter

«Le tendon était totalement mort lors des deux derniers kilomètres», a précisé lundi à l'AFP Gianni Demadonna, en indiquant que l'Ethiopienne avait ensuite été transportée en avion privé jusqu'en Bavière, où elle a été opérée lundi dans une clinique spécialisée.

«Elle a commencé à ressentir une douleur après 31 km. Et après une quarantaine de kilomètres, elle a eu de plus en plus mal. Sur les deux derniers kilomètres, le tendon a perdu toutes ses fibres (...) et il était complètement déchiré à l'arrivée (...). Elle ne pouvait plus bouger», a expliqué l'ancien fondeur italien.

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Déjà touchée à un tendon d'Achille il y a dix ans, Assefa devrait être absente sept mois, a-t-il ajouté, évoquant la possibilité d'un retour lors du marathon de Londres en avril 2027.

«Elle est malheureuse parce qu'elle s'est déchirée le tendon (...) mais c'est déjà énorme d'avoir fini la course, incroyable. Si vous regardez les images, elle courait sur une jambe», a encore commenté Gianni Demadonna.

(afp/roc)

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