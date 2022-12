La Coupe Spengler de Davos veut à l'avenir promouvoir le hockey féminin et devenir davantage écolo. image: Spengler Cup/keystone

Interview

«On veut intégrer le hockey sur glace féminin à la Coupe Spengler»

Le célèbre tournoi davosien entre Noël et Nouvel An, qui débute lundi, veut innover ces prochaines années, comme l'explique le président du HC Davos Gaudenz Domenig. Notamment en matière de sport féminin et d'écologie.

Klaus Zaugg Suivez-moi

La Coupe Spengler a été annulée ces deux dernières années. Pourrez-vous revenir, au niveau des finances, à la situation d'avant la pandémie?

GAUDENZ DOMENIG: Nous ne pouvons pas nous attendre à un tournoi record comme lors du lock-out de la NHL en 2012, où tous les matchs se sont joués à guichets fermés.

«Mais nous sommes au même niveau qu'avant la pandémie en ce qui concerne la prévente et il y a même une petite augmentation de la vente de places VIP»

Quel est le budget du tournoi?

Environ 11 millions.

Et quelle est la part couverte par les recettes de sponsoring?

Environ quatre millions et demi. Le reste provient des recettes de la gastronomie VIP, de la vente de billets et d'autres recettes de restauration.

Gaudenz Domenig, le président du HC Davos, est satisfait de la situation économique de la Coupe Spengler. image: keystone

Mais l'un des cinq lots de sponsors principaux n'a toujours pas été vendu, c'est juste?

C'est vrai. Mais au niveau du total des recettes publicitaires, nous sommes quand même sur la bonne voie.

Combien coûte cette dernière place pour être un sponsor principal?

Environ un demi-million.

Le programme de la Coupe Spengler 2022 source: txt

Contrairement à la ligue, vous avez prolongé de cinq ans le contrat avec la télévision publique SRF. Le sport féminin est très important pour elle. Pourquoi ne pas intégrer les femmes à la Coupe Spengler?

Nous y réfléchissons sérieusement. On peut imaginer un match de gala l'avant-dernier jour, quand des équipes déjà éliminées et donc parties libèrent des vestiaires et des chambres d'hôtels.

«Le HC Davos aura également une équipe féminine la saison prochaine, alors pourquoi pas un match de nos hockeyeuses contre l'équipe nationale? La production TV est sur place et un tel match peut être une bonne publicité pour le hockey féminin»

En raison du risque d'effondrement, la tente VIP située juste en face de la patinoire doit être chauffée de manière à ce que son toit soit suffisamment chaud pour que la neige ne puisse pas s'y déposer. Une telle installation ne colle plus avec l'air du temps.

Vous avez raison. Dès l'année prochaine, la tente VIP sera remplacée par une construction en bois mobile d'une entreprise locale, qui est à la pointe de la technologie énergétique. La Coupe Spengler doit devenir neutre en termes de CO₂.

L'équipe nationale suisse dames pourrait bientôt poser ses patins à Davos entre Noël et Nouvel An. image: keystone

Est-ce que la formule actuelle du tournoi à six équipes avec quatre formations étrangères, le HC Davos et un club du championnat suisse sera maintenue?

Oui, nous n'y changerons rien. Nous avons prolongé le contrat avec le Team Canada jusqu'en 2026, et il est question d'inviter une équipe du championnat universitaire américain.

Et c'est envisageable que Langnau soit l'équipe suisse invitée la saison prochaine?

Oui. L'important pour nous, c'est qu'un club s'enthousiasme pour le tournoi, et c'est certainement le cas de Langnau. Les Emmentalois sont très intéressés et si la compétitivité sportive est assurée, rien ne s'oppose à leur participation.

Adaptation en français: Yoann Graber