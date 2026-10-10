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Tour de Lombardie: protestation au départ des coureurs

Vidéo: twitter/Eurosport

Scène improbable au départ du Tour de Lombardie

Les coureurs ont volontairement retardé le départ de la course, ce samedi à Bergame. Ils avaient un message à faire passer.
10.10.2026, 14:2210.10.2026, 14:22

Les coureurs du Tour de Lombardie ont lancé un mouvement de protestation samedi à Bergame. Ils ont retardé le départ de cinq minutes pour alerter sur leurs conditions de sécurité en course.

Alors que les organisateurs avaient terminé le décompte pour lancer le départ, le peloton est resté stoïque, provoquant un léger moment de flottement.

La séquence en vidéo

Vidéo: twitter/Eurosport

Après quelques minutes, le Belge Remco Evenepoel, porte-parole des coureurs, a pris le micro pour expliquer la raison de cette mini-grève au départ du cinquième et dernier Monument de la saison. Le double champion olympique de Paris 2024 a déclaré:

«Il y a trop d'incidents avec des véhicules sur les courses. Un frère et un collègue a perdu la vie. On veut marquer le coup. On ne peut pas accepter le fait que des coureurs soient blessés ou meurent en faisant ce qu'ils aiment le plus.»

Evenepoel faisait référence au décès en course du Britannique Finlay Tarling, frère de Josh Tarling, qui avait été percuté par une voiture au cours de la huitième étape du Tour du Portugal le 14 août dernier, avant de succomber à ses blessures. Ce mardi encore, deux coureurs, Thomas Gloag et Marcel Camprubi, ont été renversés par une moto de police circulant à contre-sens lors de la course des Trois Vallées Varésines.

«Nous voulons rentrer sains et saufs»

«Rien que cette semaine, plusieurs incidents impliquant des véhicules sur les parcours de course ont eu lieu. Cet été, une vie a été tragiquement perdue à cause exactement de ce type de défaillance. Nous n'accepterons plus cela», a indiqué le syndicat des coureurs CPA dans un communiqué.

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«Les coureurs courent à grande vitesse avec très peu de protection, et nous dépendons des organisateurs de course pour sécuriser les routes. Cette responsabilité n'est pas assumée», a ajouté le CPA en appelant «à l'aide» l'Union cycliste internationale (UCI) pour pousser les organisateurs de course à «prendre leurs responsabilités» et «agir».

Après cinq minutes de protestation, les coureurs ont pris le départ normalement en direction de Côme. «Nous ne voulions pas perturber la course, seulement montrer ce que les coureurs peuvent faire quand nous nous tenons unis», a expliqué le texte du CPA.

«Nous aimons ce sport. Nous respectons les organisateurs de course. Nous voulons courir à fond et offrir un spectacle à nos fans. Mais surtout, nous voulons rentrer sains et saufs auprès de nos proches.»

(ats/yog)

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