L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL

Le Slovène Primoz Roglic va-t-il signer chez Tudor? Image: www.imago-images.de

Primoz Roglic bientôt chez Tudor?

La formation de Fabian Cancellara serait en pole position pour s’attacher les services de l’inusable Primoz Roglic, multiple vainqueur de Grands Tours.

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Mais où Primoz Roglic courra-t-il la saison prochaine? La question anime le peloton depuis des semaines, son contrat de trois ans avec Red Bull-BORA-hansgrohe prenant fin en 2026.

Une cure de jouvence

Le sujet est d’autant plus brûlant que le Slovène, bientôt 37 ans, ne semble pas décidé à raccrocher. Si l’idée a pu lui traverser l’esprit, son excellente fin de saison lui permet toujours de prétendre au rôle de leader qu’il réclame et de nourrir des ambitions sportives pour 2027.

Roglic ne gagnera jamais le Tour de France. Mais sa récente deuxième place sur la Vuelta, un mois après avoir été renversé par une voiture à l’entraînement, a bluffé les observateurs, qui ne s’attendaient plus à le voir à pareille fête, deux ans après son dernier podium sur une course de trois semaines.

Le quadruple vainqueur du Tour d'Espagne s’est également illustré aux Mondiaux de Montréal, passant près de 100 kilomètres à l’avant aux côtés notamment de Mathieu van der Poel.

Primoz Roglic pourrait désormais cueillir une médaille continentale mercredi lors du contre-la-montre des Européens, chez lui en Slovénie. En l’absence de Remco Evenepoel, Paul Seixas et Filippo Ganna, il a un vrai coup à jouer. Tout comme Stefan Küng, qu’il pourrait bien retrouver chez Tudor la saison prochaine.

Roglic a terminé 10e de la course en ligne des Européens dimanche. Image: www.imago-images.de

Tudor en pole

La formation helvétique a régulièrement été citée ces dernières semaines comme un possible point de chute pour Roglic. Mais jusqu’à présent, c’est l’équipe belge Lotto-Intermarché qui semblait tenir la corde dans ce dossier chaud.

Or d’après le journaliste spécialisé Daniel Benson, la roue aurait tourné et Tudor serait désormais en pole pour signer le vainqueur du Giro 2023.

Ces derniers temps, des rumeurs envoyaient également Roglic chez Pinarello-Q36.5. Mais la piste semble aujourd’hui s’être refroidie, l’autre formation helvétique ayant visiblement jeté son dévolu sur un autre gros poisson: Giulio Ciccone, récent deuxième des Championnats d’Europe derrière un certain Remco Evenepoel.

Un retour de Primoz Roglic chez Visma-Lease a Bike a aussi été évoqué durant l’été, mais cela aurait impliqué une perte du statut de leader indéboulonnable que peuvent encore lui offrir des équipes moins huppées comme Tudor et Lotto-Intermarché.

Un transfert logique

La signature de Roglic au sein de la formation de Fabian Cancellara ferait sens. Avec le départ à la retraite précipité de Julian Alaphilippe, elle dispose d’une enveloppe suffisante pour assumer le salaire d’un champion de la trempe du Slovène. Sa venue confirmerait par ailleurs les ambitions toujours plus affirmées de Tudor sur les courses à étapes.

Il convient également de préciser que Tudor n’en serait pas à son premier coup d’essai en matière de recrutement de coureurs très expérimentés, voire en fin de carrière ou sur le déclin, comme en témoigne le transfert de Julian Alaphilippe, mais aussi les signatures de Matteo Trentin, Stefan Küng ou Nico Denz qui, à 32 ans, vient de s’engager pour trois saisons avec la formation suisse.

La stratégie est audacieuse, mais Tudor l’assume pleinement, d'autant qu'elle mise dans le même temps sur son équipe de développement pour assurer son renouvellement et sur des coureurs dans la force de l’âge pour obtenir des résultats. Après l'officialisation d’Arnaud De Lie, elle vient d’annoncer l’arrivée en 2027 du sprinteur Kaden Groves qui, à seulement 27 ans, a déjà levé les bras sur les trois Grands Tours.