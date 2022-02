«Chaque femme a le droit de se montrer nue et personne ne devrait avoir honte de son corps. Moi, par exemple, j'ai un peu plus de muscles - et alors ? Je voulais montrer que c'est aussi un corps de femme. Je n'ai pas à me cacher en tant qu'athlète de compétition»

Lisa Buckwitz, championne olympique en Bobsleigh source: bild