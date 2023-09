Jeux vidéo

Voici les meilleurs footballeurs du monde selon le jeu «EA Sports FC 24»

La première édition du successeur du mythique jeu vidéo de football «FIFA» sort ce vendredi. On fait le tour des notes des équipes et des joueurs, histoire que vous sachiez qui prendre pour gagner.

Michael Graber/Ruben Schönenberger / ch media

Le nouveau jeu EA Sports FC 24, qui succède au légendaire «FIFA» (qui ne s'appelle plus ainsi en raison de conflits de licence), sort ce vendredi.

L'occasion de faire un tour d'horizon des statistiques des joueurs et des équipes présents dans cette première édition de la nouvelle voilure. Pour attribuer des notes aux footballeurs, sur des caractéristiques aussi variées que la qualité de passe, de tir, la vitesse ou le dribble, les créateurs du jeu collaborent avec de nombreux scouts et s'appuient sur des bases de données. Les évaluations sont chaque fois attribuées entre 0 et 100.

Ce n'est bien sûr pas une science exacte. Régulièrement, des stars du foot se vexent après avoir découvert leurs notes. Mais au moins, ça donne l'occasion de débattre et surtout de vous donner quelques infos pour optimiser vos chances de victoire 😉

Les meilleurs footballeurs du monde

Sans grande surprise, le meilleur footballeur du monde dans EA Sports FC 24 est Kylian Mbappé. Le Français obtient une note de 91 points et, malgré une évaluation totale identique, relègue Erling Haaland et Kevin De Bruyne aux 2e et 3e rangs.

Kylian Mbappé est le meilleur footballeur du monde dans le jeu EA Sports FC 24. Image: keystone

D'autres stars figurent aussi en excellente position, comme: Karim Benzema (5e), Thibaut Courtois (6), Harry Kane (7), Robert Lewandowski (8), Mohamed Salah (9), Ruben Dias (10) et bien sûr Lionel Messi (4). L'année dernière encore, l'Argentin était tout en haut, mais il avait déjà perdu deux points par rapport à 2023. Le nouvel attaquant de l'Inter Miami avait une valeur totale de 93 en 2021. Aujourd'hui, elle n'est plus «que» de 90.

Mais où est Cristiano Ronaldo?

C'est l'une des questions les plus fréquemment posées dans les cours de récréation du monde entier: Messi ou Ronaldo? Apparemment, pour les développeurs d'EA Sports FC 24, la réponse est claire: Messi. Ronaldo est même sorti du top 50 mondial.

Cristiano Ronaldo ne fait même plus partie des 50 meilleurs footballeurs de la planète dans EA Sports FC 24. image: Keystone

Après avoir obtenu une note de 90 l'année dernière, le Portugais n'a plus que 86. Comme Messi, l'attaquant d'Al-Nassr (38 ans) paie son âge.

Les meilleurs Suisses

La Suisse est et reste une nation de gardiens de but. Pas moins de quatre portiers se classent dans le top 10 suisse. Gregor Kobel obtient même une note fabuleuse (87). Selon EA, ça fait de lui le 32e meilleur footballeur au monde. La valeur du trio Akanji, Schär et Xhaka (82) est également très élevée.

Murat Yakin fait-il les bons choix?

Gregor Kobel (à gauche) a une meilleure note que l'habituel titulaire de la Nati Yann Sommer (droite). image: keystone

En ce qui concerne le gardien de but, le sélectionneur national devrait clairement miser sur Kobel plutôt que sur Sommer d'après les notes d'EA Sports FC 24. Autre fait marquant: Xherdan Shaqiri n'arrive plus qu'au 24e rang des Suisses les mieux notés. Mais comme il n'y a jamais plus de trois gardiens dans le jeu, «XS» peut encore faire partie du cadre élargi de la Nati. Fabian Rieder le talonne à un seul point. Mais le milieu de Rennes (ex-YB) a dix ans de moins que Shaqiri.

Les meilleurs joueurs de Super League

Le meilleur joueur en Suisse est un gardien de but. Marwin Hitz (FC Bâle), revenu de la Bundesliga l'année dernière, occupe la première place. Il est suivi de près par le buteur de Young Boys, Jean-Pierre Nsame. YB place d'ailleurs sept joueurs dans le top 14. Le FC Saint-Gall, lui, est représenté deux fois. Petite surprise: le très bon classement de Renato Steffen. Mais ce n'est pas immérité: l'international suisse de 31 ans n'a pas perdu de son mordant, même à Lugano. Rieder joue encore dans le jeu avec YB, mais il a été entre-temps transféré à Rennes en France.

Les meilleurs clubs de Super League

image: ch media

Si l'on s'en tient à la moyenne des notes des joueurs, Young Boys sera champion (pronostic pas très audacieux) et Yverdon-Sport sera relégué. La bataille en milieu de tableau est passionnante: entre GC (11e, valeur moyenne de 62,58) et Servette (2e, valeur moyenne de 65,71), il n'y a que trois points. Ça parle en faveur d'une ligue très équilibrée (en dehors des extrêmes) et promet du suspense au moins dans la lutte pour l'Europe.

Les meilleurs clubs du monde

Si l'on s'en tient à la moyenne des notes des joueurs, c'est étonnant de constater que seule une équipe anglaise figure dans le top 10 (il faut savoir que tous les joueurs de l'effectif – y compris les réservistes – sont pris en compte). Les fans de l'Inter Milan seront heureux d'apprendre que leur club occupe la première place. Avec Yann Sommer, un Suisse apporte sa contribution à l'équipe lombarde.

Les meilleurs gardiens du monde

Le classement a de quoi flatter notre ego national: le Suisse Gregor Kobel, remplaçant de Yann Sommer au sein de la Nati, est l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Il devance même des superstars comme Manuel Neuer et Gianluigi Donnarumma. Il manque toutefois encore quelques points au portier de Dortmund pour atteindre Thibaut Courtois (Real Madrid), mais Kobel (25 ans) est nettement plus jeune. La plupart des joueurs qui le précèdent ont déjà plus de 30 ans. Dans quelques années au plus tard, si sa progression reste la même, l'Helvète pourrait alors monter sur le trône des gardiens.

Les meilleures footballeuses

Les femmes ont fait leur apparition dans les jeux vidéos de football depuis quelques années. En ce qui concerne leurs notes, elles n'ont pas à rougir de leurs confrères masculins. La meilleure Suissesse, Lia Wälti, obtient un score sensationnel de 83. Elle devance ainsi de nombreux joueurs de l'équipe nationale masculine. Juste après Kylian Mbappé, l'Espagnole Alexia Putellas obtient la deuxième meilleure note du jeu (91).

Vous avez désormais tout en main pour cartonner sur EA Sports FC 24, vos futurs adversaires ne peuvent que trembler.

Adaptation en français: Yoann Graber