Comment Bâle est passé d'une humiliation au titre de champion

Depuis dimanche, le FCB est champion de Suisse pour la 21e fois. Il y a 18 mois, le club était dernier de Super League. Voici les étapes de cette renaissance.

1er octobre 2023: la chute au dernier rang

Le FC Bâle subit l’une des défaites les plus humiliantes des 24 années d’histoire du Parc Saint-Jacques. Il s’incline 3-0 face au promu Stade Lausanne Ouchy, essuie les sifflets de son propre public et connaît ensuite un mois d’octobre marqué uniquement par des défaites – quatre revers, pour une différence de buts de 0-10. Après douze journées, Bâle occupe la dernière place du classement.

31 octobre 2023: la solution Celestini



Le grand perdant de ce début de saison catastrophique s’appelle Heiko Vogel. L’Allemand, en tant que directeur sportif, avait en partie constitué cette équipe. À partir de septembre, il assure également l’intérim sur le banc après le départ de son compatriote Timo Schultz. Mais après les quatre défaites et la descente au fond du classement, il quitte le club et cède la place à Fabio Celestini. Ce dernier devient par la suite le premier entraîneur de l’ère David Degen (propriétaire depuis quatre ans) à rester toute une saison sur le banc bâlois.

Fabio Celestini a redressé le FC Bâle. Image: keystone

27 janvier 2024: un premier signe encourageant

Après une première moitié de saison qualifiée de «misérable» par le vétéran Fabian Frei, les choses s’améliorent quelque peu en 2024. Grâce à un but du renfort hivernal Benjamin Kololli, le FC Bâle s’impose 1-0 face à Young Boys – sa première victoire contre les Bernois depuis l’été 2020. La relève n’est pas encore assurée, mais ce succès constitue un signe encourageant pour Celestini, qui gagne du crédit. L’entraîneur vaudois obtient peu après une prolongation de contrat jusqu’en 2026.

14 mai 2024: le maintien est assuré

Ce n’est qu’à l’avant-dernière journée que le FC Bâle assure son maintien – grâce à une victoire 2-0 à domicile contre le Stade Lausanne Ouchy, relégué à l’issue de cette défaite. Le lendemain, le club annonce que Daniel Stucki, jusqu’alors responsable de la formation bâloise, est nommé directeur sportif. Il jouera un rôle clé dans le renforcement intelligent de l’effectif sur le marché des transferts, permettant au FCB de dégager un bénéfice de 34,1 millions de francs suisses pour l’exercice 2024.

Les Bâlois heureux de fêter... le maintien. Une image inhabituelle sur les bords du Rhin. Image: keystone

16 août 2024: le retour de Shaqiri



Le FC Bâle a conclu plus de cent transferts depuis l’arrivée de David Degen, mais aucun n’a eu un tel impact sportif que le retour de Xherdan Shaqiri. «La signature n’a été possible – y compris sur le plan financier – que parce que le FCB, mais surtout Xherdan lui-même, voulait absolument ce retour», déclare Stucki le jour de l’annonce.

Le fils prodigue est accueilli par les supporters bâlois pour son retour à la maison. Image: keystone

21 août 2024: le meilleur buteur s’en va

Avant même que Shaqiri n’ait eu le temps de faire ses preuves, le meilleur buteur du FC Bâle, Thierno Barry, quitte le club. Le Français rejoint Villarreal pour environ 14 millions de francs, selon les médias. Une nouvelle belle opération pour le FCB, qui l’avait recruté un an plus tôt pour trois millions en provenance de Beveren. D’ici la fin de la deuxième période de transferts, fin janvier, Bâle enregistre au total douze arrivées et laisse son recordman d’apparitions, Fabian Frei, partir à Winterthour.

Thierno Barry a marqué huit buts lors des quatre premiers matchs de la saison, puis il est parti à Villarreal. Image: keystone

26 octobre 2024: premier but de Shaqiri



Lors de la victoire 6-1 contre le FC Winterthour, Xherdan Shaqiri signe son premier coup d’éclat. Avec deux buts et trois passes décisives, il rassure les supporters du FCB, qui doutaient de son retour en raison de son état de forme et de condition physique. Après cette large victoire, il dispute chaque match restant de la saison, la plupart du temps dans son intégralité, et joue même deux fois 120 minutes en Coupe.

Auteur d'une très belle saison, Xherdan Shaqiri a été déterminant pour le FC Bâle. image: Keystone

30 mars 2025: un sprint final parfaitement négocié



À partir de fin mars, le FC Bâle fait la différence dans une course au titre jusque-là menée à un rythme ralenti. Tandis que la concurrence reste inconstante, le FCB enchaîne les victoires. La solidité de l’équipe bâtie par Celestini se manifeste dès le début de cette série de succès. Les absences des deux défenseurs centraux, Finn van Breemen et Adrian Barisic, sont parfaitement compensées par Nicolas Vouilloz et Jonas Adjetey.

Nicolas Vouilloz a répondu présent dans cette fin de saison. image: Keystone

10 mai 2025: un triplé parfait



À Lugano, le FC Bâle décroche les derniers points nécessaires pour remporter son 21e titre de champion – l’un des plus inattendus de son histoire. Xherdan Shaqiri signe un triplé parfait en neuf minutes. Il s’agit du quatrième plus rapide de l’histoire de la Super League, et il illustre à quel point Bâle doit ce triomphe à son meneur. À ce jour, Shaqiri totalise déjà 18 buts et 20 passes décisives cette saison.



