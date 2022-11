Vidéo: watson

«Mafia» et «incompétence»: Mario Balotelli dézingue le football suisse

Mario Balotelli s'est à nouveau illustré, mais d'une mauvaise manière. La star sédunoise a qualifié la Swiss Football League de mafia sur les réseaux sociaux.

Lors du match nul entre le FC Bâle et le FC Sion, Mario Balotelli a été remplacé dimanche. L'attaquant vedette des Valaisans s'est fait remarquer peu avant en faisant un doigt d'honneur aux supporters bâlois après des provocations.

Balotelli tire désormais à boulets rouges sur la Super League et ses arbitres. Car s'il a levé le majeur, c'est en réaction à une scène qui s'était déroulée juste avant et au cours de laquelle il attendait en vain un coup de sifflet pour une faute.

Le lendemain, Balotelli s'en prend à la «mafia» du football suisse dans une story Instagram. En trois langues, il jure contre «une ligue où règnent l'injustice, la corruption et l'incompétence».

«Le football est un métier et nous devons tous le prendre au sérieux, y compris les arbitres» Mario Balotelli

Image: instagram

Toujours sur le réseau social, il martèle qu'il ne continuera pas à mettre sa santé en danger sans être protégé des fautes adverses et des invectives des supporters, annonce Balotelli. «Je me fiche vraiment de ce à quoi vous [êtes] habitués avant, mais vous devez changer cela le plus vite possible». Et il poursuit en lettres capitales:

«Le monde doit garder un œil sur cette ligue pour voir les dégâts qu'ils font» Mario Balotelli aime employer les mots forts

Le doigt d'honneur de Balotelli Vidéo: watson

Le protégé de Christian Constantin encourt déjà une suspension de deux matches pour son doigt d'honneur. Mais avec de telles allégations envers l'organisme qui chapeaute le championnat national, ses agissements pourraient lui valoir une amende (très) salée. (svp)