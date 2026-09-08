Avec Yamaha, Dominique Aegerter a connu ses plus grands succès. Il pourrait désormais faire son retour au sein de la marque. Image: keystone

Cette star de la moto suisse rêve d'un dernier coup d'éclat

Dominique Aegerter (36 ans) n’est plus qu’un pilote de fond de grille en championnat du monde Supersport. Mais cela pourrait bientôt changer.

Klaus Zaugg Suivez-moi

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Au milieu des années 2010, Dominique Aegerter comptait encore parmi les sportifs suisses les plus populaires. Vainqueur du Grand Prix d’Allemagne en Moto2 et rival de Tom Lüthi, il faisait le spectacle dans le paddock des Grands Prix. Après la fin de son aventure en GP, il est parvenu à prolonger sa carrière à partir de 2021 sur la scène du Superbike. Il a remporté le championnat du monde Supersport en 2021 et 2022 et, dans la foulée, également la «Coupe du monde des tondeuses à gazon» en 2022, autrement dit la Coupe du monde des motos électriques.



Depuis 2023, la gloire et les honneurs ne sont plus au rendez-vous. Dominique Aegerter a certes réussi à accéder au championnat du monde Superbike, la catégorie reine de la discipline. Mais en trois saisons, en 2023, 2024 et 2025, il n’a décroché que deux podiums.

Cette saison, il est revenu en championnat du monde Supersport, la deuxième catégorie de la hiérarchie, où il évolue au sein d’une équipe italienne Kawasaki. Et jamais il n’avait autant été à la traîne. À Magny-Cours, il vient tout juste de terminer les deux courses aux 17e et 15e places. Au championnat, il occupe le 18e rang, tandis que son coéquipier espagnol Jeremy Alcoba pointe tout de même à la 8e place.

En 2026, Dominique Aegerter dispute sa 21e saison en compétition internationale sur route. Le Suisse est bel et bien un dinosaure de la moto. Un dinosaure encore vaillant, certes, toujours en pleine forme et motivé. Mais la menace d’une fin de carrière sans éclat plane malgré tout sur ce long parcours.

Un dernier coup d'éclat?

Mais son frère Kevin, qui s’occupe de son management depuis des années, travaille désormais sur une solution qui pourrait lui offrir un dernier baroud d’honneur: un retour chez Ten Kate Yamaha, l’équipe avec laquelle Dominique Aegerter avait signé, en 2021 et 2022, l’incroyable bilan de 27 victoires et 35 podiums en 44 courses, tout en décrochant deux titres mondiaux Supersport consécutifs.

Au guidon de la Kawasaki, le pilote de 36 ans peine à trouver son rythme. Image: www.imago-images.de

Le pilote de Rohrbach est le pilote Yamaha le plus titré dans la deuxième catégorie de la hiérarchie du Superbike. Un retour chez Yamaha constituerait donc la solution idéale. Il pourrait même se transformer en formidable coup publicitaire pour l’importateur suisse de la marque: regardez, sur Kawasaki, il était à la peine; désormais revenu chez nous, le voilà de nouveau aux avant-postes.

En paraphrasant librement Wilhelm Busch, cela donnerait à peu près ceci: «Avec Kawasaki, il était lent et souffrant; sur Yamaha, Dieu merci, il retrouve son allant.» Il n’aurait même pas besoin de gagner. Il lui suffirait de faire mieux que cette saison au guidon d’une Kawasaki en manque de puissance. Et cela ne devrait pas être très difficile.

Pas de retraite prévue

Un retour chez Yamaha aurait quelque chose d’un dividende tardif pour les deux années de gloire, en 2021 et 2022. L’ancien pilote de Grand Prix ne retrouverait certes plus le statut de numéro un chez Yamaha. Mais même en tant que numéro deux au sein de l’équipe Ten Kate, viser à nouveau des podiums resterait sans doute un objectif réaliste.

Et si la piste Yamaha n’aboutissait pas?

«Je ne pense en aucun cas à prendre ma retraite. Je suis motivé et en forme»

Il explique son échec cette saison par une combinaison de plusieurs facteurs: une moto en manque de puissance par rapport à la concurrence, une équipe italienne au sein de laquelle il n’a jamais vraiment trouvé ses marques, ainsi qu’une frustration trop importante au fil d’une longue saison, qui a fini par enclencher une dynamique négative.

Il ne formule toutefois aucun reproche concret à l’encontre de son équipe. Sans doute parce qu’il sait pertinemment qu’un pilote qui critique ouvertement son employeur actuel ne fait que réduire ses chances de trouver une place ailleurs.

Reste donc la question: que se passera-t-il si aucune solution n’est trouvée avec Yamaha? Kevin Aegerter affirme étudier d’autres options pour son frère. «Le championnat du monde d’Endurance est une possibilité.» Dominique Aegerter s’y est d’ailleurs déjà illustré par le passé lors de quelques apparitions ponctuelles, avec notamment deux podiums aux prestigieuses 8 Heures de Suzuka, au Japon. Mais avec seulement quatre épreuves par saison – deux courses de 24 heures et deux de 8 heures –, le programme ne suffirait pas à l’occuper pleinement.

Une dernière possibilité, avant de terminer sa carrière en douceur dans le championnat allemand, serait sans doute le Harley-Davidson Bagger World Cup, qu’il pourrait même, dans l’idéal, disputer en parallèle du championnat du monde d’Endurance.

Cette compétition sera organisée pour la première fois en 2026. Les courses se dérouleront lors de six week-ends de MotoGP en Amérique du Nord et en Europe. Tous les pilotes disposeront des mêmes machines infernales: des motos de course spécialement développées par Harley-Davidson pour le circuit, fortes de plus de 200 chevaux et capables d’atteindre près de 300 km/h en vitesse de pointe. À l’automne très avancé d’une grande carrière, ce ne serait finalement pas une si mauvaise option. Le passage du circuit à la route, au guidon d’une véritable Harley avec sacoches latérales et fourche télescopique façon «Easy Rider», comme celles qu’affectionnent les retraités au tempérament rock, n’en serait peut-être ensuite que plus facile.