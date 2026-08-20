Un pilote suisse décède sur le circuit le plus dangereux de la planète

Le pilote moto Mauro Poncini a été victime d’un accident mortel lors des qualifications du Manx Grand Prix, une course disputée sur le redoutable circuit du Tourist Trophy de l’île de Man. Il avait 29 ans.

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Le pilote suisse de moto Mauro Poncini a perdu la vie lors des qualifications du Manx Grand Prix, sur l’île de Man. Le Tessinois était âgé de 29 ans.

Selon plusieurs sources, une collision entre Poncini et un autre pilote, légèrement blessé, s’est produite mardi soir lors de la deuxième séance d’essais chronométrés des catégories Senior/Supersport MGP. Les qualifications ont alors été interrompues.

Les organisateurs ont confirmé dans un communiqué qu’un participant avait succombé mardi à ses blessures. Comme il est d’usage dans ce type d’accident, une enquête est désormais menée par diverses autorités.

Swiss Moto s’est également exprimé au sujet du décès de Poncini. La fédération a déclaré avoir appris la mort du pilote «avec une grande consternation et une profonde tristesse».

Poncini participait pour la première fois au Manx Grand Prix, disputé sur des routes publiques fermées à la circulation. Le Tessinois était considéré comme un pilote expérimenté sur ce genre de circuits routiers. Il avait notamment pris part à l’International Road Racing Championship.

Le tracé du Manx Grand Prix traverse des villages et emprunte des routes de campagne sinueuses. Il est considéré comme l’un des plus difficiles au monde. Les murs, les bordures et les habitations se trouvent particulièrement proches des pilotes circulant à vive allure, sans véritables zones de dégagement. Les erreurs ou les problèmes techniques peuvent ainsi avoir des conséquences dramatiques.

Le Manx Grand Prix est considéré comme une alternative amateur au mythique Tourist Trophy de l’île de Man, couru sur le même circuit. Il constitue aussi une épreuve permettant aux pilotes prometteurs de faire leurs classes et d’apprivoiser les terribles routes locales, avec le rêve, ensuite, de participer au célèbre TT.

(mke/roc)