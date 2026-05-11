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MotoGP: le crash spectaculaire de Marc Marquez (Vidéo)

Le terrible crash d'une légende du MotoGP

Le septuple champion du monde de MotoGP, Marc Marquez, a subi ce week-end une violente chute au guidon de sa Ducati. Blessé, il sera opéré à Madrid.
11.05.2026, 17:0011.05.2026, 17:00
Nicolas Blasquez / afp

Lors de l'avant-dernier tour de la course sprint du GP de France samedi sur le circuit Bugatti du Mans, Marc Marquez, 33 ans, a été victime d'une nouvelle lourde chute au virage 13 alors qu'il pointait en septième position: après avoir perdu l'avant, il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber durement au sol.

Dans son malheur, le septuple champion du monde de MotoGP a eu un peu de chance puisque sa machine a failli lui retomber dessus après avoir effectué plusieurs tonneaux. Mais il s'était relevé difficilement et était retourné à son garage en boitant, provoquant de vives inquiétudes qui ont été confirmées par Ducati.

La chute en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

«A la suite de sa chute et après un examen médical ainsi qu'une radiographie, Marc a été déclaré inapte en raison d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit», a expliqué l'écurie officielle italienne dans un communiqué, précisant que le pilote allait être opéré à Madrid dans les prochains jours. Marquez n’était donc pas au départ du Grand Prix de France ce dimanche. Il ne participera pas non plus au Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine, a précisé Ducati.

Le Catalan avait déjà manqué les quatre derniers week-ends de la saison en 2025 en raison d'une blessure à l'épaule droite contractée en Indonésie, ce qui ne l'avait pas empêché de décrocher un septième sacre dans la catégorie reine du motocyclisme.

Mais les séquelles de cette blessure avaient empêché Marquez de retrouver son meilleur niveau cette saison où il n'a toujours pas décroché le moindre podium en Grand Prix. Septième du championnat, il se retrouve déjà relégué à 71 longueurs du leader italien Marco Bezzecchi (Aprilia).

Nouvelle opération de l'épaule

Le natif de Cervera, qui était revenu au sommet du MotoGP la saison dernière après plusieurs années gâchées par les blessures, a par ailleurs révélé samedi qu'il allait aussi subir une nouvelle opération de l'épaule droite.

La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui

«Une intervention était déjà programmée après le Grand Prix de Catalogne pour l'épaule droite. Après Jerez, j'ai vu que quelque chose n'allait pas bien. Nous sommes allés voir les médecins et ils ont constaté que tout était parfait, sauf que la fameuse vis dans mon ligament latéral se trouvait dans une position différente», a-t-il expliqué au micro de la chaîne espagnole DAZN.

«C'est une sensation très étrange, parce qu'à la maison je me sentais bien, mais en venant ici cela m'a empêché de piloter, car cela touchait le nerf radial. C'est ce qui me fait faire des erreurs, manquer de constance et avoir des chutes inattendues. Nous allons tout faire en une seule fois. Pour l'épaule, il s'agit simplement d'ouvrir et de retirer cette vis. Le délai devrait être court»
Marc Marquez

Marquez, qui espérait cette année décrocher un huitième titre en MotoGP qui lui aurait permis d'égaler la marque de la légende italienne Giacomo Agostini, aura désormais bien du mal à atteindre cet objectif puisqu'il pourrait se retrouver dans huit jours à une centaine de points du leader du championnat.

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