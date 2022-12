Le lundi 19 décembre, en début d'après-midi, Vegedream a publié une capture d'écran d'une conversation Instagram avec Antoine Griezmann, capitaine des Bleus. Il a légendé: «l’ambiance, c'est nous et personne d’autre !!!! On reviendra»

Toutefois, si l'on en croit les informations de Radio France , il y a peu de chances que le morceau sorte officiellement. Selon le média français, le chanteur avait annoncé quelques années auparavant ne plus vouloir jouer d'hymnes sportifs, «par crainte de n'être affilié qu'à ce type de morceau.» Sauf que la dernière publication de Vegedream, en date du 19 décembre et dévoilant un échange avec le capitaine des Bleu sur Instagram, pourrait peut-être changer la donne.

Malgré la défaite de Griezmann et ses coéquipiers, de nombreux utilisateurs de Twitter ont imploré l'artiste orléanais de publier le titre en entier: «qu’il sorte ce son et vite, très vite même», «j'espère qu'il va le sortir quand même» pouvait-on lire parmi le flux de réactions.

Pendant plusieurs semaines, nombreux ont été les internautes à se demander si Vegedream avait concocté un nouvel hymne afin de célébrer la potentielle victoire des Bleus ce dimanche 18 décembre. Finalement, quatre ans après avoir été sacrée championne du monde, l'équipe française s'est inclinée face à l'Argentine plombant ainsi l'espoir des supporters de se délecter d'un second Ramenez la coupe à la maison (2018).

Les supporters de la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l'Argentine et la France à Cannes, le 18 décembre 2022.

Les supporters de la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l'Argentine et la France à Cannes, le 18 décembre 2022. Image: EPA

