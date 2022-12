Edimilson Fernandes a dû dépanner comme piston droit de la Nati face au Portugal à la Coupe du monde, et il a passé une très mauvaise soirée. image: keystone

Nati

Désastre face au Portugal: voici les défenseurs «oubliés» par Yakin

Après la claque face au Portugal en 8e de finale du Mondial (1-6), le sélectionneur Murat Yakin est très critiqué pour ses choix tactiques. On fait le tour des options qu'il avait pour remplacer Silvan Widmer, malade.

Ralf Meile Suivez-moi

Quand une équipe perd 6-1, ce n'est pas seulement à cause d'un changement de système ou d'un latéral droit absent. Ni de la faute des erreurs individuelles ou d'un manque de motivation. Non, c'est un tout, c'est l'ensemble de l'équipe qui est à blâmer.

Elle aura beaucoup de travail à faire avant de s'attaquer à ses prochains objectifs. L'Euro 2024 en Allemagne sera peut-être le dernier grand tournoi pour la génération à succès de Yann Sommer (33 ans), Xherdan Shaqiri (31 ans) et des champions du monde M17 Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Haris Seferovic (tous âgés de 30 ans).

Comme toute l'équipe de Suisse, Granit Xhaka (à gauche) et Haris Seferovic ont été dépassés face au Portugal. image: keystone

Peut-être que la Nati aura d'ici là des latéraux droits potables. Contre le Portugal, Edimilson Fernandes, d'habitude milieu de terrain, a dû dépanner. Il avait été qualifié de roue de secours en défense par Murat Yakin, au moment de l'annonce de la liste. En effet, le sélectionneur n'avait pas convoqué de remplaçants pour Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer, ce qui a posé des problèmes quand Widmer est tombé malade avant ce 8e de finale.

Mais qui Yakin aurait-il pu emmener au Qatar au poste de latéral droit? Notre liste montre qu'il n'y avait quasiment pas de véritables alternatives.

Kevin Mbabu

image: keystone

Son année 2022 a été faible. Huit apparitions à Wolfsburg, une seule de 90 minutes. L'été dernier, il a été transféré à Fulham, où il n'a fait que six bouts de matchs, dont un seul de plus d'une mi-temps. La dernière rencontre internationale de Mbabu? En juin, en tant que latéral droit, face au Portugal (0-4) en Ligue des Nations.

Jordan Lotomba

image: keystone

Peut-être la meilleure alternative possible, car il peut être utilisé aussi bien à gauche qu'à droite. Il est plus ou moins titulaire à Nice, un club de milieu de classement en France, où il a été titularisé dix fois en quinze journées. Son dernier match avec la Nati est aussi la défaite 4-0 contre le Portugal ce printemps.

Cédric Brunner

image: keystone

Il a été relégué en Bundesliga avec Arminia Bielefeld, mais est resté, à titre individuel, en première division grâce à son transfert à Schalke 04. Quand il est fit, Brunner est titulaire comme arrière droit. Mais son club est dernier du classement, ce qui ne rend pas éloge à la défense. Le Zurichois, 28 ans, n'a encore jamais été convoqué en équipe nationale.

Kevin Rüegg

image: keystone

Le Zurichois a tenté sa chance au Hellas Vérone, a été prêté à Lugano en février et est désormais en prêt à YB depuis cet été. Il n'a joué que deux matchs entiers cette saison en Super League.

Michael Lang

image: keystone

Avec Fabian Frei, Yakin a montré qu'il avait un goût pour les «vieux» joueurs bâlois. Pourquoi ne pas faire revenir Lang, qui a été sélectionné pour la dernière fois avec la Nati il y a trois ans? A 31 ans, il est souvent titulaire en tant qu'arrière droit au FC Bâle et possède aussi des qualités offensives.

Silvan Hefti

image: keystone

A 25 ans. il ne jouit plus du statut de jeune pépite. Il a été relégué en Serie B avec Genoa la saison passée. Cet exercice, son club joue le haut du tableau en deuxième division et l'ex-joueur de Saint-Gall et Young Boys est la plupart du temps titulaire, ou en tout cas fait son apparition en cours de match.

Cédric Zesiger

image: IMAGO / Geisser

Sa première sélection (et la seule pour l'instant) a eu lieu il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021, pour le premier match de Murat Yakin sur le banc de la Nati. En amical face à la Grèce, Zesiger a joué comme défenseur central droit dans une défense à trois. A YB, il évolue au centre. Le jeune homme de 24 ans n'est pas fait pour jouer sur le côté.

Conclusion

Si l'on regarde les noms et les bilans des joueurs cités, il est clair que derrière Widmer, il y a un grand vide sur le côté droit de la défense. On peut se demander si l'un des joueurs cités aurait fait mieux qu'Edimilson Fernandes face à ce puissant Portugal. Dans l'équipe nationale des moins de 21 ans, Lewin Blum (21 ans), qui a souvent joué en Super League avec YB, et Serge Müller (22 ans) du FC Schaffhouse ont joué derrière à droite. Ils sont peut-être l'avenir à court terme de la Nati à ce poste.

Adaptation en français: Yoann Graber