Renato Steffen a marqué 3 buts pour l'équipe de Suisse contre la Biélorussie. Image: KEYSTONE

Nati

Renato Steffen, de bouche-trou à chouchou

Adolescent, il a quitté le football d'élite, joué en province et commencé un apprentissage de peintre. Aujourd'hui, il est le héros de la Nati. Portrait de Renato Steffen.

François Schmid-Bechtel, Novi Sad

Il sourit comme un gosse lorsqu'il se dirige vers la zone mixte, le ballon du match sous le bras. Disons-le: il est extrêmement rare que Renato Steffen soit l'attraction des journalistes après une rencontre internationale. Mais ce match contre la Biélorussie, le joueur de 31 ans le racontera probablement toute sa vie. Non pas parce que l'ambiance était inoubliable - aucun spectateur n'était admis dans le stade archaïque de Novi Sad. Steffen pourra raconter qu'en cette soirée pluvieuse, il a été plus fort que les mauvais esprits.

En règle générale, l'équipe nationale réserve à Steffen un rôle de bouche-trou. A la dernière Coupe du monde, il n'est entré en jeu qu'une seule fois en quatre matches, pour 31 minutes contre le Brésil. Pourtant, il ne doute pas un seul instant de sa légitimité au sein de la Nati. «Je sais que je ne fais pas partie des meilleurs joueurs, dit-il. Mais je suis ici pour de bonnes raisons. J'essaie toujours d'aider l'équipe et de rendre la confiance que l'entraîneur me donne, quand on a besoin de moi. Je n'y suis pas toujours parvenu par le passé. C'est d'autant plus beau que ça arrive maintenant.»

Le hat-trick de Steffen Vidéo: SRF

Pour ce début des qualifications à l'Euro, Steffen a pris la place de Xherdan Shaqiri, blessé et resté à Chicago. Il n'est pas seulement entré sur le terrain mais dans les livres d'histoire. Après 29 minutes de jeu contre la Biélorussie, il avait déjà marqué trois fois. En guise de récompense, il a eu droit au ballon du match et à un exercice de réflexion: «Connaissez-vous Seppe Hügi?»

Le légendaire joueur du FC Bâle, décédé en 1995, fut le dernier à réaliser un vrai hat-trick (trois buts au cours de la même mi-temps) en équipe nationale. «J'ai entendu son nom pour la première fois dans le vestiaire, admet Renato Steffen. Je crois qu'il a été le dernier joueur de l'équipe nationale à réussir la même chose que moi, dans les années 50.» Pas tout à fait: Hügi a marqué trois buts en une mi-temps en 1960 lors d'une victoire 6-2 contre la France.

Avec son hat-trick, Steffen chasse les mauvais esprits qui se sont installés dans la Maison du football avec le mémorable 1-6 en huitième de finale de la Coupe du monde contre le Portugal. Lui-même n'avait marqué qu'une seule fois en 28 matchs internationaux.

Renato Steffen est très apprécié de ses collègues. Image: EPA

Question au héros de Novi Sad: êtes-vous maintenant en position d'avoir des revendications en équipe nationale? «Non», répond Steffen. «Je ne peux pas me reposer sur ces trois buts. Il y a tellement de bons joueurs derrière qui veulent aussi jouer. Je dois montrer à chaque entraînement que je suis une option pour le onze de départ. Mais je n'aurais aucun problème à rester sur le banc mardi contre Israël.»

Steffen n'est peut-être pas un héros, mais il peut servir de modèle à tous les jeunes qui sont freinés ou découragés sur le chemin de leurs rêves. Sa carrière semblait terminée avant même d'avoir commencé: le FC Aarau ne croyait pas en ses capacités. Alors que d'autres jeunes talents de 15 ans se consacraient exclusivement sur le football dans un environnement professionnel, Steffen jouait au FC Schöftland et commençait en parallèle un apprentissage de peintre.

Il a continué à croire en lui, et il était peut-être le seul. A 20 ans, il est quand même devenu professionnel. Puis tout est allé très vite: Thoune, YB, Bâle, Wolfsburg et, depuis l'été dernier, Lugano. C'est le parcours impressionnant d'un homme qui possède une grande éthique de travail, qui ne ménage jamais sa peine et qui ne rechigne à aucune tâche. Des traits de caractère que Murat Yakin apprécie et qui font aujourd'hui de Steffen l'un de ses chouchous. «Renato est très apprécié dans l'équipe parce qu'il est presque toujours de bonne humeur et qu'il a une grande volonté», commente le sélectionneur de la Nati.

Reste à savoir ce que Steffen fera de son trophée de Novi Sad, le ballon du match. «Je vais le faire signer par tous mes coéquipiers et je l'apporterai à mon fils Lian. Il sera content. Car il m'a envoyé une photo avant le match pour m'envoyer des bonnes ondes.»