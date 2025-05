Vidéo: extern / rest/TikTok

Ces fans de foot ont fait quelque chose d'étrange dans une église

Des supporters du FC Nuremberg, en Allemagne, ont organisé un culte très particulier.

On entend souvent que, dans beaucoup d'endroits, le football est une religion. C'est notamment le cas de l'Allemagne, où le fussball est roi et remplit chaque week-end les stades. Et pas seulement en première division, d'ailleurs.

Ce week-end, les fans du FC Nuremberg (deuxième division) ont mis tous les moyens pour prouver cet adage. Comment? Ils ont organisé... un service religieux pour fêter les 125 ans de leur club.

Des centaines de supporters, vêtus de maillots et d'écharpes de leur équipe favorite, se sont réunis dans l'église protestante Saint-Sébald de Nuremberg, la plus vieille de la ville. C'est un culte œcuménique et ouvert à tous, «sous le sous le signe de l'amour, de la foi et de la passion», qui y a été célébré. Des fans catholiques, juifs et musulmans y ont aussi participé.

Et autant dire que cette réunion a donné lieu à des scènes totalement inhabituelles pour une église, puisque les supporters ont reproduit ce qu'ils font habituellement au stade (sauf les descentes de bières et les noms d'oiseaux aux adversaires et à l'arbitre). Comme ils le font dans une tribune, ils sont entrés dans l'édifice religieux avec les drapeaux du FC Nuremberg, qu'ils n'ont cessé d'agiter pendant l'office.

Ces centaines de fans ont aussi entonné un chant du club, accompagnés par l'organiste et écharpes brandies (y compris les responsables religieux). Mais ce n'est pas tout: le chef des ultras a remplacé pendant un moment le pasteur, hurlant dans son mégaphone pour lancer des chants de stade, que les fidèles ont entonné avec passion.

Le pasteur de l'église Saint-Sébald, Martin Brons, était très heureux d'héberger cette véritable communion, comme il l'a expliqué aux Nürnberger Nachrichten:

«J'ai été ravi de cette initiative et de cette demande pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous célébrons cette année le 600e anniversaire de la canonisation du saint patron de la ville, saint Sébald. L'expression "La légende perdure" s'applique également ici. "Tous ensemble – pour Nuremberg" résume l'engagement de la paroisse envers le saint patron de la ville et le FC Nuremberg.»

Malgré toute leur dévotion, les supporters du club bavarois n'ont pas pu empêcher sa défaite le lendemain, à domicile, contre Elversberg (1-3).

Seulement dixième du classement, à onze points du leader Hambourg, le FC Nuremberg – neuf fois champion d'Allemagne, la dernière en 1968 – ne sera pas promu à la fin de la saison en Bundesliga, qu'il a quittée en 2019.

Pour retrouver l'élite, ses fidèles devront retourner à l'église la saison prochaine.